Lê Huỳnh Đức (sinh năm 1972) là một trong những danh thủ tiêu biểu của bóng đá Việt Nam, thuộc thế hệ vàng những năm 1990. Ông cũng là người đầu tiên trong lịch sử giành danh hiệu Quả bóng Vàng Việt Nam vào năm 1995, sau đó tiếp tục nhận giải thưởng này vào các năm 1997 và 2002. Trong sự nghiệp cầu thủ, Huỳnh Đức từng là tiền đạo chủ lực của đội tuyển quốc gia, trước khi chuyển sang công tác huấn luyện và gặt hái nhiều thành tích đáng chú ý.

Cùng với sự nghiệp thi đấu và huấn luyện, cuộc sống đời thường - đặc biệt là cuộc hôn nhân 29 năm - của danh thủ Huỳnh Đức cũng được công chúng quan tâm.

Cầu thủ Lê Huỳnh Đức hồi trẻ (Ảnh: Internet)

Vợ chồng Lê Huỳnh Đức hiện tại

Danh thủ Huỳnh Đức và vợ - Hồng Vân, gặp nhau tại một đám cưới ở quê nhà của cả 2 - Huế. Anh trai của Hồng Vân cũng cùng đội bóng với Huỳnh Đức. Khi đó Hồng Vân không có ấn tượng đặc biệt với chàng cầu thủ nổi tiếng nhưng ngược lại, chính sự thờ ơ của cô lại khiến Huỳnh Đức tò mò và chủ động tìm cách làm quen.

Trong thời gian yêu nhau, Huỳnh Đức thường tranh thủ tìm gặp Hồng Vân mỗi khi trở về TP.HCM sau những buổi tập và chuyến thi đấu. Anh đưa đón cô đi chơi, có lần còn chủ động nhận hết trách nhiệm nếu cô về nhà muộn và bị anh trai trách mắng. Sau 3 năm quen biết, hai người quyết định tiến tới hôn nhân vào cuối năm 1997.

Do đặc thù công việc, Huỳnh Đức không có nhiều thời gian bên vợ trong những năm đầu hôn nhân. Thậm chí, ngay trong tuần trăng mật, Hồng Vân đã phải theo chồng lên Đà Lạt vì đội bóng tập trung tại đây.

Đến khi con trai đầu lòng chào đời, Huỳnh Đức cũng chỉ có thể ở bên vợ một ngày trước khi tiếp tục lên đường thi đấu. Vì vậy Hồng Vân cũng phải học cách thấu hiểu công việc của chồng, thậm chí tìm hiểu cả những khó khăn, áp lực trong bóng đá để có thể đồng hành cùng anh.

Dù tốt nghiệp ngành Báo chí nhưng vì chồng tập trung cho công việc nên Hồng Vân đành phải tạm gác sự nghiệp riêng, dành phần lớn thời gian cho gia đình và chăm sóc con cái. Về sau, cô chuyển sang kinh doanh và trở thành hậu phương vững chắc cho chồng. Nhờ vậy mà Huỳnh Đức tiếp tục đạt được nhiều thành tựu trong thi đấu và công tác huấn luyện.

Sau 29 năm kết hôn, vợ chồng Lê Huỳnh Đức có 3 người con - 2 trai và 1 gái. Trong đó 2 con trai lớn của Huỳnh Đức đều sở hữu vóc dáng cao ráo nổi bật giống bố và đều theo học ngành hàng không ở nước ngoài.

Gia đình Huỳnh Đức

Trên MXH, cựu danh thủ lại thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc bên vợ con, thậm chí không ngại dành cho người bạn đời những lời nhắn gửi ngọt ngào.

Chẳng hạn như trong dịp sinh nhật năm 2024, Lê Huỳnh Đức đăng tải loạt ảnh bên vợ con kèm lời cảm ơn dành cho gia đình. Anh viết: "Cảm ơn vợ vì đã yêu anh, đã để anh biết rằng trong biển người bao la này anh quan trọng đối với 1 người. Cảm ơn các con của ba, hôm nay đã trưởng thành và đó là món quà các con dành cho ba trong ngày sinh nhật! Ba yêu mẹ và các con!".

Cũng trong năm 2024, nhân dịp kỷ niệm ngày cưới, cựu cầu thủ cũng đưa vợ đi du lịch Ninh Bình. Đi kèm hình ảnh bên nhau, anh viết ngắn gọn: "Mỗi khoảnh khắc bên nhau đều là kỉ niệm đẹp!". Những chia sẻ không cầu kỳ nhưng cho thấy Huỳnh Đức vẫn thường xuyên dành sự quan tâm và trân trọng cho người bạn đời sau nhiều năm chung sống.

Nam HLV thường chia sẻ nhiều khoảnh khắc ngọt ngào bên vợ và các con

(Ảnh: FBNV)