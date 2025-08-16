M.Warrior chính thức trở thành đơn vị phân phối độc quyền Dự án Bavella Green Park

Bắc Ninh – Tâm điểm mới của dòng vốn bất động sản

Bắc Ninh từ lâu đã được biết đến là trung tâm công nghiệp trọng điểm phía Bắc, nhưng vài năm gần đây, sự phát triển mạnh mẽ về hạ tầng giao thông, dịch vụ và thương mại đang biến nơi đây thành "thỏi nam châm" hút vốn đầu tư bất động sản.

Hàng loạt tuyến đường huyết mạch được nâng cấp và mở rộng, các khu công nghiệp lớn liên tục thu hút vốn FDI, kéo theo nhu cầu về nhà ở, thương mại dịch vụ và hạ tầng đô thị.

Trong bối cảnh này, các dự án có vị trí trung tâm, pháp lý rõ ràng, quy hoạch bài bản và tiềm năng gia tăng giá trị bền vững như Bavella Green Park được giới đầu tư đặc biệt quan tâm.

Bavella Green Park - Tâm điểm đầu tư tại thành phố Bắc Ninh

Bavella Green Park được định vị là "Thành phố công viên ánh sáng" một biểu tượng sống mới cho người dân Bắc Ninh. Dự án tọa lạc tại giao lộ vàng kết nối trực tiếp với các trục đường thương mại sầm uất, giúp cư dân thuận tiện di chuyển đến mọi khu vực trọng điểm.

Điểm nhấn của dự án nằm ở quy hoạch xanh của dự án.

Với 68 tiện ích cao cấp trải rộng khắp, từ khu thể thao, trung tâm thương mại, trường học đến không gian vui chơi giải trí, Bavella Green Park mang đến một môi trường sống trọn vẹn cho mọi lứa tuổi. Đặc biệt, dự án sở hữu pháp lý minh bạch, sẵn sàng bàn giao và khai thác, giúp nhà đầu tư yên tâm về tính an toàn và khả năng thanh khoản.

M.Warrior – Đối tác chiến lược của BV Group

Trước khi trở thành nhà phân phối độc quyền, M.Warrior đã tham gia triển khai các đợt mở bán đầu tiên của Bavella Green Park và gây ấn tượng mạnh với tỷ lệ hấp thụ sản phẩm vượt kỳ vọng.

Sự am hiểu thị trường, chiến lược marketing linh hoạt và đội ngũ bán hàng chuyên nghiệp đã giúp M.Warrior chinh phục nhiều khách hàng khó tính nhất

Giấy chứng nhận Đại lý phân phối độc quyền dự án Bavella Green Park

Trải qua quá trình hợp tác được "thử lửa" với những tiêu chí khắt khe, M.Warrior đã chính thức được BV Group trao quyền phân phối độc quyền Bavella Green Park. Quyết định này không chỉ phản ánh năng lực thực chiến đã được kiểm chứng trên thị trường, mà còn là sự ghi nhận xứng đáng cho chiến lược kiên định của M.Warrior trong việc nâng tầm giá trị dự án, gia tăng sức hút đầu tư và kích hoạt thanh khoản ở mức cao nhất.

M.Warrior Land – Sẵn sàng bứt tốc trên hành trình mới

Với gần 10 chi nhánh và văn phòng đại diện trải dài toàn quốc, M.Warrior xây dựng được một hệ thống phân phối chuyên nghiệp, quy mô và linh hoạt. Riêng tại Chi Nhánh Bắc Ninh, dưới sự dẫn dắt của Giám đốc Chi nhánh - Anh Trương Xuân Tùng, M.Warrior đã chuẩn bị nguồn lực nhân sự, chiến lược kinh doanh và kế hoạch bán hàng bài bản nhằm tối đa hóa giá trị dự án.

Hợp tác độc quyền với Bavella Green Park không chỉ là thương vụ thương mại, mà còn là bước đệm chiến lược để M.Warrior mở rộng thị phần tại miền Bắc, đồng thời tiếp tục khẳng định vị thế "chiến binh tiên phong" trên thị trường bất động sản.

Các chiến binh kinh doanh tinh nhuệ của M.Warrior Land

Bavella Green Park đang bước vào giai đoạn "vàng" của chu kỳ phát triển, với nguồn cung giới hạn và tiềm năng tăng giá rõ rệt. M.Warrior với vai trò độc quyền phân phối được kỳ vọng sẽ tạo ra làn sóng giao dịch sôi động và góp phần định hình diện mạo đô thị Bắc Ninh trong tương lai gần.

