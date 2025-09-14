52 triệu người không chấp nhận nổi đây là Hứa Quang Hán

Hot search Weibo xứ Trung sáng ngày 14/9 bùng nổ với hơn 52 triệu lượt theo dõi chỉ quanh một câu hỏi duy nhất: "Chuyện gì đang xảy ra với Hứa Quang Hán?". Chủ đề nhanh chóng leo lên top tìm kiếm, kèm hàng loạt bình luận trái chiều xoay quanh loạt hình ảnh mới nhất của nam diễn viên. Nguyên nhân gây xôn xao bắt nguồn từ vóc dáng khác lạ của Hứa Quang Hán.

Trong những bức ảnh chụp mới đây, mỹ nam vốn từng gây ấn tượng mạnh với hình tượng thiếu niên trong các phim thanh xuân, ngôn tình nay xuất hiện với cơ bắp săn chắc, bờ vai rộng, thân hình đô con. Hình ảnh này khác lạ đến mức nhiều không nhận ra hoặc không chấp nhận đây là thần tượng của mình.

Một blogger còn châm biếm: "Hứa Quang Hán tập gym quá đà rồi sao? Hay là không khí Kpop cũng có men ủ thật à?".

52 triệu người tìm kiếm từ khóa "Chuyện gì đang xảy ra với Hứa Quang Hán?"

Và lý do là vì bắp tay đô con nhưng gương mặt lại rất nhỏ này

Vốn dĩ khán giả Trung Quốc lâu nay quen thuộc với kiểu nam chính ngôn tình có phần mảnh mai, thư sinh nên việc một Hứa Quang Hán cơ bắp vạm vỡ lập tức trở thành đề tài tranh cãi. Không ít bình luận yêu cầu “trả lại Hứa Quang Hán thiếu niên ngày xưa”, thậm chí cho rằng việc ngoại hình anh thay đổi bắt nguồn từ việc sang Hàn đóng phim.

Trước đó, đúng là Hứa Quang Hán có sang Hàn Quốc tham gia No Way Out: The Roulette, vào vai một sát thủ lạnh lùng, góc cạnh, khác hẳn với hình tượng nam thần thanh xuân vườn trường trong Muốn Gặp Anh hay Someday or One Day từng làm mưa làm gió. Để phù hợp với vai diễn hành động, việc tập luyện tăng cơ là điều tất yếu. Chưa kể anh cũng vừa hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nên dáng vẻ khỏe khoắn, rắn rỏi là chuyện dễ hiểu.

Khán giả không chấp nhận hình tượng này...

Và yêu cầu anh trở lại với hình tượng này

Điều thú vị là phản ứng quốc tế lại trái ngược với Trung Quốc. Nếu fan Hoa ngữ chê bai, không quen mắt thì khán giả nước ngoài, đặc biệt ở Việt Nam, lại dành nhiều lời bênh vực. Nhiều người cho rằng Hứa Quang Hán đã ngoài 30, việc thay đổi phong cách sang trưởng thành, mạnh mẽ là bước đi cần thiết. Khán giả quốc tế khẳng định mỹ nam họ Hứa không thể mãi đóng thiếu niên ngây ngô được, anh ấy phải trưởng thành cùng sự nghiệp của mình.

Hứa Quang Hán ở phim Hàn No Way Out

Sự nghiệp của Hứa Quang Hán cũng đang bước sang trang mới. Sau thành công vang dội với Muốn Gặp Anh, anh liên tục mở rộng phạm vi hoạt động, từ Nhật Bản cho đến Hàn Quốc. No Way Out: The Roulette của Hàn cũng từng được kỳ vọng sẽ giúp anh thoát khỏi cái bóng nam thần thanh xuân và thử sức ở mảng phim hành động, thriller.

Song song đó, Hứa Quang Hán cũng vừa xác nhận sẽ tham gia quảng bá dự án mới tại Việt Nam trong thời gian tới, hứa hẹn tái ngộ khán giả với diện mạo hoàn toàn mới và dĩ nhiên dù là hình tượng nào thì với khán giả Việt, Hứa Quang Hán vẫn đẹp, không cần bàn cãi!