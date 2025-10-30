Mỹ giảm thuế cho Trung Quốc sau cuộc gặp giữa ông Trump và ông Tập: Mức thuế còn bao nhiêu?

Giảm thuế tổng thể và thuế Fentanyl

Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định ông đã đồng ý giảm 10% thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc. Động thái này đã đưa tổng mức thuế của Mỹ đối với hàng hóa Trung Quốc xuống còn khoảng 47%, giảm từ mức 57% trước đó.

Bên cạnh đó, Mỹ cũng giảm thuế nhập khẩu đối với các mặt hàng liên quan đến fentanyl. Mức thuế liên quan đến fentanyl đã được giảm 10%, từ 20% xuống còn 10%, có hiệu lực ngay lập tức.

Đây là một phần trong thỏa thuận đổi lại việc Trung Quốc cam kết sẽ tăng cường trấn áp hoạt động buôn bán fentanyl trái phép và Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ "nỗ lực hết sức để ngăn chặn cái chết đang tràn vào nước Mỹ". Việc lạm dụng fentanyl đã gây ra cuộc khủng hoảng nghiện và tử vong do sốc thuốc, khiến hàng chục nghìn người Mỹ thiệt mạng mỗi năm.

Thỏa thuận về Nông sản và Đất hiếm

Tổng thống Trump cho biết hai bên đã đạt được "sự nhất trí về nhiều điểm rất quan trọng", trong đó có các thỏa thuận liên quan đến thương mại nông sản và đất hiếm.

Theo nhà lãnh đạo Mỹ, Trung Quốc sẽ nối lại nhập khẩu đậu tương Mỹ và mua "khối lượng lớn, rất lớn đậu nành và các sản phẩm nông nghiệp khác" ngay lập tức.

Về vấn đề đất hiếm, Mỹ và Trung Quốc đã đạt được thỏa thuận kéo dài 1 năm, có thể được gia hạn hằng năm. Tổng thống Trump thông báo rằng Chủ tịch Tập Cận Bình đã đồng ý tiếp tục duy trì nguồn cung đất hiếm, và ông khẳng định: "Tất cả các vấn đề liên quan đến đất hiếm đã được giải quyết và điều này là vì lợi ích của cả thế giới".

Thỏa thuận này đạt được trong bối cảnh căng thẳng thương mại leo thang trở lại, với việc Trung Quốc siết kiểm soát xuất khẩu đất hiếm lần thứ hai trong năm nay vào đầu tháng 10.

Hợp tác về Ukraine và Triển vọng Quan hệ

Một nội dung đáng chú ý khác được ông Trump tiết lộ là hai nước sẽ cùng phối hợp về vấn đề Ukraine. Tổng thống Trump cho biết vấn đề này đã được "thảo luận rất kỹ" và Chủ tịch Tập Cận Bình đã đồng ý giúp đỡ và hợp tác cùng Mỹ. Ông Trump nói: “Chúng tôi sẽ cùng làm việc để xem có thể đạt được điều gì đó”.

Cuộc gặp diễn ra bên lề Hội nghị Cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) tại Gyeongju/Busan, Hàn Quốc. Trước cuộc hội đàm, cả hai nhà lãnh đạo đều bày tỏ thiện chí hòa giải, với Tổng thống Trump gọi ông Tập là "người bạn cũ".

Các nhà quan sát nhận định việc đạt được các bước tiến trong thuế quan, thỏa thuận fentanyl và đất hiếm, cũng như cam kết hợp tác về Ukraine, cho thấy dấu hiệu hạ nhiệt bước đầu trong quan hệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Cuộc gặp mở ra khả năng nối lại đối thoại chiến lược giữa Washington và Bắc Kinh sau thời gian dài gián đoạn.

Tổng thống Trump cũng cho biết ông sẽ có chuyến thăm chính thức Trung Quốc vào tháng 4 tới, và ông Tập sẽ sang thăm Mỹ sau đó.

Tuy nhiên, phía Bắc Kinh vẫn chưa đưa ra bình luận chính thức về nội dung các cuộc thảo luận.

Nguồn: Tổng hợp