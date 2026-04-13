Mỹ nhân đứng kế Tiểu Vy - Thanh Thủy nhưng không bị lép vế: Kết hôn năm 20 tuổi, mẹ bỉm 1 con mà visual thăng hạng

Kể cả khi đứng cạnh Trần Tiểu Vy hay Huỳnh Thị Thanh Thủy – hai nàng hậu nổi bật với nhan sắc và thần thái hàng đầu Vbiz - Nguyễn Tường San vẫn không hề chịu lép vế. Những lần xuất hiện gần đây của Á hậu 2 Miss World Vietnam 2019 khiến công chúng không khỏi bất ngờ, bởi sau gần 5 năm lập gia đình và sinh con, nhan sắc của cô không những không “tụt phong độ” mà còn ngày càng thăng hạng rõ rệt.

Nguyễn Tường San, quê Hà Nội, từng là một trong những gương mặt nổi bật nhất tại Miss World Vietnam 2019 khi xuất sắc giành danh hiệu Á hậu 2. Không dừng lại ở đó, cô còn ghi dấu ấn khi lọt top 8 tại Miss International 2019 tổ chức tại Nhật Bản - một thành tích đáng nể với đại diện Việt Nam. Ngay từ những ngày đầu bước chân vào các cuộc thi sắc đẹp, Tường San đã được đánh giá cao nhờ vẻ đẹp thanh tú, đậm chất Á Đông cùng phong thái nhẹ nhàng, nữ tính.

Đứng chung khung hình, Tường San có lép vế về chiều cao nhưng về nhan sắc thì một chín một mười với Tiểu Vy - Thanh Thủy.

Tuy nhiên, điều khiến công chúng bất ngờ hơn cả lại là quyết định kết hôn ở tuổi 20 của người đẹp. Khi đang ở giai đoạn sự nghiệp rộng mở, Nguyễn Tường San lựa chọn “lên xe hoa”, tạm gác lại ánh hào quang showbiz để ưu tiên cho cuộc sống riêng. Đám cưới “bạc tỷ” của cô từng gây xôn xao mạng xã hội một thời gian dài. Dẫu vậy, trái với sự tò mò của công chúng, Tường San luôn giữ nguyên tắc không công khai danh tính hay dung mạo của ông xã. Trong những hình ảnh hiếm hoi chia sẻ, cô thường khéo léo che mặt chồng, cho biết anh không muốn xuất hiện trước truyền thông vì tính chất công việc.

Suốt gần 5 năm qua, Á hậu sinh năm 2000 dành phần lớn thời gian cho gia đình. Cô từng chia sẻ rằng bản thân luôn đặt gia đình lên trên hết, nhưng điều đó không có nghĩa là từ bỏ đam mê nghệ thuật. Và đúng như vậy, trong những lần tái xuất gần đây sau 5 năm đăng quang Miss World Vietnam, Nguyễn Tường San đã khiến cộng đồng mạng “dậy sóng” với loạt ảnh mới. Vẫn là gương mặt ấy, nhưng giờ đây đã thêm phần sắc sảo, mặn mà và cuốn hút hơn rất nhiều.

Nhan sắc gây thương nhớ của Á hậu Tường San.

Nếu đặt lên bàn cân, Trần Tiểu Vy nổi bật với vẻ đẹp hiện đại, sắc sảo; Huỳnh Thị Thanh Thủy lại gây ấn tượng bởi nét thanh tú, dịu dàng, thì Nguyễn Tường San chinh phục ánh nhìn bằng sự hài hòa giữa nét đẹp trong trẻo ngày nào và khí chất trưởng thành hiện tại. Chính điều đó giúp cô giữ được “thế cân bằng” khi đứng chung khung hình với hai Hoa hậu đình đám, thậm chí còn tạo nên sức hút rất riêng, không thể trộn lẫn.

Không chỉ sở hữu nhan sắc nổi bật, Tường San còn được đánh giá cao về học vấn và nền tảng cá nhân. Cô từng là học sinh của THPT Phan Đình Phùng – một trong những trường công lập không chuyên hàng đầu tại Hà Nội, nổi tiếng với chất lượng đào tạo và tỷ lệ cạnh tranh cao. Trong suốt những năm học phổ thông, người đẹp đạt nhiều thành tích học tập tốt và từng xuất hiện trên các trang báo học trò nhờ ngoại hình nổi bật lẫn thành tích đáng nể.

Sau khi tốt nghiệp cấp 3, Nguyễn Tường San theo học tại Đại học Quốc tế RMIT. Không chỉ vậy, cô còn gây ấn tượng với khả năng tiếng Anh lưu loát. Tại Miss International 2019, phần giới thiệu bản thân và ứng xử bằng tiếng Anh của Tường San từng nhận được nhiều lời khen ngợi nhờ sự tự tin và trôi chảy. Đây cũng là một trong những yếu tố giúp cô ghi điểm trên đấu trường quốc tế.

Tường San sớm kết hôn, cô vẫn thường xuyên xuất hiện ở các sự kiện giải trí sau khi làm mẹ.

Sinh ra trong một gia đình có điều kiện, mẹ là nhà thiết kế áo dài và chị gái theo học thạc sĩ ngành thời trang tại Pháp, nhưng Tường San vẫn cho thấy sự độc lập từ sớm. Từ năm 16 tuổi, cô đã bắt đầu làm mẫu ảnh để tự kiếm thêm thu nhập. Sau này, người đẹp còn thử sức với việc kinh doanh online và cùng chị gái làm bánh bán trên mạng. Những trải nghiệm này phần nào giúp cô có sự trưởng thành, bản lĩnh và định hướng rõ ràng trong cuộc sống.

Ở thời điểm hiện tại, dù không hoạt động showbiz quá dày đặc, nhưng mỗi lần xuất hiện, Nguyễn Tường San vẫn đủ sức tạo nên sự chú ý. Sự trở lại với các hoạt động thời trang, làm đẹp gần đây của cô nhận được nhiều sự ủng hộ từ công chúng. Không ít người nhận xét rằng, chính cuộc sống hôn nhân và vai trò làm mẹ đã giúp Tường San “nâng cấp” cả về nhan sắc lẫn thần thái.

Đã đăng quang được 5 năm nhưng nhan sắc của Tường San được đánh giá là ngày càng thăng hạng.

Cô cũng thường xuyên biến đổi mình ở nhiều phong cách khác nhau.

