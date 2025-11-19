Mỹ miễn thuế đối ứng nhiều mặt hàng, một số lĩnh vực thế mạnh của Việt Nam có thể hưởng lợi

Mới đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh miễn thuế đối ứng với hàng loạt thực phẩm. Đó là cà phê, trà, trái cây nhiệt đới và nước ép trái cây, hạt cacao, gia vị, chuối, cam, cà chua, thịt bò và một số loại phân bón.

Nhiều sản phẩm trong danh sách miễn thuế đã ghi nhận mức tăng giá hai chữ số trong năm nay. Ví dụ, theo Chỉ số Giá Tiêu dùng (CPI) tháng 9, thịt bò xay đã tăng gần 14%, còn bò miếng tăng 17% so với năm ngoái. Đây là mức tăng mạnh nhất hơn 3 năm.

Giá chuối tăng 7%, cà chua tăng 1%. Tổng cộng nhóm thực phẩm tiêu thụ tại gia đình tăng giá 2,7% trong tháng 9 so với năm ngoái.

Sắc lệnh ngày 14/11 điều chỉnh phạm vi áp thuế đối ứng mà ông Trump công bố hôm 2/4, loại ra nhiều nông sản không thể sản xuất tại Mỹ. Ngày 5/9, Tổng thống Mỹ từng ký sắc lệnh điều chỉnh tương tự, miễn thuế đối ứng cho 45 nhóm hàng hóa như vàng, nickel, hóa chất…

Đây là các sản phẩm "không thể được trồng, khai thác và sản xuất tự nhiên ở Mỹ", hoặc không sản xuất đủ để đáp ứng nhu cầu trong nước. Sắc lệnh miễn trừ mới nhất có hiệu lực từ ngày 13/11, đánh dấu bước ngoặt trong chính sách của ông Trump. Tổng thống Mỹ từ lâu vẫn khẳng định việc tăng mạnh thuế nhập khẩu không thổi bùng lạm phát.

Thông tin từ Hiệp hội Hồ tiêu và gia vị Việt Nam cho biết, danh mục miễn thuế đối ứng với hàng loạt thực phẩm gồm cà phê và trà; trái cây nhiệt đới và nước ép; ca-cao và gia vị; chuối, cam quýt, cà chua… Quy định mới có hiệu lực từ ngày 13/11.

Với Việt Nam, quốc gia có thế mạnh về hồ tiêu, cà phê và rau quả, đây là cơ hội quan trọng để tăng cường hiện diện tại thị trường hơn 350 triệu dân.

Đại diện Hiệp hội Hồ tiêu và gia vị Việt Nam (VPSA) đánh giá đây là tín hiệu tích cực với nhóm sản phẩm gia vị, vốn chịu tác động của thuế đối ứng từ tháng 4/2025. Miễn thuế giúp giảm áp lực chi phí, tăng sức cạnh tranh và tạo điều kiện giành lại thị phần tại thị trường Mỹ, nếu doanh nghiệp đáp ứng đúng chuẩn nhập khẩu.

Tuy nhiên, VPSA nhấn mạnh miễn thuế đối ứng không đồng nghĩa miễn toàn bộ thuế nhập khẩu, và các tiêu chuẩn SPS, truy xuất nguồn gốc, chỉ tiêu dư lượng và an toàn thực phẩm vẫn là rào cản kỹ thuật then chốt.