Mỹ cắt giảm 10% hoạt động của sân bay, nguy cơ phải đóng cửa không phận

Một máy bay bay qua Tượng đài Washington. (Ảnh: Reuters)

Đợt đóng cửa đã bước sang ngày thứ 36 và là dài nhất trong lịch sử Mỹ, khiến 13.000 kiểm soát viên không lưu và 50.000 nhân viên Cơ quan An ninh vận tải (TSA) phải làm việc mà không được trả lương. Điều này khiến tình trạng thiếu nhân sự trở nên trầm trọng hơn, dẫn đến việc nhiều chuyến bay bị hoãn và hàng dài hành khách chờ đợi tại các điểm kiểm tra an ninh sân bay.

“Chúng tôi phải tự hỏi nhiệm vụ cốt lõi của mình là gì”, ông Duffy nói với báo chí, giải thích lý do ông đưa ra quyết định.

Việc cắt giảm chuyến bay sẽ giảm bớt áp lực cho các kiểm soát viên không lưu.

Dù Chính phủ Mỹ không nêu tên cụ thể 40 sân bay bị ảnh hưởng, nhưng việc cắt giảm được cho là sẽ tác động đến 30 sân bay đông đúc nhất, bao gồm các sân bay ở New York, Washington D.C., Chicago, Atlanta, Los Angeles và Dallas. Theo hãng phân tích hàng không Cirium, điều này có thể làm giảm đến 1.800 chuyến bay và hơn 268.000 ghế hành khách.

Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) cũng cảnh báo có thể áp dụng thêm hạn chế bay sau ngày 7/11 nếu tình hình nhân lực tiếp tục xấu đi.

Hiệp hội Airlines for America, đại diện các hãng hàng không lớn như Delta, United, American và Southwest, cho biết đang đánh giá tác động của quy định mới.

“Chúng tôi đang làm việc với chính phủ để hiểu rõ mọi chi tiết trong yêu cầu cắt giảm này và sẽ cố gắng giảm thiểu ảnh hưởng đối với hành khách và hàng hóa”, hiệp hội cho biết.

Chính phủ liên bang gần như tê liệt khi đảng Cộng hòa và Dân chủ bế tắc trong Quốc hội về dự luật ngân sách. Đảng Dân chủ nhất quyết không chấp thuận đề xuất không bao gồm hỗ trợ bảo hiểm y tế, trong khi đảng Cộng hòa từ chối yêu cầu đó.

Tổng thống Donald Trump và đảng Cộng hòa đang cố tăng áp lực lên đảng Dân chủ bằng cách để người dân cảm nhận rõ tác động của đợt đóng cửa.

Việc đóng cửa Chính phủ Mỹ bắt đầu từ ngày 1/10 đã khiến nhiều người thu nhập thấp ở Mỹ mất trợ cấp thực phẩm, nhiều dịch vụ công ngừng hoạt động và khoảng 750.000 nhân viên liên bang phải nghỉ việc không lương.

Bộ trưởng Duffy cảnh báo, nếu tình trạng đóng cửa kéo dài thêm 1 tuần có thể dẫn đến “hỗn loạn diện rộng” và buộc ông phải đóng một phần không phận quốc gia.

Các hãng hàng không nhiều lần kêu gọi chấm dứt đóng cửa chính phủ, cho rằng điều này gây rủi ro cho an toàn hàng không.