Mỹ nhân đẹp nhất VTV càng đơn giản càng nổi bật, U45 vẫn có khung hình hút cả triệu người xem

Không chỉ ghi dấu ấn qua loạt vai diễn trên màn ảnh nhỏ, Hồng Diễm còn nhiều năm liền được xem là một trong những mỹ nhân sở hữu nhan sắc nổi bật của VTV. Ở tuổi ngoài 40, nữ diễn viên vẫn khiến công chúng xuýt xoa với vẻ ngoài trẻ trung, dịu dàng cùng khí chất nền nã đặc trưng.

Mới đây, một đoạn video ghi lại khoảnh khắc đời thường của Hồng Diễm đã nhanh chóng thu hút hơn một triệu lượt xem trên mạng xã hội. Dù chỉ diện trang phục đơn giản, casual nhưng nữ diễn viên vẫn ghi điểm nhờ thần thái thanh lịch và vẻ đẹp tự nhiên. Gương mặt hài hòa, nụ cười rạng rỡ cùng phong thái nhẹ nhàng giúp cô nổi bật giữa đám đông, chứng minh sức hút của Hồng Diễm không nằm ở những màn lên đồ lộng lẫy mà đến từ khí chất cuốn hút và nhan sắc bền bỉ theo thời gian.

Hồng Diễm khoe sắc vóc rạng rỡ ở tuổi 43. (Nguồn: Facebook)

Hồng Diễm ghi điểm với vẻ đẹp thanh lịch đã trở thành dấu ấn của cô nhiều năm qua. Nữ diễn viên lựa chọn chiếc áo len dệt kim ôm dáng màu đen, thiết kế cổ V nhẹ cùng hàng khuy ánh kim tạo điểm nhấn tinh tế mà không quá cầu kỳ. Cô phối cùng quần suông cạp cao màu trắng kem, kết hợp thắt lưng bản nhỏ và túi xách da tông nâu trầm, mang đến tổng thể hài hòa, sang trọng theo phong cách quiet luxury. Ngôi sao sinh năm 1983 sử dụng 1 thắt lưng Celine làm điểm nhấn, đồng thời khoe khéo vòng eo thon gọn.

Set đồ đơn giản mà thanh lịch, hiện đại của Hồng Diễm.

Điểm khiến người xem khó rời mắt hơn cả là visual gần như "không tuổi" của nữ diễn viên. Mái tóc đen suôn thẳng được buông tự nhiên càng tôn lên gương mặt trái xoan thanh tú với đường nét hài hòa. Lớp makeup trong trẻo chỉ nhấn nhẹ vào đôi mắt và son hồng đất giúp diện mạo thêm rạng rỡ nhưng vẫn giữ được nét dịu dàng. Làn da trắng mịn, căng bóng và tươi tắn cũng giúp nữ diễn viên nổi bật trong mọi ống kính. Từng bước đi khoan thai, dáng người mảnh mai và phong thái tự tin khiến cô toát lên khí chất của một quý cô thanh lịch. Chính sự tối giản trong cách ăn mặc nhưng tinh tế trong thần thái đã giúp Hồng Diễm tiếp tục chứng minh sức hút bền bỉ, đẹp nhẹ nhàng mà vẫn đủ khiến hàng triệu người xem phải dừng lại ngắm nhìn.

Nhan sắc tự nhiên, rạng rỡ của nữ diễn viên.

Netizen dành nhiều lời khen cho sắc vóc của Hồng Diễm, cho rằng nữ diễn viên càng đơn giản càng đẹp.

Có thể thấy, một trong những yếu tố giúp vẻ ngoài của Hồng Diễm "lão hoá ngược" chính là làn da đều màu và gần như không để lộ dấu hiệu tuổi tác. Bề mặt da sáng khỏe, ít khuyết điểm cùng độ đàn hồi tốt giúp gương mặt luôn trông tươi tắn, rạng rỡ, góp phần khiến Hồng Diễm trẻ hơn nhiều so với tuổi thật. Ngay cả khi chỉ trang điểm nhẹ và xuất hiện trong những khoảnh khắc đời thường, làn da khoẻ đẹp cũng giúp diện mạo của cô tăng thêm sức hút. Ngoài ra, phong cách của mỹ nhân VTV cũng ngày càng hiện đại, trẻ trung hơn, giúp nữ diễn viên gây ấn tượng mỗi khi xuất hiện.

Hồng Diễm ngày càng trẻ trung, xinh đẹp.

Ảnh: FBNV