Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Mừng Quốc khánh 2/9, nhận hoàn tiền lên đến 2,9 triệu đồng cùng Sacombank

12-08-2025 - 15:01 PM | Tài chính - ngân hàng

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2025), Sacombank triển khai chuỗi ưu đãi đặc biệt dành cho khách hàng cá nhân, nhằm lan tỏa tinh thần tự hào dân tộc, đồng thời tiếp tục thúc đẩy xu hướng giao dịch không tiền mặt trong cộng đồng.

Mừng Quốc khánh 2/9, nhận hoàn tiền lên đến 2,9 triệu đồng cùng Sacombank- Ảnh 1.

Cụ thể, từ ngày 01-07/09/2025, 2.900 chủ thẻ tín dụng Sacombank đầu tiên chi tiêu từ 1 triệu đồng trở lên sẽ được hoàn 290.000 đồng. Đặc biệt, khách hàng còn có cơ hội nhận ưu đãi hoàn tiền đến 2,9 triệu đồng khi phát sinh giao dịch từ 8 triệu đồng trong ngày 02/9. Chương trình áp dụng cho tất cả các dòng thẻ tín dụng Sacombank, không bao gồm thẻ phụ và mỗi khách hàng được nhận ưu đãi một lần trong mỗi chương trình.

Trên nền tảng số, từ nay đến 07/9/2025, Sacombank mang đến trải nghiệm mua sắm tiện lợi với nhiều ưu đãi hấp dẫn. Khách hàng có thể được giảm giá lên đến 290.000 đồng khi đặt vé máy bay/tàu/xe/xem phim, khách sạn hoặc mua sắm trực tuyến qua ứng dụng Sacombank Pay, tùy theo giá trị đơn hàng và khung giờ ưu đãi cố định. Tổng mức giảm dành cho mỗi khách hàng xuyên suốt chương trình có thể lên đến hơn 1,5 triệu đồng. Đây là một trong những hoạt động của Sacombank nhằm đồng hành cùng người tiêu dùng hiện đại, đồng thời phổ biến thói quen thanh toán số rộng khắp.

Chương trình ưu đãi mừng Quốc khánh 2/9 là một phần trong định hướng đồng hành cùng khách hàng bằng những giải pháp tài chính linh hoạt, hiện đại và thiết thực. Sacombank cam kết tiếp tục đổi mới để trở thành ngân hàng thân thiện với người dùng số, đặc biệt là thế hệ trẻ – những người đang và sẽ tạo nên hành trình mới của đất nước.

Để biết thêm thông tin chi tiết về chương trình, vui lòng liên hệ hotline 1800 5858 88 hoặc truy cập TẠI ĐÂY.

Ánh Dương

An ninh tiền tệ

Từ Khóa:
Sacombank

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
CASA ngân hàng phân hóa sâu

CASA ngân hàng phân hóa sâu Nổi bật

Giá vàng thế giới lao dốc, giá vàng nhẫn trong nước tiếp tục giảm

Giá vàng thế giới lao dốc, giá vàng nhẫn trong nước tiếp tục giảm Nổi bật

VPBank tuổi 32: Hành trình định hình phong cách sống tài chính hiện đại

VPBank tuổi 32: Hành trình định hình phong cách sống tài chính hiện đại

13:30 , 12/08/2025
Một tập đoàn có hơn 127.000 tỷ gửi ngân hàng, hưởng lãi suất lên tới 9% và sở hữu lượng lớn cổ phiếu ACB, VietinBank, Vinamilk

Một tập đoàn có hơn 127.000 tỷ gửi ngân hàng, hưởng lãi suất lên tới 9% và sở hữu lượng lớn cổ phiếu ACB, VietinBank, Vinamilk

11:43 , 12/08/2025
Giá vàng trong nước giảm nhanh, nhiều người chưa kịp bán

Giá vàng trong nước giảm nhanh, nhiều người chưa kịp bán

11:29 , 12/08/2025
Lãi suất ngân hàng VPBank mới nhất tháng 8/2025: Gửi kỳ hạn 24 tháng có lãi suất cao nhất

Lãi suất ngân hàng VPBank mới nhất tháng 8/2025: Gửi kỳ hạn 24 tháng có lãi suất cao nhất

10:06 , 12/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên