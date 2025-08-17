Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Mỹ nam U50 khoe body gây sốc, 10 năm làm chồng “quốc bảo nhan sắc” xứ Hàn vẫn hot không đối thủ

17-08-2025 - 21:16 PM | Lifestyle

Mỹ nam U50 khoe body gây sốc, 10 năm làm chồng “quốc bảo nhan sắc” xứ Hàn vẫn hot không đối thủ

Sân khấu mới nhất của nam thần U50 này khiến fan phải “há hốc” vì độ táo bạo.

Mới đây, Bi Rain có mặt tại sân khấu Summer Swag Busan. Nam thần hạng A tiếp tục chứng minh đẳng cấp với màn trình diễn bùng nổ khiến khán giả không thể rời mắt. Ở tuổi 43, Bi Rain vẫn giữ phong độ đỉnh cao, khoe body vạm vỡ, cơ bắp săn chắc và thần thái cuốn hút chuẩn performer hàng đầu Kpop.

Bi Rain tại Summer Swag Busan

Không chỉ khiến khán giả mãn nhãn với ngoại hình cực phẩm, Bi Rain còn thiêu đốt sân khấu bằng vũ đạo đốt mắt. Những cú lắc hông, “cà hẩy” cực bạo khiến khán giả nóng mắt. Diễn show nhạc nước, Bi Rain cứ thế bung xoã. Khoảnh khắc Bi Rain lột áo khoe toàn bộ cơ bụng 6 múi và bờ vai “Thái Bình Dương” làm mạng xã hội bùng nổ.

Nhiều fan cảm thấy khó tin đây là vóc dáng của một nghệ sĩ đã hoạt động hơn 20 năm trong làng giải trí. Sau chừng ấy năm, Kpop đã đến thế hệ 5, Bi Rain vẫn duy trì được chất riêng không thể trộn lẫn. Năng lượng nam tính, vừa sexy vừa mạnh mẽ khiến hậu bối khó lòng theo kịp.

Mỹ nam U50 khoe body gây sốc, 10 năm làm chồng “quốc bảo nhan sắc” xứ Hàn vẫn hot không đối thủ- Ảnh 1.

Body U50 của Bi Rain

Mỹ nam U50 khoe body gây sốc, 10 năm làm chồng “quốc bảo nhan sắc” xứ Hàn vẫn hot không đối thủ- Ảnh 2.

Bi Rain và vũ đạo cực bốc lửa

Nhiều fan tại hiện trường chia sẻ cảm giác “nổi da gà” khi chứng kiến Rain biểu diễn trực tiếp. Hình ảnh Bi Rain “cân” trọn Summer Swag với body chuẩn mẫu và vũ đạo bốc lửa khiến người hâm mộ nhớ lại lý do vì sao anh từng được mệnh danh là ngôi sao số 1 Hàn Quốc.

Video trình diễn của Bi Rain viral trên các nền tảng, diễn đàn Kpop. Nhiều người sốc trước tuổi thật của Bi Rain. Fan thì trầm trồ, cảm thán “may mà anh đã có vợ”. Giữa đỉnh cao sự nghiệp, Bi Rain công khai hẹn hò rồi cưới “quốc bảo nhan sắc” xứ Hàn Kim Tae Hee. Cặp sao quyền lực có đời sống hôn nhân kín tiếng, ít tham gia hoạt động giải trí hơn sau khi lập gia đình.

Mỹ nam U50 khoe body gây sốc, 10 năm làm chồng “quốc bảo nhan sắc” xứ Hàn vẫn hot không đối thủ- Ảnh 3.

Hôn nhân được ngưỡng mộ của 2 ngôi sao hàng đầu xứ Hàn

Những năm nay, thỉnh thoảng Bi Rain trở lại sân khấu. Mỗi lần nam thần tái xuất, là dân tình lại phải xuýt xoa trước phong độ trình diễn không thuyên giảm. Sự xuất hiện của Bi Rain tại Summer Swag một lần nữa khẳng định câu nói “gừng càng già càng cay”. Bi Rain vẫn là minh chứng sống cho sức hút bất biến của một huyền thoại Kpop, chỉ cần xuất hiện cũng đủ khiến công chúng “sốc visual”.

Mỹ nam U50 khoe body gây sốc, 10 năm làm chồng “quốc bảo nhan sắc” xứ Hàn vẫn hot không đối thủ- Ảnh 4.

Những năm nay, thỉnh thoảng Bi Rain trở lại sân khấu, mỗi lần comeback là một lần gây sốt

24 triệu người không tin đây là Timothée Chalamet, mỹ nam đẹp trai nhất thế giới làm sao thế này?

Theo Tuyết Anh

Phụ nữ số

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Cây đồ hiệu tiền tỷ khiến Hương Liên vướng bão thị phi, bị nghi dùng đồ fake: Chính chủ lên tiếng

Cây đồ hiệu tiền tỷ khiến Hương Liên vướng bão thị phi, bị nghi dùng đồ fake: Chính chủ lên tiếng Nổi bật

Tranh cãi top 7 ngọc nữ đẹp nhất Việt Nam: Tăng Thanh Hà mất hút, 1 người bị chê không xứng đáng

Tranh cãi top 7 ngọc nữ đẹp nhất Việt Nam: Tăng Thanh Hà mất hút, 1 người bị chê không xứng đáng Nổi bật

Sơn Tùng gần đây sao thế này?

Sơn Tùng gần đây sao thế này?

21:15 , 17/08/2025
Tỷ phú giàu nhất lịch sử nước Mỹ dặn con: “Người thích tiết kiệm không thể giàu có”

Tỷ phú giàu nhất lịch sử nước Mỹ dặn con: “Người thích tiết kiệm không thể giàu có”

21:15 , 17/08/2025
Siêu phẩm cổ trang lập kỷ lục rating 63%, nữ chính đẹp thách thức mọi khung hình

Siêu phẩm cổ trang lập kỷ lục rating 63%, nữ chính đẹp thách thức mọi khung hình

20:58 , 17/08/2025
Bán nhà phố để về quê sống an nhàn, một gia đình sớm nhận ra: Tiền không đủ, con không vui, và họ mắc kẹt

Bán nhà phố để về quê sống an nhàn, một gia đình sớm nhận ra: Tiền không đủ, con không vui, và họ mắc kẹt

20:49 , 17/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên