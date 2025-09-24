Mỹ nhân “như hình với bóng” bên Hứa Quang Hán tại Việt Nam là ai?

Vào ngày 24/9, bộ phim tình cảm lãng mạn Năm Của Anh, Ngày Của Em chính thức ra mắt khán giả Việt Nam. Tâm điểm của sự kiện giao lưu chính là "chồng quốc dân" Hứa Quang Hán. Trong lần đầu đến Việt Nam, nam thần màn ảnh "hạ gục" trái tim khán giả bằng visual điển trai ngời ngời cùng vẻ thân thiện, đáng yêu hết nấc.

Tuy nhiên, sự xuất hiện của nữ diễn viên Angela Yuen bên cạnh Hứa Quang Hán cũng khiến khán giả phải xôn xao. Tình màn ảnh của Hứa Quang Hán mang đến một làn gió mới: vẻ đẹp trong trẻo, thần thái hiện đại nhưng cũng đầy chiều sâu. Trong buổi ra mắt phim tại TP.HCM, Angela Yuen chọn cho mình thiết kế đầm đen tối giản nhưng tinh tế, khéo léo khoe bờ vai thon và làn da trắng mịn. Điểm nhấn nằm ở mái tóc ngắn cá tính, mang lại cảm giác vừa trẻ trung, vừa phá cách. Nụ cười rạng rỡ, đôi mắt ánh lên sự tự tin đã giúp nữ diễn viên nổi bật không kém gì Hứa Quang Hán. Nhiều khán giả tại sự kiện đã nhận xét rằng Angela Yuen không chỉ xinh đẹp mà còn toát lên khí chất thanh lịch, thân thiện, hứa hẹn sẽ trở thành ngôi sao sáng mới của showbiz châu Á.

Angela Yuen sinh năm 1993 tại Hong Kong (Trung Quốc), có tên tiếng Trung là Yuen Lai Lam. Trước khi bước vào showbiz, cô tốt nghiệp ngành Thiết kế dệt may tại Đại học Bách khoa Hong Kong (Trung Quốc). Trong thời gian đi học, cô bắt đầu sự nghiệp người mẫu tự do, với ngoại hình thanh mảnh, cao 1m70 và gương mặt sáng.

Năm 2013, Angela chính thức gia nhập làng mẫu chuyên nghiệp, trở thành gương mặt quen thuộc của nhiều thương hiệu thời trang. Thế nhưng, niềm đam mê điện ảnh mới là bệ phóng giúp cô khẳng định bản thân. Angela Yuen bén duyên với phim ảnh và nhanh chóng chứng minh thực lực bằng những vai diễn tinh tế. Đặc biệt, bộ phim The Narrow Road (2022) đã đưa tên tuổi cô đến gần hơn với khán giả quốc tế, khi mang về đề cử Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Giải thưởng Điện ảnh Hong Kong – một trong những giải thưởng danh giá nhất xứ Cảng Thơm.

Angela Yuen không sở hữu vẻ đẹp sắc sảo, quyến rũ kiểu kinh điển. Thay vào đó, cô gây ấn tượng nhờ vẻ đẹp trong sáng, mộc mạc cùng khả năng nhập vai linh hoạt. Các đạo diễn nhận xét Angela có đôi mắt biết nói, dễ dàng truyền tải cảm xúc nhân vật đến khán giả. Với lợi thế ngoại hình và sự nghiêm túc trong nghề, Angela Yuen được kỳ vọng sẽ trở thành đại diện tiêu biểu cho thế hệ diễn viên Hong Kong (Trung Quốc) mới – những người đang tìm cách vực dậy nền điện ảnh từng là niềm tự hào châu Á.

Trong Năm Của Anh, Ngày Của Em, Angela Yuen vào vai nữ chính – một cô gái sống trong mạch thời gian khác biệt, vô tình gắn kết với nhân vật của Hứa Quang Hán. Câu chuyện tình yêu vừa lãng mạn, vừa nhiều trăn trở này hứa hẹn sẽ lấy đi nước mắt của không ít khán giả. Sự kết hợp giữa Angela Yuen – nàng thơ mới nổi và "chồng quốc dân" Hứa Quang Hán đang tạo nên một cơn sốt kỳ vọng trên khắp các diễn đàn phim ảnh châu Á.