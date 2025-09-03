Muốn chơi “môn thể thao gợi cảm nhất thế giới” năm 2025: Có 3 điều nhất định phải biết

Mới đây, Viện Nghiên cứu Thể thao Quyến rũ Quốc tế (IISSS) đã chính thức bình chọn pickleball là môn thể thao “gợi cảm nhất thế giới” năm 2025, khiến môn chơi này trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý của cộng đồng yêu thể thao. Pickleball là sự pha trộn tuyệt vời giữa tennis, bóng bàn và badminton, nơi người chơi đứng sát nhau ở khu vực “bếp” chỉ vài centimet, tạo nên sự gần gũi và kết nối đặc biệt.

Với phụ nữ, pickleball không chỉ mang lại lợi ích sức khỏe mà còn là cơ hội để kết nối, thể hiện phong cách và tận hưởng những khoảnh khắc thư giãn.

Nếu bạn là một phụ nữ muốn thử sức với môn thể thao này nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu, bài viết này sẽ hướng dẫn bạn từng bước để tự tin bước lên sân pickleball.

Tìm hiểu và chuẩn bị cho pickleball

Để bắt đầu với pickleball, việc nắm rõ luật chơi cơ bản là bước đầu tiên giúp bạn tự tin hơn. Pickleball được chơi trên sân có kích thước 13.41m x 6.1m, với một lưới thấp ở giữa, chỉ cao 86cm tại trung tâm. Sân được chia thành các vùng, trong đó khu vực “kitchen” gần lưới là nơi bạn không được đánh bóng volley, tức là đánh bóng trước khi nó chạm đất.

Trận đấu thường chơi đến 11 điểm, và chỉ đội giao bóng được ghi điểm, với điều kiện phải thắng cách biệt 2 điểm. Khi giao bóng, bạn cần đánh dưới tay, từ dưới thắt lưng, và đưa bóng vào ô chéo bên kia sân. Luật “kitchen” là điểm đặc biệt, yêu cầu người chơi sử dụng các cú đánh nhẹ nhàng, chiến thuật, rất phù hợp với sự khéo léo của phụ nữ.

Để hình dung rõ hơn, bạn có thể xem các video hướng dẫn trên mạng xã hội trước.

Việc chuẩn bị trang thiết bị phù hợp cũng rất quan trọng để bạn sẵn sàng ra sân. Bạn không cần đầu tư quá nhiều, nhưng một cây vợt tốt sẽ tạo sự khác biệt. Với người mới, hãy chọn vợt nhẹ, khoảng 170-230g, làm từ composite hoặc sợi carbon, với các thương hiệu phổ biến.

Tại Việt Nam, giá vợt thường dao động từ 500.000 đến 2.000.000 VNĐ hoặc thậm chí cao hơn, nhưng bạn có thể mượn vợt tại các sân nếu chưa muốn mua. Quả bóng pickleball là loại bóng nhựa cứng có lỗ, với phiên bản trong nhà (lỗ lớn hơn) và ngoài trời (lỗ nhỏ hơn).

Về trang phục, hãy chọn quần áo thể thao thoải mái, thoáng khí như áo thun, quần legging hoặc váy thể thao, kết hợp với giày thể thao có đế chống trượt để bảo vệ cổ chân. Để thêm phần phong cách, bạn có thể chọn vợt màu sắc nổi bật như hồng, xanh pastel hoặc phối đồ theo xu hướng.

Đừng quên mang theo chai nước, khăn nhỏ và túi thể thao để tiện lợi hơn.

Bước vào sân và làm quen với kỹ thuật

Tìm sân chơi và cộng đồng là bước quan trọng để bắt đầu hành trình pickleball. Tại Việt Nam, pickleball đang phát triển, nhưng các sân chơi chủ yếu tập trung ở các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM hay Đà Nẵng. Nhiều sân tennis hoặc cầu lông đã được chuyển đổi thành sân pickleball, bạn có thể tìm thông tin qua các nhóm trên mạng xã hội.

Nếu có bạn bè đã chơi pickleball, hãy hỏi họ về địa điểm hoặc tham gia cùng để cảm thấy thoải mái hơn. Trong trường hợp không tìm được sân gần nhà, bạn có thể tận dụng sân cầu lông hoặc vẽ sân tạm thời bằng phấn, vì sân pickleball có kích thước nhỏ, dễ bố trí.

Học các kỹ thuật cơ bản sẽ giúp bạn nhanh chóng làm quen với môn thể thao này. Cách cầm vợt giống như bắt tay, nhẹ nhàng nhưng chắc chắn, giúp bạn đánh bóng chính xác. Khi giao bóng, hãy tập trung vào độ chính xác thay vì sức mạnh, đánh bóng dưới tay theo đường chéo.

Một kỹ thuật quan trọng là “dink”, tức là đánh bóng nhẹ để đưa vào vùng kitchen của đối thủ, rất phù hợp với phụ nữ nhờ sự khéo léo. Bạn cũng cần luyện đánh volley, tức là đánh bóng trước khi chạm đất, nhưng phải đứng ngoài vùng kitchen.

Khi di chuyển trên sân, hãy giữ trọng tâm thấp để phản ứng nhanh với bóng. Để bắt đầu, bạn nên tham gia một buổi học thử với huấn luyện viên hoặc chơi cùng người có kinh nghiệm để được hướng dẫn tư thế đúng và tránh chấn thương.

Kết nối cộng đồng và tận hưởng niềm vui

Hòa nhập với cộng đồng pickleball là cách tuyệt vời để duy trì động lực và cải thiện kỹ năng. Nhiều câu lạc bộ tổ chức các giải đấu nhỏ, thân thiện dành cho người mới, mang đến cơ hội học hỏi và kết nối.

Bạn nên dành 1-2 buổi mỗi tuần để chơi, kết hợp với các bài tập thể lực để tăng sức bền. Theo dõi các kênh chia sẻ kinh nghiệm trên mạng xã hội cũng sẽ giúp bạn học các chiến thuật nâng cao từ cộng đồng quốc tế.

Đặc biệt, tìm các nhóm pickleball dành riêng cho phụ nữ để chia sẻ kinh nghiệm, từ cách chọn vợt đến mẹo giữ tinh thần tích cực.

Để tránh chấn thương và tận hưởng pickleball, hãy lưu ý:

Khởi động kỹ: Làm nóng cơ thể bằng các bài tập giãn cơ trong 5-10 phút trước khi chơi.

Nghe cơ thể: Nếu cảm thấy mệt hoặc đau, hãy nghỉ ngơi. Pickleball nhẹ nhàng nhưng vẫn cần sức bền.

Uống đủ nước: Mang theo chai nước để tránh mất nước trong lúc chơi.

Tận hưởng niềm vui: Đừng quá áp lực về việc thắng thua. Pickleball là cơ hội để cười đùa và thư giãn cùng bạn bè.