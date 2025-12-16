“Bản sao Phạm Băng Băng” phải trả giá

Con người vốn luôn coi trọng ngoại hình, đặc biệt là khuôn mặt và làn da. Khi xã hội ngày càng phát triển, nhu cầu làm đẹp càng được đề cao và phẫu thuật thẩm mỹ dần trở thành điều quen thuộc, không còn quá xa lạ.

Nhiều người tin rằng dao kéo không chỉ giúp nhan sắc thăng hạng mà còn có thể cải biến vận mệnh, mở ra một cuộc sống khác. Nhưng liệu suy nghĩ ấy có thực sự đúng?

Hà Thừa Hi – một cô gái Trung Quốc – đã dành trọn 8 năm để “tái tạo” gương mặt theo hình mẫu nữ diễn viên Phạm Băng Băng. Truyền thông từng nhận xét cô giống Phạm Băng Băng tới 90%, thậm chí gọi là “bản sao thứ hai” của minh tinh này.

Từ bỏ gương mặt thật

Hà Thừa Hi sinh năm 1993, lớn lên trong một gia đình giàu có tại Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Trước khi can thiệp thẩm mỹ, cô sở hữu ngoại hình khá bình thường với đôi mắt một mí và khuôn mặt tròn. Với diện mạo ấy, việc chen chân vào giới giải trí gần như là điều bất khả thi.

Bị ám ảnh bởi khát vọng cái đẹp, ngay từ năm 15 tuổi, cô đã xây dựng cho mình một kế hoạch “đổi mệnh”, quyết tâm thay đổi số phận bằng cách thay da đổi thịt. Cô say mê đôi mắt to và chiếc cằm thon gọn của Phạm Băng Băng. Từ đó, Hà Thừa Hi quyết định trở thành “bản sao” của thần tượng để làm lại cuộc đời.

Trong suốt 8 năm, từ khi 15 đến 23 tuổi, Hà Thừa Hi đã chi hơn 8 triệu NDT (tương đương gần 30 tỷ đồng) cho hàng loạt ca phẫu thuật, biến gương mặt mình thành hình ảnh Phạm Băng Băng. Từ đây, cuộc sống của cô rẽ sang một hướng hoàn toàn khác.

Bước chân vào showbiz

Năm 2016, với gương mặt đã hoàn toàn thay đổi, Hà Thừa Hi chính thức dấn thân vào con đường nghệ thuật. Cô tham gia chương trình Super Voice Girls của đài Hồ Nam.

Ngay khi xuất hiện trên sân khấu, Hà Thừa Hi lập tức thu hút sự chú ý của công chúng và được xem như “nổi tiếng sau một đêm”. Tuy nhiên, sự quan tâm ấy không xuất phát từ giọng hát mà bởi ngoại hình quá giống Phạm Băng Băng. Sau màn bùng nổ tên tuổi, lượng người theo dõi trên Weibo của Hà Thừa Hi nhanh chóng vượt mốc một triệu.

Nhờ sức hút của danh hiệu “bản sao Phạm Băng Băng”, Hà Thừa Hi được nhiều thương hiệu mời làm MC, đại diện hình ảnh, thậm chí có cơ hội đóng phim và sải bước trên thảm đỏ tại các sự kiện điện ảnh.

Không chỉ dừng lại ở gương mặt, Hà Thừa Hi còn sao chép phong cách thời trang, trang điểm và tạo hình để giống Phạm Băng Băng một cách tối đa. Đã có thời điểm, nhiều người không thể phân biệt nổi đâu là Phạm Băng Băng, đâu là Hà Thừa Hi, qua đó càng cảm thán sức mạnh đáng kinh ngạc của phẫu thuật thẩm mỹ hiện đại.

Cũng trong năm 2016, Hà Thừa Hi kết hôn với bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ Dư Tiểu Tuyền. Sau này, Dư Tiểu Tuyền trở thành người sáng lập kiêm CEO của một cơ sở thẩm mỹ, có tiếng nói nhất định trong ngành.

Dư Tiểu Tuyền hết mực ủng hộ vợ phẫu thuật thẩm mỹ. Bản thân anh cũng đam mê dao kéo và đã nhiều lần can thiệp để cải thiện diện mạo. Sau khi quen Hà Thừa Hi, anh còn chỉnh sửa gương mặt theo hình mẫu Lý Thần – người từng có mối quan hệ với Phạm Băng Băng. Cả hai được cho là có chung quan điểm sống và niềm yêu thích làm đẹp bằng phẫu thuật, khiến công chúng nhận xét họ là một cặp “sinh ra để dành cho nhau”.

Khi hào quang tan vỡ

Năm 2017, Hà Thừa Hi sinh con trai đầu lòng. Tưởng chừng cuộc sống sẽ viên mãn, nhưng chỉ hơn hai năm sau, sóng gió ập đến. Tháng 5/2018, cặp đôi tan vỡ và liên tục công khai chỉ trích nhau trên mạng xã hội. Chuỗi ồn ào khiến dư luận choáng váng, ví von câu chuyện còn kịch tính hơn phim truyền hình.

Bi kịch tiếp tục ập đến khi năm 2018, Phạm Băng Băng dính vào vụ việc trốn thuế và bị “phong sát”. Khi hình tượng của “bản gốc” sụp đổ, giá trị thương mại của “bản sao” cũng tụt dốc nhanh chóng. Hà Thừa Hi trở thành đối tượng bị chế giễu trên mạng xã hội, còn các cơ hội đóng phim ngày càng thưa thớt rồi hoàn toàn biến mất.

“Mọi hào quang rốt cuộc cũng chỉ là phù du”, Hà Thừa Hi từng thừa nhận, cho biết cô đã đánh đổi cả tuổi trẻ để sở hữu một diện mạo không thuộc về mình.

Gần 9 năm kể từ thời điểm được chú ý, Hà Thừa Hi hiện là mẹ đơn thân. Không còn giữ vị thế nổi tiếng như trước, cô mở một studio thẩm mỹ quy mô nhỏ và rẽ sang con đường làm blogger thời trang. Thời gian gần đây, Hà Thừa Hi chủ động thực hiện các chỉnh sửa để gương mặt không còn quá giống Phạm Băng Băng, với mong muốn tìm lại con người thật của mình.

“Tôi là tôi, không cần phải sống để làm vừa lòng bất kỳ ai”, cô chia sẻ.

(Tổng hợp)