Muốn nghỉ hưu, bạn cần bao tiền?

Chi tiêu hôm nay, tuổi già sẽ đắt gấp nhiều lần

Giả sử một người 25 tuổi hiện chi tiêu trung bình 100 triệu đồng mỗi năm. Nếu nghỉ hưu ở tuổi 61, sau 36 năm với mức lạm phát khoảng 4%/năm, chi phí cho năm đầu tiên nghỉ hưu đã phình lên khoảng 410 triệu đồng/năm.

Con số này cho thấy lạm phát chính là “kẻ thù thầm lặng” của tuổi già. Những khoản tiền tưởng như đủ dùng hôm nay có thể trở nên rất hạn chế sau vài thập kỷ. Nếu tuổi thọ sau nghỉ hưu kéo dài 20–25 năm, tổng số tiền chi tiêu có thể lên đến hàng chục tỷ đồng nếu không có kế hoạch tích lũy và sinh lời hiệu quả từ sớm.

Vì sao bắt buộc phải tính toán trước?

Nhiều người trì hoãn việc lập kế hoạch hưu trí vì cho rằng còn quá sớm. Nhưng thực tế, việc xác định sớm số tiền cần có cho tuổi già giúp bạn tránh rơi vào tình trạng bị động khi đã lớn tuổi.

Theo các nghiên cứu tài chính cá nhân, số tiền cần để nghỉ hưu phụ thuộc vào nhiều yếu tố: thời điểm nghỉ hưu, tình trạng sức khỏe, mức sống mong muốn, tốc độ lạm phát và khả năng sinh lời từ đầu tư. Nói cách khác, nghỉ hưu không phải là bài toán một con số, mà là bài toán của lối sống và chiến lược tài chính.

Càng xác định sớm, bạn càng dễ xây dựng lộ trình tiết kiệm hợp lý, giảm áp lực tài chính trong tương lai và chủ động hơn trong mọi quyết định chi tiêu hôm nay.

Lương hưu bao nhiêu là đủ?

Các chuyên gia tài chính khuyến nghị, để duy trì mức sống tương đương trước khi nghỉ hưu, thu nhập hưu trí nên đạt khoảng 70–75% mức thu nhập bình quân của 5 năm cuối trước nghỉ hưu.

Ví dụ, nếu thu nhập bình quân 5 năm cuối là 150 triệu đồng/năm, thì mức thu nhập khi về hưu nên vào khoảng 110–115 triệu đồng/năm để đảm bảo cuộc sống không bị xáo trộn quá lớn.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy mức chi trả từ Bảo hiểm xã hội hiện nay thường chỉ đạt khoảng 50–65% thu nhập. Điều đó đồng nghĩa, phần đông người lao động sẽ rơi vào “khoảng trống tài chính” nếu chỉ trông chờ vào lương hưu bắt buộc.

Chỉ trông chờ vào lương hưu là chưa đủ

Bảo hiểm xã hội là nền tảng quan trọng, nhưng không phải “chiếc phao an toàn” duy nhất cho tuổi già. Khoảng cách giữa thu nhập hưu trí thực tế và mức sống mong muốn buộc mỗi người phải chủ động tạo thêm nguồn thu khác.

Những nguồn bổ trợ phổ biến gồm: tiết kiệm cá nhân dài hạn, đầu tư tài chính, bất động sản tạo dòng tiền hoặc các hình thức thu nhập thụ động khác. Nhiều người coi việc trả tiền đầu tư mỗi tháng như “đóng bảo hiểm cho bản thân trong tương lai”.

Điểm mấu chốt là: ai bắt đầu tích lũy sớm sẽ nhẹ gánh hơn rất nhiều so với người đợi đến gần tuổi hưu trí mới lo chuẩn bị.

Muốn nghỉ hưu, bạn cần bao nhiêu tiền?

Không có một con số chung cho tất cả mọi người. Nhưng có một nguyên tắc bất biến: Càng chuẩn bị sớm, số tiền cần tích lũy mỗi tháng càng nhỏ. Càng trì hoãn, áp lực tài chính càng lớn.

Nghỉ hưu không phải câu chuyện của tuổi 60, mà là bài toán phải bắt đầu từ tuổi 25–35. Người không tính sớm sẽ phải trả giá muộn – bằng sự đánh đổi về chất lượng sống, sức khỏe và tự do. Tuổi già an nhàn không đến từ may mắn. Nó đến từ kỷ luật tài chính của tuổi trẻ.