Mỹ nhân 92 sinh con cho thiếu gia tập đoàn bị nhà nội "cấm cửa", nhan sắc giờ tàn tạ đến thương

Dương Thái Ngọc bí mật sinh con đầu lòng cho bạn trai thiếu gia Trương Hướng Vinh vào đầu tháng 8. Những tưởng sự chào đời của con sẽ giúp mỹ nhân sinh năm 1992 được bước chân vào nhà hào môn. Nhưng đời không như mơ, Dương Thái Ngọc nhận gáo nước lạnh từ gia đình bạn trai. Cô và con nhỏ bị ông bà, cha mẹ Trương Hướng Vinh hắt hủi. Thậm chí, nhà họ Trương còn không muốn nhìn mặt cháu nội. Sau buổi gặp mặt, Dương Thái Ngọc và con nhỏ bị đuổi khỏi biệt thự cao cấp. Gia tộc họ Trương cũng "cấm cửa", không cho nữ diễn viên này bước chân vào nhà thêm lần nào nữa.

Theo tờ Sohu, dù Trương Hướng Vinh ra sức thuyết phục gia đình, song các thành viên trong nhà vẫn không thừa nhận con dâu Dương Thái Ngọc và cháu nội. Do cánh cửa hào môn đóng kín, người đẹp này đã phải quay lại showbiz tham dự sự kiện kiếm tiền khi bản thân còn chưa kịp lấy lại vóc dáng hậu sinh con. Trong sự kiện mới nhất, Dương Thái Ngọc được nhận xét không còn vẻ đẹp tươi trẻ, rạng rỡ. Cô tăng cân thấy rõ, thần sắc trông mệt mỏi và gượng gạo qua loạt ảnh cam thường. Trên mạng xã hội, khán giả cho rằng Dương Thái Ngọc úa tàn, xuống sắc sau sinh vì lo nghĩ cho tương lai bất định của mình và con nhỏ.

Mới sinh con và còn chưa kịp về dáng, Dương Thái Ngọc đã phải quay lại giới giải trí chạy show. Người đẹp được nhận xét xuống sắc sau sinh

Cư dân mạng đã tìm ảnh cam thường của Dương Thái Ngọc cách đây 1 năm để so sánh. Thời điểm trước khi sinh con, cô có thần thái sang chảnh, vẻ ngoài tươi tắn, tràn đầy sức sống

Dương Thái Ngọc và con nhỏ bị gia đình bạn trai thiếu gia hắt hủi, ghẻ lạnh

Theo nguồn tin trong giới, lý do Dương Thái Ngọc không được ưng thuận làm dâu vì cha mẹ Trương Hướng Vinh nghi ngờ con trai bị "úp sọt". Chưa kể, người nhà họ Trương cũng không thể chấp nhận quá khứ Dương Thái Ngọc từng cặp kè tỷ phú đáng tuổi cha Trần Kim Phi để thăng tiến sự nghiệp. Nhà họ Trương cho rằng đời tư của Dương Thái Ngọc quá phức tạp, hình ảnh cũng không trong sạch để làm dâu hào môn.

Dương Thái Ngọc từng cặp kè tỷ phú Trần Kim Phi - cha nuôi của Lưu Diệc Phi từ năm 2015, bất chấp khoảng cách 30 tuổi. Mối tình này khiến Dương Thái Ngọc nhiều lần bị trích là kẻ hám tiền, mê hư danh. Năm 2021, Dương Thái Ngọc và Trần Kim Phi được tiết lộ đã đường ai nấy đi. Cha nuôi của "thần tiên tỷ tỷ" là người bỏ Dương Thái Ngọc. Nguyên nhân là người tình liên tục ép cưới, trong khi Trần Kim Phi chỉ muốn yêu đương không ràng buộc. Trần Kim Phi có ý định trao quyền thừa kế khối tài sản hàng tỷ đô cho người con trai đang sống ở Mỹ. Vì vậy, ông không muốn cưới hỏi hay sinh con với Dương Thừa Ngọc để tránh xảy ra tranh chấp thừa kế về sau.

Hậu chia tay Trần Kim Phi, sự nghiệp của Dương Thái Ngọc lao dốc, danh tiếng không thể phục hồi. Người đẹp luôn bị mỉa mai là bán thân xác đổi lấy tài nguyên, nhưng lại không thành công bước vào hào môn.

Dương Thái Ngọc từng có chuyện tình vướng nhiều điều tiếng với tỷ phú Trần Kim Phi - cha nuôi của Lưu Diệc Phi. Đây cũng là lý do khiến cô không được gia đình bạn trai hiện tại chấp nhận

Tờ 163 cho biết người yêu của mỹ nhân sinh năm 1992 là cháu trai của chủ tịch tập đoàn Kim Lộc ở Phúc Kiến (Trung Quốc). Kim Lộc là doanh nghiệp đã thành lập được 44 năm, nổi tiếng với các sản phẩm nhang muỗi và thuốc diệt côn trùng. Bạn trai Dương Thái Ngọc có ngoại hình điển trai, sáng sủa.

"Bản sao Lưu Diệc Phi" và Trương Hướng Vinh bị bắt gặp hẹn hò vào ngày 14/2 (Lễ tình nhân). Vào giữa tháng 4, "team qua đường" chụp được khoảnh khắc Dương Thái Ngọc lộ bụng bầu vượt mặt cùng bạn trai đi du lịch Nhật Bản. Đến ngày 3/5, "bản sao Lưu Diệc Phi" đăng ảnh vòng 2 lấp ló như ngầm xác nhận tin vui với công chúng.

Ngoại hình bảnh bao, điển trai và xuất thân danh giá của bạn trai Dương Thái Ngọc

Nguồn: Sina, Sohu