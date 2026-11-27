3 trận, 1 điểm, 5 bàn thắng, trong đó có không ít siêu phẩm, đó là những điều đáng nhớ mà U17 Việt Nam đã tạo nên tại U17 World Cup 2026.

Cần nhớ rằng đây chính là đội tuyển đầu tiên của Việt Nam giành điểm và ghi bàn ở World Cup dành cho bóng đá 11 người. Trước đó, U20 Việt Nam năm 2017 và tuyển nữ Việt Nam năm 2023 dù chơi đầy nỗ lực nhưng đều chưa thể làm được những điều đó.

Nhưng không dừng lại ở đó, giá trị lớn nhất mà HLV Cristiano Roland cho U17 Việt Nam có lẽ nằm ở một điều khác, đó là việc giúp cầu thủ trẻ Việt Nam thay đổi cách nghĩ về chính mình, tự tin chơi bóng và không còn e ngại khi đối đầu với những nền bóng đá hàng đầu.

Khi U17 Việt Nam bước ra sân chơi World Cup tại Qatar, hình ảnh đáng chú ý không chỉ là những bàn thắng hay kết quả trên bảng tỷ số. Đó còn là cách các cầu thủ trẻ nhập cuộc trước những đối thủ vượt trội về thể hình, thể lực và kinh nghiệm. Họ không bước ra sân với tâm thế chỉ cố gắng hạn chế bàn thua, mà sẵn sàng chơi bóng, tìm kiếm cơ hội và thử thách đối phương.

Và hãy ghi nhớ điều này!

HLV Roland mong muốn U17 World Cup 2026 sẽ là bàn đạp để lứa U17 Việt Nam này vươn xa hơn. (Ảnh: VFF)

TỪ THẤT BẠI ĐẾN CỘT MỐC LỊCH SỬ

Cristiano Roland không phải HLV đến Việt Nam rồi lập tức tạo ra thành công. Từng là ngoại binh thành công rực rỡ tại V.League cùng CLB Hà Nội, năm 2024, ông Roland trở lại Việt Nam và giúp U17 Hà Nội vô địch giải U17 quốc gia, rồi được giao nhiệm vụ dẫn dắt U17 Việt Nam.

Tuy nhiên, giải đấu lớn đầu tiên của HLV Roland không diễn ra như kỳ vọng. Tại VCK U17 châu Á 2025, U17 Việt Nam hòa cả ba trận trước Australia, Nhật Bản và UAE, qua đó bị loại từ vòng bảng, đành lỡ hẹn với mục tiêu World Cup.

Tuy nhiên, thất bại đó không khiến VFF mất niềm tin vào chiến lược gia người Brazil. Đó là quyết định mang tính dài hạn và cuối cùng đã đem lại thành quả đáng kể.

HLV Roland gây tiếng vang cùng bóng đá trẻ Việt Nam. (Ảnh: FIFA)

Năm 2026, U17 Việt Nam vô địch giải U17 Đông Nam Á sau chiến thắng trước Australia. Tiếp đó, tại VCK U17 châu Á, thầy trò Roland đánh bại Yemen và UAE để giành quyền vào tứ kết. Quan trọng hơn, thành tích này giúp bóng đá Việt Nam lần đầu tiên trong lịch sử giành vé dự U17 World Cup.

Chiến thắng 3-2 trước UAE ở lượt trận cuối vòng bảng là cột mốc đặc biệt. Nó cho thấy U17 Việt Nam không chỉ biết chơi tốt trước những đối thủ cùng khu vực, mà còn đủ khả năng tạo ra khác biệt trước những đội bóng có nền tảng phát triển tốt hơn.

U17 Việt Nam tự tin trước những đối thủ mạnh trên thế giới. (Ảnh: Getty)

XÓA BỎ TÂM LÝ SỢ ĐỐI THỦ MẠNH

Điều đáng chú ý nhất trong triết lý của Roland là cách ông nhìn nhận điểm yếu của cầu thủ Việt Nam. Theo nhà cầm quân Brazil, bóng đá trẻ Việt Nam không thiếu tài năng, nhưng các cầu thủ thường thiếu tự tin khi phải đối đầu với những đội bóng mạnh hơn.

“Tài năng vốn luôn hiện hữu, nhưng cầu thủ của tôi từng e ngại khi phải đối đầu với những đội bóng mạnh hơn. Chúng tôi thiếu sự tự tin”, HLV Roland chia sẻ trong cuộc phỏng vấn trên trang chủ FIFA vào tháng 8/2026.

Đây là vấn đề đã tồn tại trong thời gian dài. Không ít đội tuyển trẻ Việt Nam sở hữu kỹ thuật cá nhân tốt, nhưng khi gặp những đối thủ có thể hình và thể lực vượt trội, họ thường chọn cách chơi an toàn, hạn chế va chạm và dễ đánh mất sự chủ động.

HLV Roland muốn thay đổi điều đó. Ông khuyến khích học trò tự tin cầm bóng, phối hợp và tìm cách giải quyết tình huống thay vì chỉ chăm chăm phòng ngự. Các cầu thủ được trao không gian để thể hiện khả năng sáng tạo, nhưng phải đặt trong một hệ thống có tổ chức và kỷ luật.

Triết lý của Roland là sự kết hợp giữa nét sáng tạo của bóng đá Brazil và tính kỷ luật của bóng đá Bồ Đào Nha. Ông không muốn các cầu thủ chỉ chơi bóng bằng cảm hứng, mà phải biết khi nào cần mạo hiểm, khi nào cần giữ vị trí và chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình.

U17 Việt Nam được truyền lửa từ HLV Roland để tự tin bước ra đấu trường lớn. (Ảnh: VFF)

Sự thay đổi ấy thể hiện rõ ở U17 Việt Nam tại World Cup 2026. Trận thua 2-3 trước Bỉ là ví dụ đáng chú ý. Trước một đối thủ đến từ nền bóng đá hàng đầu châu Âu, các cầu thủ Việt Nam vẫn ghi được hai bàn thắng và tạo ra cuộc cạnh tranh đáng kể. Đội bóng cũng hòa 3-3 với New Zealand trong một trận đấu rượt đuổi kịch tính, dù sau đó thất bại 0-2 trước Mali và dừng bước ở vòng bảng.

Tất nhiên, không thể lấy vài khoảnh khắc tích cực để che lấp những hạn chế. U17 Việt Nam vẫn bộc lộ khoảng cách về thể chất, tốc độ xử lý và khả năng duy trì cường độ thi đấu. Nhưng việc có thể tự tin chơi bóng trước những đối thủ như Bỉ hay Mali đã là một bước tiến đáng ghi nhận.

HLV Roland không thể biến cầu thủ Việt Nam thành những người có thể lập tức san bằng mọi khoảng cách. Điều ông làm được là giúp họ hiểu rằng khoảng cách ấy không phải lý do để đầu hàng trước khi trận đấu bắt đầu.

Tương lai vẫn đang rộng mở với U17 Việt Nam. (Ảnh: VFF)

DI SẢN CỦA HLV ROLAND CẦN ĐƯỢC TIẾP NỐI

Sau khi U17 Việt Nam kết thúc hành trình tại World Cup, HLV Roland nhấn mạnh rằng đây là lứa cầu thủ xứng đáng nhận được nhiều sự quan tâm và đầu tư hơn nữa. Thông điệp ấy rất đáng suy ngẫm, bởi tấm vé dự U17 World Cup sẽ không có nhiều ý nghĩa nếu những cầu thủ tạo nên thành tích này không được tiếp tục phát triển.

Bóng đá Việt Nam từng chứng kiến những thế hệ trẻ tạo tiếng vang ở các giải đấu quốc tế, nhưng không phải tất cả đều trở thành trụ cột ở cấp độ đội tuyển quốc gia. Khoảng cách từ bóng đá U17 đến chuyên nghiệp là rất lớn. Một cầu thủ có thể chơi xuất sắc ở tuổi 16, 17, nhưng vẫn cần nhiều năm để hoàn thiện thể chất, tư duy và bản lĩnh thi đấu.

Vì vậy, trách nhiệm không thể chỉ đặt lên vai HLV Roland hay VFF. Các CLB cần tạo cơ hội thi đấu cho những tài năng trẻ, trong khi hệ thống đào tạo phải chú trọng hơn đến dinh dưỡng, khoa học thể thao và khả năng cạnh tranh quốc tế. Nếu trở về sau U17 World Cup mà các cầu thủ thiếu môi trường phát triển, trải nghiệm tại Qatar rất dễ chỉ còn là một kỷ niệm đẹp.

HLV Roland hứa hẹn sẽ tiếp tục được tin tưởng để đào tạo các lứa trẻ Việt Nam trong tương lai. (Ảnh: Getty)

Với HLV Roland, hành trình tại Việt Nam vẫn còn nhiều việc phải làm. Nhưng từ một cựu ngoại binh V.League đến người đưa U17 Việt Nam lần đầu dự U17 World Cup, ông đã chứng minh giá trị của mình không chỉ nằm ở những chiến thắng.

Điều đáng quý nhất mà HLV Roland đang góp phần là thay đổi tâm thế của cầu thủ trẻ Việt Nam. Họ có thể thua Bỉ, Mali hay những đối thủ mạnh hơn, nhưng không nhất thiết phải bước vào sân với suy nghĩ mình yếu hơn. Tấm vé U17 World Cup là thành tích lịch sử, còn sự tự tin và khát vọng cạnh tranh mới là nền móng để bóng đá Việt Nam hướng đến những mục tiêu xa hơn.

Hãy tin là như vậy!