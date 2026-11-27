Tờ Dailynews Online đưa tin nữ diễn viên Nok Usanee và nữ MC Mhoui Nititar đã chính thức tổ chức hôn lễ vào hôm qua (26/11). Cặp đôi nắm tay nhau bước vào lễ đường trong không khí vô cùng lãng mạn và sự chúc mừng của gia đình lẫn bạn bè thân thiết.

Trong ngày trọng đại, Nok Usanee lựa chọn chiếc váy cưới cổ yếm thanh lịch, tối giản nhưng sang trọng. Trong khi Mhoui Nititar diện thiết kế trễ vai mang vẻ dịu dàng, nữ tính. Cả hai cùng nắm tay, trao nhẫn và dành cho nhau nụ hôn ngọt ngào trước sự chứng kiến của đông đảo khách mời. Những nụ cười rạng rỡ cùng loạt khoảnh khắc chăm sóc, âu yếm dành cho nhau của 2 nhân vật chính khiến ai cũng cảm nhận được tình yêu sâu đậm mà họ dành cho đối phương. Ngay sau khi những đoạn video và hình ảnh về hôn lễ được chia sẻ, đông đảo cư dân mạng đã nhanh chóng gửi lời chúc phúc đến Nok Usanee và Mhoui Nititar.

Đám cưới của Nok Usanee và Mhoui Nititar. Clip: Instagram.

Trong ngày trọng đại, Nok Usanee lựa chọn thiết kế váy cưới cổ yếm thanh lịch, mang vẻ đẹp tối giản nhưng không kém phần sang trọng. Trong khi đó, Mhoui Nititar gây ấn tượng với chiếc váy trễ vai dịu dàng, nữ tính. Cả hai cùng trao nhẫn, nắm chặt tay nhau và trao nụ hôn ngọt ngào trước sự chứng kiến của đông đảo khách mời. Ảnh: X.

Ngay sau khi hình ảnh và video ghi lại hôn lễ được chia sẻ trên mạng xã hội, cặp đôi nhanh chóng nhận được vô số lời chúc mừng từ người hâm mộ. Ảnh: X.

Thiệp cưới và ảnh cưới của cặp sao hàng đầu xứ chùa Vàng. Ảnh: X.

Trước đó, vào tháng 8/2025, cặp đôi thông báo sắp về chung nhà, và chuẩn bị cho hôn lễ vào năm 2026. Thời điểm đó, họ còn đang xây dựng nhà tân hôn ở 1 vùng nông thôn. Nok Usanee và Mhoui Nititar chia sẻ rằng họ dự định giải nghệ sớm sau khi cưới để tận hưởng cuộc sống bình yên.

"Chúng tôi đã hẹn hò đủ lâu và giờ đây chúng tôi đang rất mong chờ ngày trọng đại, đánh dấu cột mốc chúng tôi sống trọn đời bên nhau, diễn ra. Chúng tôi đang chuẩn bị cho đám cưới cũng như kế hoạch nghỉ hưu sau những năm tháng bận rộn với công việc. Sau nhiều năm trong hoạt động trong showbiz, chúng tôi nhận ra rằng cuộc sống cần sự cân bằng, an yên", nữ diễn viên Nok Usanee chia sẻ vào năm ngoái.

Nok Usanee và Mhoui Nititar chuẩn bị cho đám cưới từ tháng 8/2025. Ảnh: X.

Nok Usanee Wattana sinh năm 1982. Cô vào showbiz từ năm 1998, tham gia diễn xuất trong nhiều bộ phim truyền hình và điện ảnh. Đến năm 2005, Nok Usanee đăng ký dự thi Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan. Cô vào bán kết, giành giải phụ Người đẹp được yêu thích nhất.

Về đời tư, Nok Usanee từng hẹn hò nam diễn viên Vee Veraparb Suparbpaiboon, Vincent Kinney, Jack Seamus và 1 bạn trai người Mỹ. Sau nhiều cuộc tình tan vỡ, năm 2023, cô gây bất ngờ khi công khai hẹn hò đồng giới với Mhoui Nititar Chaopayak - phát thanh viên của kênh Top News. Cả 2 đã quen biết nhau nhiều năm trong nghề trước khi quyết định yêu đương. Sau khi công khai tình cảm, Nok Usanee và Mhoui Nititar đều rất cởi mởi về mối quan hệ của mình, thường chia sẻ những bức ảnh về cuộc sống hàng ngày lên Instagram.

Nok Usanee Wattana từng vào bán kết, giành giải phụ Người đẹp được yêu thích nhất cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan 2005. Ảnh: Instagram.

Sau khi công khai mối quan hệ vào năm 2023, Nok Usanee và Mhoui Nititar luôn thoải mái chia sẻ chuyện tình cảm, không ngần ngại thể hiện tình yêu và sự gắn bó trước công chúng. Ảnh: Instagram.

Nguồn: Today Line,