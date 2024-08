Mỹ nhân giàu gấp 2 triệu lần chỉ nhờ 1 bộ phim giờ ra sao?

Từ idol mờ nhạt, Hwang Jung Eum vụt sáng thành sao thành công của bộ phim quốc dân Gia Đình Là Số 1 . Nữ diễn viên chia sẻ trước khi tham gia bộ phim, cô có cuộc sống vô cùng khó khăn, nợ nần ngập đầu. Trong tài khoản ngân hàng của Hwang Jung Eum lúc đó chỉ có vỏn vẹn 487 won (9 ngàn đồng), nhưng sau khi Gia đình là số 1 đóng máy, số tiền trong tài khoản lúc này đã lên đến 1,2 tỷ won (22 tỷ đồng).

Có thể nói rằng đây là bộ phim giúp nữ diễn viên đổi đời, tài sản tăng lên hơn gấp 2 triệu lần. Thành công của Gia Đình Là Số 1 cũng giúp Hwang Jung Eum có được nhiều hợp đồng quảng cáo và lọt vào mắt xanh của nhiều đạo diễn. Nữ diễn viên duy trì vị thế sao hạng A với loạt tác phẩm đình đám Secret, She Was Pretty, Endless Love, Kill Me Heal Me. Tuy nhiên đến nay, Hwang Jung Eum đang ở trong giai đoạn bất ổn khi liên tiếp vướng ồn ào ly hôn, hẹn hò rồi chia tay và cả kiện tụng.

Hwang Jung Eum đổi đời nhờ Gia Đình Là Số 1

Cảnh hôn kinh điển của nữ diễn viên và tài tử Choi Daniel từng gây bão châu Á

Ly hôn chồng đại gia ngành thép sau 8 năm kết hôn

Đây chính là "phát súng" đầu tiên dẫn đến chuỗi ngày bất ổn của nữ diễn viên. Hwang Jung Eum và chồng Lee Young Don có cuộc sống hôn nhân đầy trắc trở. Nữ diễn viên từng có mối tình 10 năm với nam ca sĩ Kim Yong Joon, nhưng tất cả đã chấm dứt vào năm 2015. 5 tháng chia tay Kim Yong Joon, Hwang Jung Eum bất ngờ công khai mối quan hệ với tay golf chuyên nghiệp kiêm CEO công ty thép Lee Young Don.

Và nhanh không kém thời gian quên đi người cũ, chỉ 6 tháng sau đó, cô quyết định lên xe hoa và trở thành vợ đại gia. Yêu người cũ đến 10 năm không cưới, Hwang Jung Eum đã nhận lời làm "vợ người ta" chỉ sau vài tháng quen biết vì cảm động trước sự chân thành, sâu sắc của người đàn ông này.

Đám cưới của cặp đôi diễn ra tại khách sạn hạng sang ở Seoul vào tháng 2/2016 với sự tham gia của dàn khách mời quyền lực toàn những ngôi sao hàng đầu Kbiz. Trong đám cưới, cô dâu khoác lên mình chiếc váy cưới lộng lẫy, cười rạng rỡ khi cuối cùng cũng đã tìm được người đàn ông của cuộc đời mình. Hơn 1 năm sau đó, cặp đôi hạnh phúc chào đón con trai đầu lòng.

Hwang Jung Eum rạng rỡ trong lễ cưới

Thế nhưng vào tháng 9/2020, Hwang Jung Eum bất ngờ tuyên bố ly hôn chồng đại gia sau 4 năm chung sống. Công chúng bị sốc nặng bởi cặp đôi không hề có dấu hiệu gì rạn nứt trước đó. Lý do cặp đôi "đường ai nấy đi" sau hơn 4 năm chung sống và có 1 cậu con trai cũng không được hé lộ.

Nhưng gây sốc hơn cả là đến năm 2021, nữ diễn viên bất ngờ tuyên bố đã tái hợp với chồng cũ. Phía công ty của nữ diễn viên cho biết: "Hwang Jung Eum đã thấu hiểu sự khác biệt với chồng trong quá trình ly hôn, và quyết định tiếp tục mối quan hệ sau 1 cuộc nói chuyện sâu sắc". Lần này, cặp đôi trở về tình tứ như ngày mới yêu, còn sinh thêm con trai thứ 2 làm công chúng cũng mừng thay cho Hwang Jung Eum.

Cặp đôi tái hợp với nhau và còn sinh thêm con

Bẵng đi 3 năm, gia đình Hwang Jung Eum lại có nguy cơ tan vỡ. Vào cuối năm 2023, nữ diễn viên liên tục lên truyền hình bóng gió về cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Và việc gì đến cũng phải đến, nữ diễn viên đã tuyên bố ly hôn vào ngày 22/2. Nữ diễn viên không ngần ngại chỉ trích chồng cũ ngoại tình. Ngôi sao sinh năm 1984 còn đâm đơn kiện Lee Young Don để đòi lại hơn 900 triệu won (16,4 tỷ đồng) mà anh này đã vay cô trong thời gian hôn nhân.

Hwang Jung Eum ly hôn và còn kiện chồng cũ để đòi lại hơn 16 tỷ đồng

Phốt nhầm "tiểu tam" và nhận về cái kết đắng

Việc bị chồng phản bội đã khiến nữ diễn viên vô cùng cay cú và "cả giận mất khôn". Vào rạng sáng 4/4, Hwang Jung Eum khiến mạng xã hội bùng nổ khi công khai danh tính "tiểu tam" chen chân và phá vỡ cuộc hôn nhân của cô với đại gia Lee Young Don. Trên trang cá nhân, Hwang Jung Eum đăng tải hình ảnh của Jo Ha Eun (sinh năm 1996, là cựu thí sinh Miss Korea Seoul 2020) kèm với lời chỉ trích gay gắt: "Cô là người phụ nữ xấu xí. Cô đi mà lấy chồng tôi Lee Young Don. Làm ơn để tôi ly dị anh ta xong rồi hẵng cùng nhau dắt díu đến Bangkok (Thái Lan) được không?". Sau vài phút đăng tải, mỹ nhân sinh năm 1984 xóa bài đăng này.



Trước đó, Jo Ha Eun đã chia sẻ loạt ảnh đi du lịch nước ngoài, kèm với dòng trạng thái được cho là thách thức Hwang Jung Eum: "Có lẽ tôi là người duy nhất đến Bangkok 1 đêm. Nhưng đó là 1 chuyến đi khó quên. Muốn bỏ hết mọi thứ để du lịch mà chẳng cần suy nghĩ gì. Cảm ơn Lee Young Don" .

Hwang Jung Eum bất ngờ công khai danh tính, chỉ trích "tiểu tam" phá vỡ cuộc hôn nhân của cô

Rất nhanh chóng, cư dân mạng đã tràn vào "khủng bố" Jo Ha Eun. Tuy nhiên hóa ra đây lại là 1 pha phốt nhầm. Cựu thí sinh hoa hậu này đã đáp trả mạnh mẽ cáo buộc làm "tiểu tam" chen chân vào cuộc hôn nhân của Hwang Jung Eum: "Nhóm 3 người chúng tôi đã đi du lịch Bangkok. Chúng tôi thậm chí không biết chồng của Hwang Jung Eum tên là Lee Young Don. Lee Young Don là biệt danh của bạn nữ trong nhóm suốt 2 năm qua". Jo Ha Eun còn gay gắt dọa kiện Hwang Jung Eum tội phỉ báng. Hwang Jung Eum đành phải "quay xe" đăng bài xin lỗi trên Instagram cá nhân.

Hiểu lầm đến từ việc 1 người bạn của Jo Ha Eun có biệt danh Lee Young Don - trùng tên với chồng của Hwang Jung Eum

Tuy nhiên sự việc chưa dừng lại tại đây. Vào ngày 23/6, Jo Ha Eun đã đệ đơn kiện Hwang Jung Eum tội phỉ báng và vu khống. Theo truyền thông Hàn Quốc, Jo Ha Eun không hài lòng với cách Hwang Jung Eum giải quyết vụ việc. Được biết, nữ diễn viên đã xóa bài đăng đính chính Jo Ha Eun không phải "tiểu tam". Mỹ nhân She Was Pretty cũng cắt giảm 1 nửa số tiền bồi thường cho Jo Ha Eun và sẽ trả góp trong 2 đợt.

Jo Ha Eun cho biết: "Tôi không chắc Hwang Jung Eum có thực sự hối hận về hành động của mình hay không. Chị ta đối xử với tôi như thể tôi là 1 kẻ hám lợi đang cố gắng moi tiền bồi thường vậy. Tôi không thể chịu được nữa nên đã đệ đơn kiện". Trong khi đó, phía công ty quản lý của Hwang Jung Eum cho biết Jo Ha Eun đã đòi gấp đôi số tiền bồi thường. Đại diện công ty thông báo: "Có vẻ như đã xảy ra lỗi giao tiếp giữa các bên. Chúng tôi đang cố gắng giải quyết vấn đề này êm đẹp".

Hiện tại, đôi bên vẫn đang kiện tụng nhau tại tòa án. Chưa rõ kết quả thắng thua ra sao nhưng danh tiếng của Hwang Jung Eum đã bị tổn hại nghiêm trọng vì sự việc này. Nữ diễn viên bị khán giả chê cười, chỉ trích vì để cơn giận dữ lấn át lý trí, còn không thành tâm khắc phục hậu quả.

Jo Ha Eun quyết kiện Hwang Jung Eum đến cùng

Chia tay bạn trai cầu thủ kém 7 tuổi chỉ sau 2 tuần hẹn hò

Vào ngày 22/7, Osen đưa tin nữ minh tinh Hwang Jung Eum hiện đang hẹn hò cầu thủ bóng rổ Kim Jong Kyu kém 7 tuổi chỉ sau 5 tháng ly hôn đại gia ngành thép Lee Young Don. Theo nguồn tin, cặp đôi mới được bắt gặp hẹn hò công khai, không ngần ngại bày tỏ tình cảm dành cho đối phương trước sự chứng kiến của mọi người xung quanh.

1 nhân vật thân cận tiết lộ Hwang Jung Eum và cầu thủ bóng rổ trở nên thân thiết vào thời điểm nữ diễn viên đối mặt với nhiều khó khăn trong cuộc sống. Nam cầu thủ họ Kim đã liên tục động viên, an ủi mỹ nhân She Was Pretty , còn cùng cô đối mặt với những biến cố suốt thời gian qua. Rồi 2 người họ dần trở nên thân thiết và bắt đầu tìm hiểu nhau. Kim Jong Kyu cao tới 2m07, hiện đang chơi cho câu lạc bộ Wonju DB Promy và nhiều lần được gọi lên đội tuyển bóng rổ quốc gia Hàn Quốc.

Hwang Jung Eum hẹn hò cầu thủ bóng rổ Kim Jong Kyu kém 7 tuổi sau 5 tháng ly hôn

Tuy nhiên mối tình này cũng nhanh chóng "chết yểu". Đến ngày 5/8, truyền thông đưa tin nữ diễn viên bất ngờ chia tay cầu thủ bóng rổ kém 7 tuổi chỉ sau 2 tuần công khai. 1 nguồn tin thân cận hé lộ nguyên nhân khiến Hwang Jung Eum - Kim Jong Kyu tan vỡ: "Cặp đôi cảm thấy rất áp lực khi bị công khai mối quan hệ trong giai đoạn vẫn còn đang tìm hiểu nhau. Vậy nên, họ quyết định không tiến xa hơn nữa và chỉ xem nhau là bạn bè tốt".

Điều này khiến công chúng ngỡ ngàng và không ngừng bàn tán về đời tư, tính cách Hwang Jung Eum. Thay vì được nhắc đến với những tác phẩm điện ảnh, tên tuổi Hwang Jung Eum giờ đây chỉ còn gắn với những ồn ào và thị phi không đáng có.