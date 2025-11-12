MWG muốn biến chuỗi điện máy tại Indonesia thành biểu tượng bán lẻ mới của Đông Nam Á

Ông Đoàn Văn Hiểu Em – thành viên HĐQT CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động (mã MWG) vừa có chia sẻ đáng chú ý về bước ngoặt chiến lược 2026 – 2030 của EraBlue – chuỗi bán lẻ điện máy tại Indonesia.

“ Sau 3 năm vận hành hiệu quả với gần 180 cửa hàng, doanh thu hơn 2.000 tỷ Rp và có lợi nhuận ổn định từ quý 3 /2024, EraBlue đã khẳng định mô hình kinh doanh bền vững và vị thế vững chắc tại Indonesia.

Thừa hưởng những DNA của hai tập đoàn MWG và Erajaya – kết hợp với sức trẻ, tốc độ, sáng tạo, hiệu quả, integrity, tử tế cùng tinh thần quốc tế hóa, EraBlue đã sẵn sàng bước vào giai đoạn phát triển mới.

Giờ đây, đã đến lúc EraBlue kiến tạo cho riêng cho mình TẦM NHÌN SỨ MỆNH và GIÁ TRỊ CỐT LÕI, làm kim chỉ nam cho chu kỳ chiến lược 2026–2030, hướng tới phát triển bền vững, vươn tầm khu vực và IPO trước năm 2030 – khẳng định EraBlue như biểu tượng bán lẻ mới của Đông Nam Á ” , ông Đoàn Văn Hiểu Em chia sẻ.

Trong chiến lược phát triển, EraBlue đặt mục tiêu có 500 cửa hàng đến năm 2027. Với tốc độ mở mới và hiệu quả như hiện tại, báo cáo mới đây của Agriseco đánh giá mục tiêu trên là hoàn toàn khả thi.

Ngoài ra, việc thị trường điện máy ở Indonesia hiện vẫn còn khá phân mảnh, với khoảng hơn 50% thị phần thuộc về các cửa hàng truyền thống tạo lợi thế cạnh tranh đáng kể cho EraBlue. Agriseco đánh giá MWG còn rất nhiều dư địa để mở rộng chuỗi Erablue tại thị trường giàu tiềm năng Indonesia.

EraBlue là một trong những “cú đấm thép” của ông Nguyễn Đức Tài trong tham vọng trở thành đế chế bán lẻ hàng đầu Đông Nam Á, bên cạnh Chuỗi Thế Giới Di Động/Điện Máy Xanh (MW), Bách hóa xanh (BHX) và hướng đi mới Thương mại điện tử. Sau giai đoạn tăng trưởng về lượng, MWG đã tái cấu trúc mạnh mẽ trong 2 năm qua và đang bước vào giai đoạn tăng trưởng mới nhờ “chất”.

Theo chiến lược hướng đến 2030, MWG cho biết, chuỗi MW đã sẵn sàng vươn mình, phá vỡ định kiến thị trường bão hoà, mở ra dư địa mới. Đây là thời điểm chín muồi để tiếp nối di sản, dẫn dắt hành trình tăng trưởng mới của MW 2030, đồng thời là bàn đạp để vươn tầm Đông Nam Á. Công ty đặt mục tiêu gia tăng gấp đôi mức lợi nhuận 2025 vào năm 2030, với tốc độ tăng trưởng duy trì trên 15%/năm.

Về kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm, doanh nghiệp bán lẻ của ông Nguyễn Đức Tài ghi nhận doanh thu thuần đạt 113.607 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế cao kỷ lục gần 5.000 tỷ đồng, tăng 73% so với cùng kỳ 2024 và hoàn thành vượt kế hoạch cả năm.