Mỹ nhân "Sex and the City" hối tiếc vì bỏ lỡ một điều phụ nữ nên thực hiện khi ngoài 40

Là phụ nữ thì ai cũng muốn bản thân trông lúc nào cũng xinh đẹp, trẻ trung và rạng rỡ. Đa số đều sử dụng rất nhiều phương pháp để gìn giữ vẻ đẹp đó. Thế nhưng mỹ nhân "Sex and the City" Sarah Jessica Parker lại là một ngoại lệ. Mặc kệ những lời chê bai nhan sắc già nua, người đẹp U60 vẫn nhất quyết từ chối thực hiện việc phẫu thuật thẩm mỹ.

Tuy nhiên, Sarah Jessica Parker cũng từng thú nhận bản thân hối tiếc vì bỏ lỡ một phương pháp làm đẹp mà phụ nữ nên thực hiện ở độ tuổi 44.

Mỹ nhân "Sex and the City" chia sẻ về chuyện thẩm mỹ trong 1 chương trình cách đây 1 năm

Cụ thể, khi xuất hiện trên chương trình "The Howard Stern Show" vào năm 2023, Sarah Jessica Parker đã được hỏi liệu có nghĩ bản thân đẹp mỗi lúc nhìn vào gương không? Mỹ nhân "Sex and the City" liền nói: "Tôi chỉ là người dễ nhìn. Tôi không thực sự thích ngắm nhìn bản thân. Tôi nghĩ mình ổn".

Khi MC Howard Stern hỏi liệu nữ diễn viên có từng cân nhắc tới các thủ thuật làm đẹp kiểu cũ hay tiêm Botox hay không? Sarah Jessica Parker thừa nhận: "Tôi nghĩ về tất cả những điều đó. Tôi luôn hỏi mọi người rằng 'liệu đã quá muộn chưa?'". Thế nhưng mỹ nhân U60 vẫn khẳng định, bản thân không cảm thấy việc phẫu thuật thẩm mỹ là cần thiết.

Dù không phẫu thuật thẩm mỹ, tiêm Botox hay bơm căng môi, nhưng Sarah Jessica Parker cho biết, mình vẫn thường xuyên đi gặp bác sĩ da liễu cũng như thực hiện phương pháp lột da. "Tôi làm bất cứ điều gì trong số đó… Nhưng tôi thực sự nghĩ rằng mình đã bỏ lỡ việc làm căng da mặt, dạng phẫu thuật tốt theo kiểu cũ mà bạn nên thực hiện khi ở độ tuổi 44", Sarah Jessica Parker thừa nhận.

Mỹ nhân "Sex and the City" nói rằng, cô không có ác cảm gì với những người chọn phẫu thuật thẩm mỹ: "Tôi hiểu tại sao mọi người lại đưa ra lựa chọn này vì có quá nhiều sự chú trọng đặc biệt dành cho phụ nữ và chủ yếu là về ngoại hình".

Chẳng những không tiêm Botox hay làm căng môi, Sarah Jessica Parker thậm chí còn chẳng bao giờ đánh son. Thứ duy nhất mỹ nhân "Sex and the City" có trong túi chỉ là son bóng. Trong một bài phỏng vấn trên với Who What Wear của Anh vào cuối năm 2023, khi được hỏi về màu son yêu thích, Sarah Jessica Parker đã có câu trả lời khiến ai cũng bất ngờ.

Theo Sarah Jessica Parker, bản thân từ nhỏ cho tới bây giờ chưa từng đánh son. "Tôi không tô son. Bạn có biết rằng tôi thậm chí còn chẳng sở hữu một thỏi son nào không? Tôi luôn thoa son bóng. Tôi có ít nhất 2 - 3 thỏi son bóng trong túi", Sarah Jessica Parker chia sẻ.