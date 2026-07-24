Một quốc gia Đông Nam Á có thể sẽ được nhận đặc quyền chưa từng có từ Nga?

Theo The First Technical, Nga và Indonesia sẵn sàng bắt đầu đàm phán về việc xây dựng một đội tàu điện hạt nhân nổi. Dự án này được xem là một lựa chọn đầy triển vọng để phát triển ngành năng lượng của đất nước, và Moscow đang chờ quyết định cuối cùng từ Indonesia để khởi động đối thoại chính thức.

Nếu thành công, Indonesia sẽ là quốc gia đầu tiên nhận được các nhà máy điện hạt nhân nổi thế hệ mới.

Giải pháp tối ưu cho địa hình phân tán

Đối với một quốc gia vạn đảo như Indonesia, việc đảm bảo nguồn cung điện ổn định cho các vùng hải đảo xa xôi luôn là thách thức lớn. Việc xây dựng các nhà máy điện truyền thống trên đất liền thường gặp trở ngại nghiêm trọng do hạn chế về hạ tầng và điều kiện địa hình phức tạp.

Mô hình nhà máy điện hạt nhân nổi (FNPP) giải quyết triệt để bài toán này nhờ những ưu điểm vượt trội. Các khối phát điện được đóng sẵn tại xưởng đóng tàu và di chuyển bằng đường biển đến vị trí vận hành, giảm thiểu chi phí và thời gian xây dựng hạ tầng tại chỗ.

Dự án 20871 MPEB. Ảnh: Văn phòng thiết kế Nevskoye

Mô hình này còn có ưu điểm dễ dàng kết nối trực tiếp vào lưới điện ven biển hiện có và có thể di chuyển linh hoạt giữa các khu vực khi nhu cầu phụ tải thay đổi. Ngoài việc cung cấp điện năng sạch, các lò phản ứng nổi còn phục vụ hiệu quả cho công nghệ khử mặn nước biển và cung cấp nhiệt cho các khu công nghiệp ven biển.

Đây không chỉ đơn thuần là một bản nâng cấp cơ học, mà đại diện cho sự chuyển dịch sang công nghệ lò phản ứng mô-đun nhỏ (SMR) tân tiến hơn, tối ưu hoàn toàn cho các địa bàn ven biển và hải đảo.

Khai mở hạ tầng năng lượng hạt nhân thế hệ mới

Công nghệ nhà máy điện hạt nhân nổi hiện là một trong những thế mạnh độc quyền và là mũi nhọn xuất khẩu công nghệ hạt nhân của Nga. Thực tế, Nga đã tích lũy nhiều kinh nghiệm vận hành qua dự án nhà máy điện nổi Akademik Lomonosov đang hoạt động tại vùng Chukotka.

Sự hợp tác giữa Tập đoàn Năng lượng Nguyên tử Quốc gia Nga (Rosatom) và Indonesia không chỉ dừng lại ở việc bán điện lượng. Đây được xem là hạt nhân để kích hoạt toàn bộ hệ sinh thái công nghệ cao tại Indonesia, từ đào tạo nhân lực ngành nguyên tử đến phát triển hạ tầng kỹ thuật phụ trợ.

Nếu thỏa thuận được ký kết, Indonesia sẽ trở thành quốc gia đầu tiên tại Đông Nam Á tiếp cận và sở hữu công nghệ năng lượng hạt nhân nổi thế hệ mới này.

Khác với các nhà máy điện hạt nhân truyền thống mất từ 8 - 10 năm xây dựng trên đất liền, nhà máy nổi thế hệ mới (như Project 20871) có thể triển khai nhanh chóng tại các điểm nóng năng lượng, đóng vai trò như những "viên pin hạt nhân khổng lồ" di động trên đại dương.