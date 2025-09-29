Mỹ nhân Việt duy nhất đọ sắc với Thư Kỳ lẫn Lưu Diệc Phi, kết quả thế nào mà netizen chấm thẳng 0 điểm

Trong showbiz Việt, Hồ Ngọc Hà từ lâu đã giữ vị trí "nữ hoàng giải trí" với visual vừa kiêu sa vừa hiện đại. Mỗi lần xuất hiện ở sự kiện quốc tế, nữ ca sĩ lại khiến netizen trong và ngoài nước bàn tán xôn xao. Đặc biệt, hai lần gần nhất khi cô đứng chung khung hình với hai "tượng đài nhan sắc" của Cbiz - Lưu Diệc Phi và Thư Kỳ.

Tại một sự kiện trang sức xa hoa ở Thượng Hải, Hồ Ngọc Hà diện đầm đỏ rực, kết hợp bộ trang sức kim cương trị giá hàng chục tỉ đồng. Khoảnh khắc cô đứng cạnh Lưu Diệc Phi và Anne Hathaway đã nhanh chóng viral khắp mạng xã hội. Nhiều netizen nhận xét, nhan sắc của Hồ Ngọc Hà không hề bị "át vía" bởi khí chất của "thần tiên tỷ tỷ" mà ngược lại còn toát lên sự sắc sảo, cuốn hút theo phong cách rất riêng. Truyền thông quốc tế cũng ghi nhận sự xuất hiện của nữ ca sĩ Việt Nam trong dàn khách mời ngôi sao, cho thấy sức hút lan tỏa không thua kém.

Một lần khác, Hồ Ngọc Hà xuất hiện tại Rome (Ý) trong sự kiện của thương hiệu xa xỉ, nơi quy tụ hàng loạt minh tinh châu Á. Đứng cạnh Thư Kỳ, Hồ Ngọc Hà vẫn được khen thần thái tự tin, visual trẻ trung đáng kinh ngạc sau hai lần sinh nở. Chính nữ ca sĩ cũng thừa nhận ngoài đời Thư Kỳ đẹp "không lối thoát", thế nhưng bản thân cô cũng không bị lu mờ, thậm chí còn khiến công chúng tự hào khi là đại diện Việt Nam duy nhất xuất hiện trong khung hình ấy.

Không chỉ nhan sắc, Hồ Ngọc Hà còn được gọi là "nữ hoàng giải trí" bởi sự nghiệp bền bỉ và sức ảnh hưởng mạnh mẽ suốt gần 20 năm. Từ một người mẫu đến lấn sân làm ca sĩ, cô nhanh chóng ghi dấu bằng hàng loạt hit đình đám như Tìm Lại Giấc Mơ, Cả Một Trời Thương Nhớ, Destiny... và là một trong những nghệ sĩ sở hữu nhiều liveshow được đầu tư hoành tráng nhất Vbiz.

Nổi tiếng là mỹ nhân xinh đẹp và có gu ăn mặc, Hồ Ngọc Hà luôn mang đến cho công chúng hình ảnh thời thượng nhất và không bao giờ ngừng tạo bất ngờ.Không ít lần Hồ Ngọc Hà góp mặt trong các show thời trang quốc tế và khiến truyền thông chú ý nhờ thần thái "chị đại". Mỗi khi chung khung hình với nghệ sĩ quốc tế, Hồ Ngọc Hà chưa bao giờ khiến fan Việt thất vọng vì phong độ nhan sắc.

Ở tuổi 41, Hồ Ngọc Hà vẫn giữ phong độ nhờ lối sống healthy, chăm yoga và gym đều đặn. Cô cũng là nghệ sĩ đắt show quảng cáo, gương mặt đại diện của nhiều thương hiệu xa xỉ quốc tế.

Bên cạnh sự nghiệp nghệ thuật rực rỡ, đời tư của Hồ Ngọc Hà cũng luôn là tâm điểm chú ý. Sau một lần đổ vỡ, nữ ca sĩ nên duyên với Kim Lý. Kể từ khi công khai tình cảm, cả hai gần như “dính như sam” tại các sự kiện. Hình ảnh nam diễn viên hộ tống bạn gái, sóng đôi trên thảm đỏ dần trở nên quen thuộc với khán giả. Ngoài công việc, cặp đôi thường xuyên đi du lịch, thoải mái chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào như thuở mới yêu.

Cuối năm 2020, Hồ Ngọc Hà hạnh phúc đón cặp song sinh Lisa – Leon. Gây chú ý hơn cả, ngay sau khi nữ ca sĩ sinh con, Kim Lý đã âm thầm chuẩn bị màn cầu hôn đặc biệt ngay trong bệnh viện. Hiện tại, gia đình nhỏ của Hồ Ngọc Hà khiến nhiều người ngưỡng mộ: sự nghiệp ngày càng thăng hoa, ông xã tâm lý và yêu thương hết mực, các con lại vô cùng đáng yêu. Dù bận rộn, cả hai vẫn tranh thủ đi du lịch, tận hưởng cuộc sống như những cặp đôi mới yêu. Mới đây, Hà Hồ và Kim Lý còn tổ chức tiệc lãng mạn kỷ niệm 7 năm gắn bó.

Không chỉ dành trọn tình cảm cho vợ và hai con nhỏ, Kim Lý còn đặc biệt quan tâm đến Subeo – con trai riêng của Hồ Ngọc Hà. Trong những chuyến nghỉ dưỡng gia đình, anh luôn chăm sóc, dành sự yêu thương cho quý tử. Mỗi dịp quan trọng của Subeo, ông xã Hồ Ngọc Hà đều có mặt, tạo nên những khoảnh khắc ấm áp khiến công chúng ngưỡng mộ.

