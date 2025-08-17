Mỹ nam U50 khoe body gây sốc, 10 năm làm chồng “quốc bảo nhan sắc” xứ Hàn vẫn hot không đối thủ

Mới đây, Bi Rain có mặt tại sân khấu Summer Swag Busan. Nam thần hạng A tiếp tục chứng minh đẳng cấp với màn trình diễn bùng nổ khiến khán giả không thể rời mắt. Ở tuổi 43, Bi Rain vẫn giữ phong độ đỉnh cao, khoe body vạm vỡ, cơ bắp săn chắc và thần thái cuốn hút chuẩn performer hàng đầu Kpop.

Bi Rain tại Summer Swag Busan

Không chỉ khiến khán giả mãn nhãn với ngoại hình cực phẩm, Bi Rain còn thiêu đốt sân khấu bằng vũ đạo đốt mắt. Những cú lắc hông, “cà hẩy” cực bạo khiến khán giả nóng mắt. Diễn show nhạc nước, Bi Rain cứ thế bung xoã. Khoảnh khắc Bi Rain lột áo khoe toàn bộ cơ bụng 6 múi và bờ vai “Thái Bình Dương” làm mạng xã hội bùng nổ.

Nhiều fan cảm thấy khó tin đây là vóc dáng của một nghệ sĩ đã hoạt động hơn 20 năm trong làng giải trí. Sau chừng ấy năm, Kpop đã đến thế hệ 5, Bi Rain vẫn duy trì được chất riêng không thể trộn lẫn. Năng lượng nam tính, vừa sexy vừa mạnh mẽ khiến hậu bối khó lòng theo kịp.

Body U50 của Bi Rain

Bi Rain và vũ đạo cực bốc lửa

Nhiều fan tại hiện trường chia sẻ cảm giác “nổi da gà” khi chứng kiến Rain biểu diễn trực tiếp. Hình ảnh Bi Rain “cân” trọn Summer Swag với body chuẩn mẫu và vũ đạo bốc lửa khiến người hâm mộ nhớ lại lý do vì sao anh từng được mệnh danh là ngôi sao số 1 Hàn Quốc.

Video trình diễn của Bi Rain viral trên các nền tảng, diễn đàn Kpop. Nhiều người sốc trước tuổi thật của Bi Rain. Fan thì trầm trồ, cảm thán “may mà anh đã có vợ”. Giữa đỉnh cao sự nghiệp, Bi Rain công khai hẹn hò rồi cưới “quốc bảo nhan sắc” xứ Hàn Kim Tae Hee. Cặp sao quyền lực có đời sống hôn nhân kín tiếng, ít tham gia hoạt động giải trí hơn sau khi lập gia đình.

Hôn nhân được ngưỡng mộ của 2 ngôi sao hàng đầu xứ Hàn

Những năm nay, thỉnh thoảng Bi Rain trở lại sân khấu. Mỗi lần nam thần tái xuất, là dân tình lại phải xuýt xoa trước phong độ trình diễn không thuyên giảm. Sự xuất hiện của Bi Rain tại Summer Swag một lần nữa khẳng định câu nói “gừng càng già càng cay”. Bi Rain vẫn là minh chứng sống cho sức hút bất biến của một huyền thoại Kpop, chỉ cần xuất hiện cũng đủ khiến công chúng “sốc visual”.

