Mỹ nhân Vbiz có vòng 3 ngoại cỡ ăn đứt Ngọc Trinh: Nay cơ bắp cuồn cuộn, visual gây sốc

30-09-2025 - 13:16 PM | Lifestyle

Bắt đầu từ năm 2016, nữ diễn viên 9x lựa chọn gắn bó với chế độ ăn chay trường.

Angela Phương Trinh từng được gọi với danh xưng "bà mẹ nhí", ghi dấu với loạt vai diễn trong Bà mẹ nhí, Mùi ngò gai, Kính vạn hoa... Sự duyên dáng trong cách thể hiện cùng gương mặt hồn nhiên, đáng mến đã giúp cô chiếm trọn tình cảm của đông đảo khán giả.

Thế nhưng khi trưởng thành, con đường nghệ thuật của nữ diễn viên sinh năm 1995 lại phủ đầy bởi không ít ồn ào. Từ hình ảnh đến phong cách, Angela Phương Trinh liên tục biến đổi, khiến công chúng nhiều lần ngỡ ngàng.

Mỹ nhân Vbiz có vòng 3 ngoại cỡ ăn đứt Ngọc Trinh: Nay cơ bắp cuồn cuộn, visual gây sốc- Ảnh 1.

Angela Phương Trinh từng là diễn viên triển vọng được khán giả yêu mến

Mỹ nhân Vbiz có vòng 3 ngoại cỡ ăn đứt Ngọc Trinh: Nay cơ bắp cuồn cuộn, visual gây sốc- Ảnh 2.

Nhan sắc từng gây thương nhớ một thời của Angela Phương Trinh

Angela Phương Trinh từng được biết đến là một trong những mỹ nhân Vbiz nổi bật với vòng 3 ngoại cỡ, thậm chí nhiều lần được so sánh với Ngọc Trinh về độ gợi cảm và táo bạo. Những bộ ảnh khoe dáng nóng bỏng cùng phong cách thời trang quyến rũ từng giúp cô trở thành tâm điểm chú ý mỗi lần xuất hiện.

Năm 2018, cô từng hào hứng khoe thành quả sau thời gian tập luyện. "Lần đầu trong đời 55 kí và vòng mông là 100 – Một con số thật tròn trĩnh", nữ diễn viên cho hay. Trong khi đó, số đo vòng 3 của Ngọc Trinh mới là 95cm. Khi bị cho rằng đụng dao kéo để có đường cong sexy, Angela Phương Trinh đã lên tiếng cho hay: "Tôi không biết từ khi nào mà việc bình phẩm xấu xí về ngoại hình của nhau, nhất là lại cùng chị em phụ nữ, lại là niềm vui để các bạn lấy tôi ra bêu rếu khắp nơi như vậy.

Tôi từng định không thèm lên tiếng chỉ để các bạn muốn hiểu sao thì hiểu, nhưng quá nhiều người trong đó có cả những người gặp tôi vẫn cười chào khen đẹp, phía sau thì đồn đại rồi khẳng định chắc nịch và cười hô hố rằng tôi bơm cả đống silicon vào vòng 3, không biết sẽ bể lúc nào. Tôi khẳng định luôn một câu thẳng thắn: Vòng 3 của tôi hoàn toàn tự nhiên".

Mỹ nhân Vbiz có vòng 3 ngoại cỡ ăn đứt Ngọc Trinh: Nay cơ bắp cuồn cuộn, visual gây sốc- Ảnh 3.

Để duy trì vòng 3 "trái đào" và đạt số đo 100cm, người đẹp áp dụng nhiều bài tập cho mông

Mỹ nhân Vbiz có vòng 3 ngoại cỡ ăn đứt Ngọc Trinh: Nay cơ bắp cuồn cuộn, visual gây sốc- Ảnh 4.

Mỹ nhân Vbiz có vòng 3 ngoại cỡ ăn đứt Ngọc Trinh: Nay cơ bắp cuồn cuộn, visual gây sốc- Ảnh 5.

Trước đó, cô hay đăng tải hình ảnh khoe đường cong nóng bỏng, đặc biệt là khoe vòng 3

Bắt đầu từ năm 2016, Angela Phương Trinh lựa chọn gắn bó với chế độ ăn chay trường kết hợp lối sống lành mạnh. Song song với đó, cô duy trì thói quen tập luyện thể hình với cường độ cao. Thành quả sau quãng thời gian kiên trì trong phòng tập là một vóc dáng săn chắc, khỏe khoắn khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Trên mạng xã hội, cô từng chia sẻ: "Trong 9 năm qua, tôi đã sống như một người ăn chay có nghĩa tình, tập luyện chăm chỉ tại phòng tập thể dục và gần đây đã nắm lấy võ thuật. Một lối sống trong sạch không rượu đã hình thành phiên bản của tôi mà bạn thấy ngày hôm nay".

Mỹ nhân Vbiz có vòng 3 ngoại cỡ ăn đứt Ngọc Trinh: Nay cơ bắp cuồn cuộn, visual gây sốc- Ảnh 6.
Mỹ nhân Vbiz có vòng 3 ngoại cỡ ăn đứt Ngọc Trinh: Nay cơ bắp cuồn cuộn, visual gây sốc- Ảnh 7.
Mỹ nhân Vbiz có vòng 3 ngoại cỡ ăn đứt Ngọc Trinh: Nay cơ bắp cuồn cuộn, visual gây sốc- Ảnh 8.
Mỹ nhân Vbiz có vòng 3 ngoại cỡ ăn đứt Ngọc Trinh: Nay cơ bắp cuồn cuộn, visual gây sốc- Ảnh 9.

Angela Phương Trinh khẳng định đường cong hoàn toàn tự nhiên, là thành quả của quá trình tập luyện chăm chỉ

Sau 5 năm ngưng hoạt động trong showbiz Việt, Angela Phương Trinh thông báo hoạt động trở lại vào tháng 12/2022. Tuy nhiên, cô khiến khán giả không khỏi ngỡ ngàng khi xuất hiện với diện mạo hoàn toàn khác lạ. Thay vì phong cách nữ tính, gợi cảm quen thuộc, nữ diễn viên lại lựa chọn hình ảnh mạnh mẽ, nam tính với mái tóc ngắn, lối ăn mặc phóng khoáng và thần thái gai góc.

Sự thay đổi này ngay lập tức tạo nên làn sóng tranh luận sôi nổi trên mạng xã hội. Nhiều người chỉ trích cho rằng Angela Phương Trinh chỉ tạo chiêu trò để lôi kéo sự chú ý. Hiện tại cô không tham gia sự kiện mà livestream bán hàng trên kênh TikTok.

Mỹ nhân Vbiz có vòng 3 ngoại cỡ ăn đứt Ngọc Trinh: Nay cơ bắp cuồn cuộn, visual gây sốc- Ảnh 10.

Được biết, cô đã theo đuổi lối sống ăn chay trường được gần 1 thập kỷ

Mỹ nhân Vbiz có vòng 3 ngoại cỡ ăn đứt Ngọc Trinh: Nay cơ bắp cuồn cuộn, visual gây sốc- Ảnh 11.

Mỹ nhân Vbiz có vòng 3 ngoại cỡ ăn đứt Ngọc Trinh: Nay cơ bắp cuồn cuộn, visual gây sốc- Ảnh 12.

Mỹ nhân Vbiz có vòng 3 ngoại cỡ ăn đứt Ngọc Trinh: Nay cơ bắp cuồn cuộn, visual gây sốc- Ảnh 13.

Diện mạo nam tính hiện tại của nữ diễn viên 9x khiến không ít người phải giật mình vì bất ngờ

3 mỹ nhân có cặp chân dài nhất Vbiz: Người 21 tuổi đã giành vương miện 8 tỷ đồng, người gia thế cực khủng

Theo Minh Ngọc

Phụ nữ số

