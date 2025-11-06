Mỹ cắt giảm 10% lưu lượng không lưu tại 40 sân bay lớn: Khủng hoảng hàng không vì chính phủ đóng cửa

Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) thông báo sẽ giảm 10% lưu lượng không lưu tại 40 sân bay lớn trên toàn quốc, bắt đầu từ ngày 7/11/2025, do các kiểm soát viên không lưu phải làm việc không lương trong thời gian chính phủ liên bang đóng cửa từ ngày 1/10.

Bộ trưởng Giao thông Sean Duffy cho biết việc cắt giảm là biện pháp bắt buộc để giữ an toàn cho hệ thống hàng không, khi số chuyến bay bị hoãn và hủy tăng mạnh, còn các điểm kiểm tra an ninh sân bay xuất hiện hàng dài du khách chờ đợi. Bộ trưởng Duffy cho biết mục tiêu là "xác định chỗ nào đang chịu áp lực và làm sao để giảm bớt áp lực đó."

Theo phân tích của công ty dữ liệu hàng không Cirium, FAA quản lý trung bình 44.360 chuyến bay mỗi ngày và động thái mới có thể khiến khoảng 1.800 chuyến bay bị ảnh hưởng trong ngày đầu tiên. Danh sách 40 sân bay bị cắt giảm sẽ được công bố sau khi FAA họp với các hãng hàng không để yêu cầu họ chủ động giảm lịch bay. Việc hạn chế còn ảnh hưởng đến các vụ phóng tàu vũ trụ không gian thương mại.

Ngay sau thông báo, cổ phiếu các hãng hàng không lớn đồng loạt giảm trong phiên giao dịch ngoài giờ.

Tình trạng thiếu nhân sự trong các cơ quan giao thông liên bang, đặc biệt là FAA và Cơ quan An ninh Vận tải (TSA), đã khiến hàng nghìn chuyến bay bị hoãn hoặc hủy. Các sân bay ở New York, Chicago và Nashville là những nơi bị ảnh hưởng nặng nhất. Tuần trước, cơ quan chức năng buộc phải tạm dừng toàn bộ chuyến bay đến New York do không đủ nhân lực điều phối.

Nhiều kiểm soát viên không lưu và nhân viên an ninh sân bay hiện đã ngừng làm việc hoặc tìm việc phụ vì không được trả lương suốt nhiều tuần. Bộ trưởng Duffy thừa nhận: "Tôi muốn họ đến làm việc, nhưng cũng hiểu họ phải xoay xở để sống."

Ngành du lịch và các doanh nghiệp hàng không đang lên tiếng cảnh báo thiệt hại kinh tế. Gần 500 công ty và hiệp hội trong tuần này đã ký thư gửi Nghị viện, kêu gọi chấm dứt tình trạng đóng cửa chính phủ để tránh "hỗn loạn trong mùa du lịch cuối năm."

Các hãng hàng không, vốn kỳ vọng 2025 sẽ là năm doanh thu kỷ lục, nay đang lo sợ kế hoạch bị phá hỏng. Lãnh đạo các hãng lớn đã gặp Phó Tổng thống JD Vance để yêu cầu thông qua ngân sách mở cửa lại chính phủ. Theo hiệp hội Airlines for America, hơn 3,4 triệu hành khách đã bị ảnh hưởng bởi các sự cố liên quan đến thiếu nhân sự kể từ đầu tháng 10.

Hãng hàng không Southwest Airlines cho biết đang xem xét tác động của kế hoạch cắt giảm và sẽ thông báo cho hành khách sớm nhất có thể.

Khủng hoảng này nhanh chóng biến thành cuộc đối đầu chính trị giữa hai đảng. Bộ trưởng Duffy nhiều lần đổ lỗi cho Đảng Dân chủ vì trì hoãn thông qua ngân sách. Trong khi đó, nghị sĩ Rick Larsen (Dân chủ, bang Washington) phản bác rằng các kiểm soát viên không lưu mất lương do Đảng Cộng hòa "không chịu giải quyết khủng hoảng y tế và mở lại chính phủ", cáo buộc họ "dùng nhân viên hàng không làm lá chắn chính trị."

Tổng thống Donald Trump cũng gây sức ép lên Nghị viện, cho rằng việc kéo dài tình trạng này sau thất bại của Đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ là "một sai lầm bi thảm."

"Chúng ta phải mở cửa lại chính phủ", Tổng thống Donald Trump nói.

Hiệp hội Airports Council International, đại diện cho các sân bay toàn quốc, kêu gọi Nghị viện nhanh chóng hành động, cảnh báo "thiệt hại với ngành hàng không Mỹ đang ngày càng nghiêm trọng."

FAA từ lâu đã thiếu nhân sự kiểm soát không lưu, vốn là công việc đòi hỏi huấn luyện kéo dài và cường độ cao. Bộ trưởng Duffy cho biết cơ quan này đang xem xét tăng lương cho nhân viên tập sự và rút gọn quy trình tuyển dụng để khắc phục tình trạng kéo dài nhiều năm.

*Nguồn: WSJ