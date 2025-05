Muốn chuyển khoản tiền "mua nhà cho con", ông cụ đến ngân hàng yêu cầu rút sổ tiết kiệm gần 7 tỷ: Nhân viên Agribank hành động kịp thời

Theo Báo Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 19/5, tại Agribank - Chi nhánh Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, các cán bộ ngân hàng đã kịp thời phát hiện và ngăn chặn một vụ lừa đảo, giúp bảo vệ tài sản trị giá gần 7 tỷ đồng cho khách hàng.

Vào khoảng 9h sáng, ông T. (71 tuổi, thường trú tại phường 9, TP.Vũng Tàu) đến ngân hàng yêu cầu rút toàn bộ số tiền trong sổ tiết kiệm, trị giá gần 7 tỷ đồng, để chuyển tiền "mua nhà cho con". Tuy nhiên, thái độ vội vã, lo lắng bất thường của ông T. khiến giao dịch viên và các kiểm soát viên nghi ngờ có dấu hiệu bất thường.

Bằng sự tận tâm và nghiệp vụ vững vàng, các cán bộ ngân hàng đã tiếp cận, kiên trì trò chuyện với ông T. Qua trao đổi, các cán bộ Agribank xác định ông đang bị một nhóm đối tượng lạ lừa đảo. Các đối tượng liên tục gọi điện thoại, thúc giục ông chuyển tiền.

Trước tình huống khẩn cấp, các cán bộ ngân hàng đã nhanh chóng báo cáo sự việc lên Ban Giám đốc. Ngay lập tức, Ban Giám đốc phối hợp với Công an phường 9, TP. Vũng Tàu để xử lý vụ việc.

Nhờ sự can thiệp kịp thời và chuyên nghiệp, lực lượng công an cùng cán bộ ngân hàng đã trấn an tinh thần ông T. và làm rõ bản chất lừa đảo của sự việc. Sau khi được giải thích, ông đã yên tâm và quyết định không thực hiện giao dịch chuyển tiền theo yêu cầu của kẻ xấu.

Thời gian qua, Agribank - Chi nhánh Vũng Tàu luôn chú trọng đào tạo nghiệp vụ cho cán bộ và giao dịch viên, thường xuyên cập nhật các giải pháp bảo mật tiên tiến nhằm bảo vệ tài sản của khách hàng.

Bên cạnh đó, Agribank - Chi nhánh Vũng Tàu cũng tích cực tuyên truyền, phối hợp với chính quyền địa phương để khuyến cáo khách hàng về các phương thức lừa đảo mới, nâng cao khả năng nhận diện và phòng ngừa các hành vi gian lận.