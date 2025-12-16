Nam diễn viên 1m86 cưới vợ và có 3 con từ lúc nào mà không ai hay biết

Park Jae Min sinh năm 1983, được nhiều khán giả biết tới qua các bộ phim Hàn Quốc nổi tiếng như The Princess Man, Gunman in Joseon, The King’s Face,... Trong những năm qua, anh ít xuất hiện trên màn ảnh nhỏ. Tới nay, Park Jae Min vừa nhận lời làm khách mời cho chương trình AM Plaza (KBS1) phát sóng hôm 15/12 và bất ngờ tiết lộ chuyện bà xã đang mang thai em bé thứ 3. Vợ anh dự kiến lâm bồn vào tháng 5 năm sau. Và theo kết quả siêu âm, em bé trong bụng bà xã Park Jae Min là con gái.

Lời chia sẻ của nam diễn viên cao 1m86 khiến công chúng sốc nặng, bởi lẽ khán giả xứ kim chi đều tưởng tài tử họ Park chưa lập gia đình. Ấy vậy mà nay Park Jae Min đột nhiên lộ diện trên truyền hình công bố thông tin đã có vợ con đề huề. Thậm chí, nam diễn viên họ Park còn công khai luôn diện mạo 2 ái nữ nhỏ tuổi qua chương trình AM Plaza mới đây.

Ai nấy cũng ngơ ngác, ngỡ ngàng, bật ngửa khi Park Jae Min tuyên bố đã kết hôn và là ông bố 3 con. Ảnh: Segye

Park Jae Min nổi tiếng là nghệ sĩ kín tiếng bậc nhất ở làng giải trí Hàn Quốc. Ở lần hiếm hoi chia sẻ về đời tư trên sóng truyền hình mới đây, nam diễn viên sinh năm 1983 cho biết anh đã giấu kín chuyện bà xã mang thai lần 3 với nhiều người quen trong suốt thời gian qua.

Cũng trong chương trình AM Plaza mới lên sóng, Park Jae Min bất ngờ tiết lộ về cuộc sống thường nhật của anh trong vai trò 1 ông bố bỉm sữa: "Dạo này tôi dành phần lớn thời gian để chăm sóc con cái. Thực ra khoảng thời gian này khá áp lực và bận rộn. Đáng ra giờ này tôi phải đánh thức các con, tắm rửa cho tụi nhỏ, chuẩn bị bữa sáng cho các bé rồi đưa con tới nhà trẻ. Nhưng vì lúc này tôi đang ghi hình ở đây nên sinh hoạt của các con tạm thời bị gián đoạn".

Sau khi chương trình AM Plaza số mới nhất kết thúc phát sóng, công chúng xứ kim chi đồng loạt bày tỏ vẻ ngỡ ngàng trước thông tin Park Jae Min đã có vợ con đề huề: "Tôi thậm chí còn không biết chuyện anh ấy đã kết hôn", "Thật sốc khi hay tin Park Jae Min đã trở thành ông bố của 3 cô con gái", "Nam diễn viên đã kết hôn từ bao giờ mà nay có tận 3 con gái rồi?",...

Park Jae Min được mệnh danh là nam diễn viên kín tiếng bậc nhất Kbiz. Ảnh: Fnnews

Tại xứ sở kim chi, Park Jae Min nhận được sự quan tâm và yêu mến của đông đảo khán giả. Từ lâu, anh đã được công nhận là nam nghệ sĩ đa tài đa nghệ ở Kbiz. Không chỉ tỏa sáng trong lĩnh vực phim ảnh, nam nghệ sĩ còn làm MC sự kiện và từng hoạt động với tư cách bình luận viên thể thao cho nhiều giải đấu quốc tế. Đặc biệt, Park Jae Min đã ghi điểm tuyệt đối trong lòng công chúng khi làm bình luận viên cho Thế vận hội Mùa đông 2018 nhờ kiến thức chuyên sâu và cách dẫn dí dỏm.