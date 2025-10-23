Mỹ - Anh bắt tay ngăn chặn tội phạm lừa đảo tại Đông Nam Á

Các biện pháp này sẽ phơi bày và ngăn chặn hoạt động của mạng lưới tội phạm, đồng thời ngăn chúng tiếp cận hệ thống tài chính Anh.

Vương quốc Anh đang góp phần đối phó với tội phạm lừa đảo khiến khu vực Đông Á và Đông Nam Á thiệt hại 37 tỷ USD trong năm 2023.

Vương quốc Anh đã công bố lệnh trừng phạt với một mạng lưới toàn cầu trị giá hàng tỷ bảng Anh có liên quan đến việc điều hành các trung tâm lừa đảo, nơi tra tấn và bóc lột lao động bị mua bán.

Các trung tâm lừa đảo đặt tại Đông Nam Á đang lừa đảo nạn nhân trên toàn thế giới với quy mô lớn. Riêng tại Đông Á và Đông Nam Á, thiệt hại do các vụ lừa đảo trực tuyến trong năm 2023 ước tính lên tới 37 tỷ USD, chưa kể các tổn thất lớn hơn trên phạm vi toàn cầu bắt nguồn từ khu vực này.

Các nhóm tội phạm đứng sau các đường dây này đã mua bán hàng chục nghìn người nước ngoài từ hơn 50 quốc gia để làm việc trong các trung tâm lừa đảo khắp Đông Nam Á. Nạn nhân bị giam giữ trong các khu phức hợp hoặc sòng bạc bỏ hoang, bị buộc phải thực hiện hành vi lừa đảo trực tuyến dưới sự đe dọa đánh đập, tra tấn bằng điện, hoặc bị bán sang nơi khác. Tổ chức Ân xá Quốc tế đã mô tả đây là một “cuộc khủng hoảng nhân quyền đáng báo động”.

Chính vì vậy, Vương quốc Anh đã phối hợp với Mỹ công bố lệnh trừng phạt nhằm đối phó với mối đe dọa xuyên quốc gia ngày càng gia tăng này, bảo vệ nhân quyền và ngăn dòng tiền phi pháp chảy vào nước Anh. Các biện pháp này cũng sẽ giúp phơi bày và ngăn chặn hoạt động của mạng lưới tội phạm, bảo vệ công dân Anh và người dân Đông Nam Á trước những tác động nghiêm trọng của các vụ lừa đảo.

Đây là bước đi mới nhất trong chuỗi các hành động mạnh mẽ của Vương quốc Anh nhằm chống lại hoạt động tội phạm lừa đảo trong khu vực, bao gồm các lệnh trừng phạt vào cuối năm 2023 đối với những cá nhân và tổ chức có liên quan đến mua bán người phục vụ cho các “trung tâm lừa đảo”.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao và Phát triển Anh, Stephen Doughty, phát biểu: “Các trung tâm lừa đảo đã cướp đi tiền bạc mà người dân khó nhọc kiếm được, đồng thời giam giữ những nạn nhân yếu thế trong ‘mạng lưới dối trá’ của chúng – vì vậy chúng tôi buộc phải hành động dứt khoát. Các trung tâm lừa đảo tồn tại ở nhiều quốc gia Đông Nam Á. Đây là mối đe dọa xuyên quốc gia đòi hỏi hành động phối hợp để chặn đứng dòng tài chính phi pháp, đe dọa nhân quyền, tăng trưởng kinh tế và an ninh quốc gia".

Ông Doughty cho biết thêm Anh đã hành động mạnh mẽ để bảo vệ công dân Anh và tính minh bạch của hệ thống tài chính quốc gia đồng thời nhận thức rõ những tổn hại mà tài chính phi pháp gây ra cho khu vực này và cam kết hợp tác chặt chẽ với các quốc gia Đông Nam Á, hỗ trợ trong nỗ lực xóa sổ các trung tâm lừa đảo và mạng lưới đứng sau chúng.



