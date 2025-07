M.Warrior ra mắt thương hiệu: khẳng định tầm vóc, khát vọng vươn xa

Đây không chỉ là một buổi lễ ra mắt thông thường mà còn là cột mốc đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định tầm nhìn và vị thế mới của M.Warrior trên hành trình chinh phục thị trường bất động sản, đồng thời khởi động cho một giai đoạn bứt phá sắp tới.

Khởi đầu cho một kỷ nguyên mới

Trong không khí trang trọng và đầy nhiệt huyết tại Văn phòng Hội sở ở Tây Hà Tower (19 Tố Hữu, Hà Nội), sáng ngày 08/07 vừa qua đã ghi dấu một chương mới trong lịch sử phát triển của M.Warrior. Hơn 100 thành viên ưu tú, những "chiến binh" quả cảm của M.Warrior trên khắp cả nước đã hội tụ để cùng chứng kiến và tham gia vào sự kiện "Ra mắt thương hiệu & Hoạch định chiến lược". Sự kiện không chỉ là một hoạt động nội bộ, mà còn là lời tuyên ngôn mạnh mẽ của M.Warrior "Hãy cùng nhau đưa lá cờ của M.Warrior tung bay trên mọi mặt trận"

Lời tuyên ngôn mạnh mẽ của M.Warrior "Hãy cùng nhau đưa lá cờ của M.Warrior tung bay trên mọi mặt trận"

Tâm điểm của buổi lễ chính là khoảnh khắc M.Warrior chính thức công bố bộ nhận diện thương hiệu mới. Đây không đơn thuần là sự thay đổi về logo hay màu sắc, mà là một cuộc cách mạng về tư duy và định vị. Hình ảnh mới của M.Warrior thể hiện rõ nét sự chuyên nghiệp, đẳng cấp và hiện đại, phản ánh đúng mục tiêu chiến lược mà công ty đang hướng tới: trở thành đơn vị phân phối bất động sản cao cấp hàng đầu. Tầm nhìn mới và vị thế mới đã được khẳng định, mở ra một kỷ nguyên phát triển vượt bậc, hứa hẹn mang đến những giá trị khác biệt cho khách hàng và đối tác.

Buổi lễ còn là dịp để Ban lãnh đạo kiện toàn bộ máy nhân sự, chuẩn bị cho những trận đánh lớn sắp tới. Quyết định bổ nhiệm các vị trí lãnh đạo chủ chốt đã được công bố, thể hiện sự tin tưởng và trao quyền cho những cá nhân tài năng, tâm huyết, sẵn sàng gánh vác trọng trách đưa con thuyền M.Warrior vươn ra biển lớn.

Đội quân tinh nhuệ của M.Warrior Land sẵn sàng chinh phục thị trường Bất Động Sản

Song song đó, để ghi nhận những nỗ lực không ngừng nghỉ, công ty đã long trọng vinh danh các cá nhân và tập thể xuất sắc nhất trong 6 tháng đầu năm 2025. Những phần thưởng xứng đáng đã trở thành nguồn động lực to lớn, lan tỏa ngọn lửa nhiệt huyết và tinh thần cống hiến trong toàn hệ thống. Ngay sau đó, kế hoạch kinh doanh 6 tháng cuối năm cùng chiến dịch thi đua mới đã được hoạch định và phát động, vạch ra một lộ trình rõ ràng với những mục tiêu cụ thể, thổi bùng lên khí thế quyết tâm chinh phục những đỉnh cao mới trong toàn thể các chiến binh.

M.Warrior: Sức mạnh nội tại và khát vọng vươn xa

Sự thành công của một doanh nghiệp không chỉ nằm ở chiến lược đúng đắn mà còn phụ thuộc vào sức mạnh của đội ngũ nhân sự. Tại M.Warrior, yếu tố con người luôn được xem là tài sản quý giá nhất. Sự kiện ngày 08/07 vừa qua đã thực sự trở thành một "cú hích" tinh thần cực lớn, gắn kết hơn 100 chiến binh sale thành một khối đại đoàn kết vững chắc.

Ông Nguyễn Văn Mẫn thực hiện nghi thức khui Champagne ra mắt thương hiệu mới

Họ không chỉ là những chuyên viên tư vấn, mà là những chiến binh thực thụ trên mặt trận kinh doanh, mang trong mình tinh thần thép, sự am hiểu sâu sắc về thị trường và khát khao chinh phục mãnh liệt. Chính tinh thần này là nền tảng cốt lõi tạo nên bản sắc và sức mạnh cạnh tranh khác biệt cho M.Warrior.

Sức mạnh nội tại của M.Warrior đã được chứng minh bằng những con số biết nói. Tính đến thời điểm hiện tại, doanh nghiệp đã ghi dấu ấn mạnh mẽ trên thị trường với doanh thu vượt mốc hơn 1.000 tỷ đồng tiền hàng, đến từ việc phân phối thành công hàng loạt dự án bất động sản trọng điểm. Tên tuổi M.Warrior gắn liền với những siêu dự án đẳng cấp tại các thị trường sôi động như Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh…

Trong đó có thể kể đến loạt dự án nổi bật từ chủ đầu tư MIK Group như The Sola Park (G1,2,3 và 5,6), The Miami GS5, The Victoria, The Continental, The Cosmopolitan hay từ Masterise Homes với các dự án hot như Masteri Trinity Square, Masteri Lakeside, Lumière Prime Hills. Tại đất cảng Hải Phòng, M.Warrior cũng đã khẳng định năng lực khi trở thành đơn vị phân phối F1 của các "ông lớn" như Vingroup với Vinhomes Royal Island, Vinhomes Golden City…

Không dừng lại ở đó, tại thị trường Bắc Ninh, M.Warrior tiếp tục thể hiện uy tín với các dự án như Mascity, Lam Sơn Nexus City, Bavella Green Park, Royal Mansion, cùng hàng loạt sản phẩm nổi bật khác như The Elite Tower, Diamond Avenue, Noble Crystal Tây Hồ, Melody Linh Đàm, The Ninety Complex, Vườn Vua Resort & Villas, Hà Nội Tropical... Những thành công vượt bậc này chính là minh chứng rõ nét cho năng lực triển khai mạnh mẽ, uy tín thương hiệu và sự tin tưởng ngày càng lớn từ các chủ đầu tư hàng đầu cũng như đông đảo khách hàng trên toàn quốc.

Với mạng lưới gần 10 chi nhánh và văn phòng đại diện trải dài khắp cả nước, M.Warrior đã và đang xây dựng một hệ thống phân phối chuyên nghiệp, có độ phủ sóng rộng khắp. Bước chuyển mình với diện mạo và tầm vóc mới không phải là điểm kết thúc, mà là sự khởi đầu cho một hành trình lớn hơn.

Trên nền tảng vững chắc từ đội ngũ thiện chiến và những thành tựu đã đạt được, M.Warrior sẵn sàng cho giai đoạn tăng tốc, tiếp tục mở rộng quy mô, chinh phục những dự án tầm cỡ và khẳng định vị thế là một trong những "mãnh tướng" tiên phong trên thị trường bất động sản Việt Nam.

M.Warrior Land - Đơn vị phân phối bất động sản top đầu thị trường Việt Nam

Địa chỉ:

Trụ sở chính: Tầng 4-5, Tây Hà Tower, 19 Đ.Tố Hữu, P.Trung Văn, Q.Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội.

Chi nhánh Bắc Ninh: Số 10, Đường Bình Than, Phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh.

Chi nhánh Hải Phòng: Tầng 5, Tòa nhà Hoàng Phát, Số 4 lô 2A Đ. Lê Hồng Phong, Q. Ngô Quyền, Hải Phòng

Văn phòng Vũ Yên: HP 204 Vinhomes Royal Island.

Văn phòng OceanPark: Phân khu Sao Biển, Vinhomes Ocean Park 2

Văn phòng Dương Kinh: 556 Phạm Văn Đồng, Anh Dũng, Dương Kinh, TP Hải Phòng