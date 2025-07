Mỹ áp thuế chống bán phá giá 93,5% đối với một mặt hàng từ Trung Quốc, chuỗi cung ứng pin xe điện toàn cầu lại căng như dây đàn

Ngày 17/7, Bộ Thương mại Mỹ thông báo sẽ áp thuế chống bán phá giá sơ bộ 93,5% đối với than chì nhập khẩu từ Trung Quốc. Mỹ kết luận rằng vật liệu dùng làm cực âm trong pin xe điện đang bị bán ở Mỹ với giá thấp hơn giá thị trường.

Theo Reuters, mức thuế sơ bộ 93,5% được áp dụng chung cho tất cả các nhà sản xuất Trung Quốc.

Thuế áp dụng với loại than chì có hàm lượng carbon tối thiểu 90% theo trọng lượng, có thể là than chì tổng hợp, than chì tự nhiên hoặc hỗn hợp của cả hai loại.

Trước đó, ngày 20/5, một cuộc điều tra riêng biệt và song song của Bộ Thương mại Mỹ về việc Trung Quốc trợ cấp vật liệu than chì cực âm đã dẫn đến mức thuế chống trợ cấp sơ bộ 6,55% đối với phần lớn nhà sản xuất. Riêng Huzhou Kaijin New Energy Technology Corp chịu mức 712,03% và Shanghai Shaosheng Knitted Sweat là 721,03%.

Các mức thuế chính thức về chống bán phá giá và chống trợ cấp sẽ được công bố vào ngày 5/12/2025.

Mức thuế này được dự báo sẽ làm gia tăng căng thẳng trong chuỗi cung ứng toàn cầu của ngành xe điện. Ngành này vốn đã chịu ảnh hưởng bởi các biện pháp kiểm soát xuất khẩu khoáng sản và công nghệ pin của Trung Quốc. Các nhà sản xuất ô tô có thể đối mặt với chi phi gia tăng khi phụ thuộc vào than chì để chế tạo pin xe điện.

Trung Quốc hiện chiếm ưu thế trong lĩnh vực chế biến than chì toàn cầu. Theo một báo cáo tháng 5 của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), đây là một trong những vật liệu dễ bị tổn thương nhất về nguồn cung và “cần có các nỗ lực khẩn cấp để đa dạng hóa”.

Theo IEA, than chì sẽ tiếp tục là vật liệu cực âm phổ biến nhất trong tất cả các loại pin lithium-ion trong trung hạn. Vật liệu silicon được dự báo sẽ bắt đầu cạnh tranh thị phần của than chì từ năm 2030.



Theo SCMP