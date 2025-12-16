Mỹ nhân tuổi Tỵ có thanh xuân khổ nhất showbiz: Năm 35 tuổi lấy chồng giàu, sống trong cơ ngơi xịn đét

Nam Bora (sinh năm 1989) là gương mặt quen thuộc của màn ảnh Hàn Quốc, từng ghi dấu ấn qua nhiều tác phẩm nổi tiếng như Mặt Trăng Ôm Mặt Trời, Mẹ Ơi Đừng Khóc, Sunny... Thế nhưng, điều khiến khán giả nhớ đến cô nhiều hơn cả không chỉ nằm ở sự nghiệp diễn xuất, mà còn ở câu chuyện đầy nhọc nhằn phía sau ánh đèn sân khấu. Nam Bora là chị cả trong gia đình có tới 13 người con, gồm 8 anh em trai và 5 chị em gái.

Sinh ra trong gia đình đông con, kinh tế chật vật, Nam Bora gần như không có tuổi thơ đúng nghĩa. Cô không được đi học mẫu giáo, cũng chẳng có điều kiện học thêm như bạn bè đồng trang lứa. Mới 15 tuổi, Nam Bora đã sớm bước chân vào showbiz với mục tiêu duy nhất là kiếm tiền phụ giúp cha mẹ, lo cho các em nhỏ. Vừa đi học, vừa đi làm, cuộc sống của cô luôn trong trạng thái tất bật, thậm chí Nam Bora từng không hay biết mẹ đã sinh thêm người em út, đứa con thứ 13 trong gia đình. Lớn lên cùng nhiều thiệt thòi và thăng trầm, không ngoa khi nói Nam Bora là mỹ nhân tuổi Tỵ vất vả bậc nhất Kbiz.

Lấy chồng ở tuổi 35, tận hưởng cuộc sống yên bình trong căn nhà có view đẹp mê ly

Dù có tuổi thanh xuân vất vả để xây dựng sự nghiệp, nuôi nấng các em và chăm lo gia đình, Kim Bora vẫn giữ được sự lạc quan và thái độ sống tích cực. Hiện tại, Nam Bora đang xây dựng kênh Youtube cá nhân chia sẻ mọi thứ trong cuộc sống và được khán giả đón nhận. Bên cạnh đó, cô cũng kinh doanh thương hiệu các sản phẩm chăm sóc cá nhân từ tự nhiên.

Cuối năm 2024, mỹ nhân tuổi Tỵ tìm được bến đỗ hạnh phúc khi về chung nhà với chồng là doanh nhân cùng tuổi. Hiện cô đang mang thai con đầu lòng và ngay khi thông tin được chia sẻ đã nhận về nhiều lời chúc mừng từ cư dân mạng. Gần đây, trong một chương trình của đài KBS 2TV, Nam Bora còn hé lộ không gian sống hiện tại của gia đình, gây chú ý với tầm nhìn rộng mở, có thể bao quát toàn cảnh thành phố.

Nam Bora lên xe hoa cùng chồng doanh nhân vào cuối năm 2024, sau 2 năm hẹn hò

Nhà của vợ chồng Nam Bora sở hữu tầm nhìn tuyệt đẹp khi hướng ra sông Hàn. Dù không chia sẻ quá nhiều chi tiết, những hình ảnh hiếm hoi được hé lộ cho thấy không gian sống của nữ diễn viên 1989 mang phong cách hiện đại, tiện nghi. Căn hộ nổi bật với hệ cửa kính lớn giúp đón trọn ánh sáng tự nhiên, đồng thời mở ra tầm nhìn rộng, bao quát sông Hàn và cả núi Namsan. Từ phòng khách thậm chí có thể quan sát được nhịp giao thông của Seoul.

Nam Bora xuất hiện trong một chương trình của đài KBS 2TV, hé lộ không gian sống hiện tại của gia đình

Vợ chồng Nam Bora đang sống trong căn hộ hiện đại, nổi bật với hệ cửa kính lớn

Không gian sống có view đẹp mê ly, nhìn ra sông Hàn, núi Namsan và bao quát cảnh quan thành phố

Tổng hợp