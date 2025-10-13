Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

"Mỹ nhân đẹp nhất Việt Nam thê thảm"

13-10-2025 - 11:40 AM | Lifestyle

Dù có người hoảng hốt vì nhan sắc cam thường của cô nàng nhưng nhiều bình luận cũng khẳng định: Vẫn xinh!

Trong danh sách dàn mỹ nhân đẹp nhất Việt Nam, không thể không có Chi Pu. Ở tuổi 32 và lăn lộn 15 - 16 năm trên MXH cũng như làng giải trí, cô nàng vẫn giữ vững phong độ nhan sắc, mỗi lần xuất hiện là một lần chiếm spotlight.

Tuy nhiên mới đây, một đoạn clip hậu trường trong show thực tế mà Chi Pu đang tham gia đã thu hút sự chú ý từ cư dân mạng. Nguyên nhân đến từ màn “cam thường check” cận cảnh gương mặt của mỹ nhân Hà thành:

"Mỹ nhân đẹp nhất Việt Nam thê thảm"- Ảnh 1.

Cận cảnh gương mặt Chi Pu khi đi show (Nguồn: @check.chi)

Từ video, có thể thấy làn da của Chi Pu có những khuyết điểm nhỏ, hiện ra khá rõ khi được quay bằng camera thường. Song ngoại trừ vấn đề này, các đường nét trên gương mặt cô nàng vẫn đâu ra đấy, bất chấp bùn đất bắn tung tóe lên mặt và mồ hôi mồ kê vì mới lội ruộng bắt vịt xong.

Khi người quay clip hỏi: “Chi Pu xinh đẹp đâu rồi? Bánh bèo đâu rồi?”, Chi Pu đáp lại: “Vẫn rất là xinh đẹp đây mọi người ơi”.

"Mỹ nhân đẹp nhất Việt Nam thê thảm"- Ảnh 2.

Chi Pu lấm lem bùn đất sau khi bắt vịt xong

Phía dưới clip, netizen để lại nhiều ý kiến trái chiều. Có người bất ngờ vì hóa ra khi chỉ trang điểm đơn giản, không xài app và photoshop thì gương mặt mỹ nhân đẹp nhất Việt Nam cũng có những vấn đề như người bình thường. Ngược lại nhiều người vẫn dành lời khen cho Chi Pu, khẳng định không bớt xinh đi chút nào.

“Ê sao chị thê thảm chị vẫn đẹp vậy”,“Mặt vậy quay cam thường bên ngoài gọi là quá đỉnh của xinh nhé”, “Mặt mũi bùn đất nhưng vẫn xinh đẹp dễ thương nha”, “Tui thấy da này vẫn đỉnh, vẫn xinh”, “Chả thấy giảm xinh đẹp đi tị nào”, “Da Chi vậy đẹp rồi, do makeup khô nên lộ ra sẹo tẩy nốt ruồi thì phải”,... là một số bình luận từ dân tình.

"Mỹ nhân đẹp nhất Việt Nam thê thảm"- Ảnh 3.

Nhiều người hoảng hốt vì

Chi Pu (Nguyễn Thùy Chi, SN 1993) là một trong những hot girl có tiếng đời đầu của Hà thành. Cô bắt đầu được biết đến nhiều hơn khi tham gia Miss Teen năm 2009 - cuộc thi nhan sắc dành cho tuổi teen. Sau đó, Chi Pu dần chứng minh tài năng, xuất hiện trong nhiều sitcom và phim truyền hình cũng như lấn sân sang thời trang, tập trung nhiều hơn vào nghệ thuật.

Bước ngoặt lớn nhất là khi Chi Pu thử sức với vai trò ca sĩ. Mặc dù từng bị làn sóng phản đối song cô vẫn kiên trì với đam mê và thành công ngoài sức tưởng tượng. Không chỉ viral trong nước, Chi Pu giờ còn được yêu mến tại thị trường Trung Quốc, liên tục xuất hiện trên các chương trình truyền hình ở đất nước tỷ dân.

"Mỹ nhân đẹp nhất Việt Nam thê thảm"- Ảnh 4.
"Mỹ nhân đẹp nhất Việt Nam thê thảm"- Ảnh 5.
"Mỹ nhân đẹp nhất Việt Nam thê thảm"- Ảnh 6.
"Mỹ nhân đẹp nhất Việt Nam thê thảm"- Ảnh 7.

Một số hình ảnh được Chi Pu đăng tải


Mỹ nhân đẹp chuẩn tiểu thư quý tộc: Diễn hay từ phim này sang phim khác, đóng vai phụ cũng lấn át cả nữ chính

Theo S.A

Phụ nữ số

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Người sở hữu “cú đánh đẹp nhất thế giới”, 29 tuổi đã nắm toàn thành tích khủng trong tay

Người sở hữu “cú đánh đẹp nhất thế giới”, 29 tuổi đã nắm toàn thành tích khủng trong tay Nổi bật

Ở tuổi trung niên nên mua vàng hay gửi tiết kiệm? Tôi đã thử cả 2 cách trong 1 năm và rút ra bài học lớn thay đổi hẳn tư duy tài chính

Ở tuổi trung niên nên mua vàng hay gửi tiết kiệm? Tôi đã thử cả 2 cách trong 1 năm và rút ra bài học lớn thay đổi hẳn tư duy tài chính Nổi bật

Phát hiện sự ‘bất thường’ của Đoàn Di Băng

Phát hiện sự ‘bất thường’ của Đoàn Di Băng

14:08 , 13/10/2025
Thấy gì trong penthouse 80 tỷ của Ngân 98 và Lương Bằng Quang?

Thấy gì trong penthouse 80 tỷ của Ngân 98 và Lương Bằng Quang?

13:55 , 13/10/2025
Tôi không mua hàng khuyến mãi nữa và tiết kiệm được gần 4 triệu chỉ sau 3 tháng

Tôi không mua hàng khuyến mãi nữa và tiết kiệm được gần 4 triệu chỉ sau 3 tháng

13:50 , 13/10/2025
Cuộc sống đẹp như mơ của "tổng tài" nhà bầu Hiển: Giàu có, thành công, đến body cũng khiến người ta ghen tị!

Cuộc sống đẹp như mơ của "tổng tài" nhà bầu Hiển: Giàu có, thành công, đến body cũng khiến người ta ghen tị!

13:45 , 13/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên