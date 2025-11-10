Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

MWG chính thức đăng ký mua 10 triệu cổ phiếu quỹ

10-11-2025 - 14:14 PM | Thị trường chứng khoán

Giao dịch mua cổ phiếu quỹ của MWG được thực hiện thông qua khớp lệnh, dự kiến từ ngày 19/11/2025 đến ngày 18/12/2025.

MWG chính thức đăng ký mua 10 triệu cổ phiếu quỹ- Ảnh 1.

Công ty cổ phần Đầu tư Thế giới Di động (mã: MWG) vừa có thông báo về việc mua lại cổ phiếu quỹ. Cụ thể, MWG dự kiến mua lại 10.000.000 cổ phiếu quỹ. Nguồn vốn thực hiện mua lại được trích từ nguồn vốn tự có, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 (riêng và hợp nhất) đã được kiểm toán. là 12.582 tỷ đồng.

Giá đặt mua sẽ bé hơn hoặc bằng giá tham chiếu + (giá tham chiếu x 50% Biên độ giao động giá cổ phiếu). Giao dịch được thực hiện thông qua khớp lệnh, dự kiến từ ngày 19/11/2025 đến ngày 18/12/2025.

Tạm tính theo thị giá đóng cửa phiên 7/11 của MWG là 76.500 đồng/cp, ước tính MWG cần chi gần 770 tỷ đồng để hoàn tất thương vụ trên.

MWG chính thức đăng ký mua 10 triệu cổ phiếu quỹ- Ảnh 2.

Về tình hình kinh doanh, lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, doanh nghiệp bán lẻ của ông Nguyễn Đức Tài ghi nhận doanh thu thuần đạt 113.607 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế cao kỷ lục gần 5.000 tỷ đồng, tăng 73% so với cùng kỳ 2024 và hoàn thành vượt kế hoạch cả năm.

Cụ thể, hai chuỗi Thế giới di động và Điện máy xanh của MWG đạt doanh thu 76.500 tỷ đồng, tăng gần 15% so với cùng kỳ, bất chấp thị trường chung phục hồi chậm và số lượng cửa hàng bình quân giảm. Đối với Bách Hóa Xanh (BHX), chuỗi siêu thị thực phẩm đạt 34.400 tỷ đồng doanh thu lũy kế 9 tháng, tăng 14% so với cùng kỳ.

Chuỗi An Khang duy trì đà tăng với doanh thu bình quân 540 triệu đồng/cửa hàng trong tháng 9, tăng ba tháng liên tiếp. AVAKids ghi nhận tăng trưởng hai chữ số, doanh thu trung bình đạt 1,8 tỷ đồng/cửa hàng và đã có lãi ở cấp độ công ty. Tại Indonesia, chuỗi Erablue tăng trưởng hơn 70% sau 9 tháng, tiến gần mục tiêu 150 cửa hàng trong năm 2025 và đã đạt lợi nhuận dương.

Tính đến hết tháng 9/2025, hệ thống bán lẻ của MWG bao gồm 1.013 cửa hàng Thế Giới Di Động (gồm cả TopZone), 2.018 cửa hàng Điện Máy Xanh (gồm cả ĐMX Supermini), 2.290 cửa hàng Bách Hóa Xanh, 347 nhà thuốc An Khang, 67 cửa hàng AVAKids và 144 cửa hàng Erablue – liên doanh của MWG tại Indonesia.


Tuệ Giang

An Ninh Tiền Tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Một công ty chứng khoán đổi tên, thay mới toàn bộ lãnh đạo thượng tầng

Một công ty chứng khoán đổi tên, thay mới toàn bộ lãnh đạo thượng tầng Nổi bật

Chuyên gia: Thị trường chịu áp lực ngắn hạn, song cơ hội đầu tư vẫn hiện hữu nhờ nền tảng vĩ mô vững chắc

Chuyên gia: Thị trường chịu áp lực ngắn hạn, song cơ hội đầu tư vẫn hiện hữu nhờ nền tảng vĩ mô vững chắc Nổi bật

Tập đoàn FLC tự đề cử nhân sự vào Hội đồng quản trị

Tập đoàn FLC tự đề cử nhân sự vào Hội đồng quản trị

14:00 , 10/11/2025
Công ty con của Novaland gặp khó với lô trái phiếu 2.300 tỷ đồng

Công ty con của Novaland gặp khó với lô trái phiếu 2.300 tỷ đồng

11:34 , 10/11/2025
Vingroup lấn sân lĩnh vực mới

Vingroup lấn sân lĩnh vực mới

11:17 , 10/11/2025
Một doanh nghiệp bất ngờ giảm thành viên hội đồng quản trị

Một doanh nghiệp bất ngờ giảm thành viên hội đồng quản trị

10:37 , 10/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên