Muốn biết tương lai con cái có hiếu thảo không chỉ cần nhìn vào 3 dấu hiệu sau: Nếu con bạn có đủ thì xin chúc mừng

25-10-2025 - 21:15 PM | Sống

Những đứa trẻ có khả năng trưởng thành với trái tim giàu tình yêu thương và tử tế, hiếu thảo với bố mẹ thường bộc lộ những dấu hiệu sau.

Tính cách lạc quan, hoạt bát

Những đứa trẻ luôn vui vẻ, lạc quan thường có “máy lọc cảm xúc” riêng, truyền năng lượng tích cực đến cho mọi người. Một cư dân mạng chia sẻ câu chuyện về cậu con trai tên Tề Kỳ của mình. Từ nhỏ, Tề Kỳ đã có tính cách hoạt bát. Khi bố mẹ xảy ra mâu thuẫn, cậu luôn biết cách dùng hành động đáng yêu để xoa dịu tình hình, nhờ vậy bầu không khí gia đình luôn ấm áp. 

Muốn biết tương lai con cái có hiếu thảo không chỉ cần nhìn vào 3 dấu hiệu sau: Nếu con bạn có đủ thì xin chúc mừng- Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ

Tính cách hướng ngoại của Tề Kỳ cũng giúp cậu có nhiều bạn bè thân thiết và các mối quan hệ xã hội tốt khi trưởng thành. Dù làm việc ở xa, Tề Kỳ vẫn luôn gọi điện hỏi thăm bố mẹ đều đặn, không ngại đường xa trở mỗi khi gia đình có người ốm. 

Cư dân mạng này cho rằng để nuôi dạy một đứa trẻ lạc quan, bố mẹ cần có sự ổn định về mặt cảm xúc. Tính cách của con cái bị ảnh hưởng nhiều bởi cách giáo dục và hành xử của bố mẹ, vì vậy các bậc phụ huynh cần làm gương cho trẻ.

Luôn thể hiện lòng biết ơn

Một blogger tên Lý Phúc Quý từng được ca ngợi khi chi 20.000 NDT (hơn 70 triệu đồng) đưa 40 người cao tuổi trong làng đi du lịch. Tuy nhiên, điều ít ai biết đến là cô gái hào phóng này xuất thân từ một gia đình nghèo khó, sống trong một ngôi nhà cũ dột nát quanh năm. Cha mẹ cô đều mắc bệnh hiểm nghèo, phải vất vả mưu sinh mỗi ngày.

Lý Phúc Quý không bao giờ than phiền về điều này. Cô chọn vươn lên thay đổi cuộc sống của cả gia đình bằng cách chăm chỉ lao động. Người phụ nữ ghi lại cuộc sống thường nhật ở nông thôn qua những video ngắn, vừa đẩy xe hàng nhỏ từ làng này sang làng khác vừa bán hàng kiếm sống.

Muốn biết tương lai con cái có hiếu thảo không chỉ cần nhìn vào 3 dấu hiệu sau: Nếu con bạn có đủ thì xin chúc mừng- Ảnh 2.

Ảnh minh hoạ

Lòng biết ơn của cô dành cho cha mẹ, thái độ cởi mở với cuộc sống và sự kiên trì không khuất phục trước số phận dần dần thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Số lượng người theo dõi Lý Phúc Quý lên đến hơn 6 triệu người.

Sau khi nổi tiếng, nhiều doanh nghiệp đã đề nghị hợp tác quảng cáo với mức lương cao, nhưng cô đều từ chối và thẳng thắn nói rằng: "Tôi không thể giới thiệu những sản phẩm mà tôi không hiểu và tôi không được phép làm những người tin tưởng tôi phải thất vọng".

Một số người còn khuyên cô nên cố tình phóng đại nỗi đau khổ để lấy lòng thương cảm, nhưng Lý Phúc Quý cũng kiên quyết từ chối. Cô chỉ mong muốn thể hiện khía cạnh chân thực và tươi đẹp của vùng nông thôn, truyền tải niềm tin "làm việc chăm chỉ có thể thay đổi cuộc sống của bạn".

Khi đã có tài chính vững vàng hơn, Lý Phúc Quý cải thiện chất lượng cuộc sống cho bố mẹ, báo đáp cả sự giúp đỡ và đùm bọc của dân làng trong nhiều năm qua.

Có ý thức trách nhiệm

Muốn biết tương lai con cái có hiếu thảo không chỉ cần nhìn vào 3 dấu hiệu sau: Nếu con bạn có đủ thì xin chúc mừng- Ảnh 3.

Ảnh minh hoạ

Nghiên cứu sinh Tiến sĩ ĐH Thanh Hoa (Trung Quốc) tên Bằng Trung sinh ra trong một gia đình có bố mắc bệnh tâm thần, mẹ bị liệt giường. Bản thân anh cũng đã nhiều lần cận kề cái chết vì bệnh tim bẩm sinh khi còn nhỏ. Đối mặt với những khó khăn này, Bằng Trung vẫn có tinh thần trách nhiệm phi thường.

Từ năm 8 tuổi, cậu đã học cách chăm sóc và mát xa cho mẹ. Sau giờ học, Bằng Trung đi nhặt phế liệu bán lại để có thêm tiền phụ giúp gia đình. Cậu quyết tâm thay đổi số phận bằng con đường học vấn và để bố mẹ có cuộc sống tốt hơn. Tinh thần trách nhiệm của Bằng Trung còn thể hiện trong cách cậu kiên trì theo đuổi nghiên cứu, nhận được 3 bằng sáng chế phát minh.

“Trách nhiệm với gia đình đã giúp tôi trưởng thành, trách nhiệm với công việc nghiên cứu làm tôi kiên định hơn”, Bằng Trung nói.

Điều đáng ngưỡng mộ hơn là anh đã quyên góp toàn bộ số tiền 3 triệu NDT (11 tỷ đồng) từ việc chuyển đổi bằng sáng chế, thành lập quỹ học bổng mang tên mẹ mình để hỗ trợ giáo dục tại quê nhà và điều trị cho trẻ em mắc bệnh tim bẩm sinh.

Trên thực tế, đằng sau những đứa trẻ biết đền ơn đáp nghĩa thường là những bậc cha mẹ biết vun đắp tình yêu thương, cách giáo dục tiến bộ và sự ấm áp. Muốn con trở thành nơi nương tựa an toàn và bình yên trong tương lai, phụ huynh cần học cách giáo dục con kiểm soát cảm xúc, thể hiện lòng biết ơn và có ý thức trách nhiệm.

Kim Linh

Đời sống Pháp luật

