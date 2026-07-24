Mỹ áp đặt thuế quan mới với hàng chục quốc gia

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Theo USA Today , động thái này diễn ra sau khi Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer kết luận thông qua một cuộc điều tra và các phiên điều trần, rằng các quốc gia nói trên “đã không áp đặt” hoặc “thực thi hiệu quả lệnh cấm nhập khẩu hàng hóa được sản xuất bằng lao động cưỡng bức”.

Trước đó, chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã áp đặt thuế quan toàn cầu tạm thời 10% trong 150 ngày. Tuy nhiên, mức thuế này dự kiến ​​sẽ hết hiệu lực vào ngày 24/7, và mức thuế mới sẽ lập tức được áp dụng thay thế.

Trong số các quốc gia bị áp thuế 12,5%, có Brazil, Trung Quốc, Israel, Nhật Bản, Qatar, Nga, Ả-rập Xê-út, Singapore, Hàn Quốc,…

Trong số các quốc gia bị áp thuế 10% có Liên minh châu Âu, Ấn Độ, Anh,…

Thuế quan đối với lao động cưỡng bức được ban hành theo Đạo luật Thương mại năm 1974. Một số quốc gia như Ấn Độ đã thực hiện các bước để chống lại lao động cưỡng bức, nên bị áp thuế 10% thay vì 12,5%.

Các quan chức chính quyền Mỹ cho biết nhiều mặt hàng sẽ được miễn thuế, bao gồm dầu khí, phân bón, một số thực phẩm và hàng hóa đã chịu thuế quan an ninh quốc gia theo Mục 232, chẳng hạn như ô tô, thép, nhôm và đồng.

Trước đó, ngày 20/7, ông Trump đã đe dọa áp thuế 50% đối với ngành công nghiệp ô tô, rượu và sữa của Canada, bắt đầu từ ngày 19/8. Nhưng ông miễn trừ dầu mỏ, khí đốt tự nhiên, khoáng sản quan trọng và các mặt hàng nhập khẩu khác.

Thuốc generic là loại thuốc có cùng hoạt chất, hàm lượng, dạng bào chế và công dụng như thuốc biệt dược gốc (thuốc brand-name) đã được cấp phép.

Trong một diễn biến khác, Tổng thống Trump đe dọa trong một bài đăng trên mạng xã hội ngày 21/7 rằng ông sẽ áp thuế 100% đối với thuốc generic bắt đầu từ ngày 1/8/2028, và mức thuế 200% một năm sau đó.

Quyết định này nhằm mục đích gây áp lực buộc các công ty dược phải sản xuất thuốc trong nước.

Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm cho biết, 90% dược phẩm bán ở Mỹ là thuốc generic.