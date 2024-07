Mỹ nhân đẹp nhất "Sex and the city" giờ đã U60, nhan sắc vẫn tươi trẻ nhờ thực hiện ăn 3 món giàu collagen

"Sex and the city" là bộ phim truyền hình dài tập, ăn khách của Mỹ. Phim xoay quanh chủ đề giới tính thầm kín được miêu tả qua cuộc sống 4 nhân vật nữ xinh đẹp, thành đạt và độc thân. Phim truyền hình này đã kết thúc từ năm 2004, tuy nhiên đến nay nó vẫn là bộ phim đáng nhớ với nhiều khán giả.

Trong đó, nhan sắc của 4 nữ chính cũng thường xuyên được đặt lên bàn cân so bì. Diễn viên thủ vai Charlotte York được nhiều người công nhận là mỹ nhân đẹp nhất "Sex and the city".

Diễn viên Kristin Davis vào vai Charlotte York.

Mỹ nhân thủ vai Charlotte York là Kristin Davis. 20 năm trôi qua, giờ đây Kristin Davis đã ở tuổi 59, tuy nhiên bà vẫn sở hữu nhan sắc tươi trẻ, đặc biệt là làn da luôn căng bóng, hồng hào.

Kristin Davis từng chia sẻ, bà rất hài lòng với thân hình đầy đặn của mình và không có ý định giảm cân thành quá gầy. Nữ diễn viên nói: "Thân hình thon thả cũng có vui vẻ gì nếu cả đời bạn không được ăn theo ý thích. Tôi không muốn ép mình vào sự thiếu thốn và ăn ngon là điều tuyệt vời".

Trong chế độ ăn, Kristin Davis nói bà không thể chỉ ăn salad để giữ dáng như những ngôi sao khác. Ngược lại, bà ăn rất nhiều thịt gà, trứng, cá hồi, đây đều là những thực phẩm có hàm lượng protein chất lượng cao, giúp hỗ trợ giảm mỡ, đồng thời tăng sinh collagen.

Tăng collagen là một trong những yếu tố quan trọng để duy trì sức khoẻ và sắc đẹp cho phái nữ. Khi chúng ta còn trẻ, collagen luôn ở trong trạng thái căng tràn, nhưng sau tuổi 25, quá trình lão hóa kéo đến khiến cho cả số lượng lẫn chất lượng của các sợi collagen đều bị giảm sút. Đấy chính là lý do khiến chúng ta có một làn da nhăn nheo, tối màu, xương khớp nhức mỏi.

3 món giàu collagen của mỹ nhân phim "Sex and the city"

1. Thịt gà

Thịt gà là một trong những loại thịt chứa nhiều collagen nhất, chúng có chứa tất cả các axit amino cần thiết để tạo ra collagen. Một số nghiên cứu được đăng tải trên Thư viện Y khoa Quốc gia Hoa Kỳ Viện Y tế năm 2012 cho thấy phần cổ và sụn gà là vị trí chứa rất nhiều collagen, không chỉ giúp phụ nữ đẩy lùi lão hóa mà còn hỗ trợ điều trị viêm khớp.

Ngoài collagen, gà còn là loại thịt trắng ít chất béo, nhiều đạm chất lượng cao... do đó đây là loại thịt rất tốt nếu chị em muốn tăng cơ, giảm mỡ.

Thịt gà là loại thịt ít mỡ, giàu đạm.

2. Cá hồi



Cá hồi giàu axit amin cần thiết để sản xuất collagen, đặc biệt là trong phần da cá, đầu cá và nhãn cầu của cá. Ngoài ra, cá hồi còn chứa một lượng chất béo omega-3 hydrat hóa giúp chị em chống lão hoá. Các chuyên gia khuyên phụ nữ nên ăn cá hồi 2 lần/tuần để có làn da tươi trẻ, xóa mờ các nếp nhăn hiệu quả.

Cá hồi cũng rất giàu protein, axit béo không no, axit amin, canxi, sắt, phốt pho và các nguyên tố vi lượng khác... nghĩa là nó cung cấp đầy đủ dinh dưỡng mà không gây tăng cân. Do đó đây cũng được coi là thực phẩm lành mạnh để bảo vệ vóc dáng.

3. Trứng gà

Trứng chứa rất nhiều protein, cũng như vitamin K2 và B12... chúng có thể hỗ trợ giảm cân vì giúp cơ thể nhanh có cảm giác no bụng, đồng thời làm giảm lượng calo mà chúng ta ăn trong ngày.

Trứng gà là thực phẩm quen thuộc trong thực đơn hàng ngày của Kristin Davis.

Các chuyên gia Nhật Bản cho rằng phần lòng trắng trứng có chứa một lượng lớn proline - 1 trong những axit amin cần thiết cho quá trình sản xuất collagen của cơ thể. Hơn nữa, trứng gà cũng giàu lutin, có thể cung cấp độ ẩm và độ đàn hồi cho da trong khi hàm lượng protein cao có thể giúp sửa chữa các mô, làm săn chắc da. Các protein trong trứng có thể được sử dụng để làm mềm tóc, đồng thời giúp tóc chắc khỏe và bóng mượt.