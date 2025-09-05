Mỹ nhân Việt "đẹp như cả dàn minh tinh châu Á cộng lại": Trên phim áp đặt con cái, ngoài đời lại dạy con cực chuẩn!

Khánh Huyền được khán giả yêu mến bởi các vai diễn trong Hát giữa chiều mưa, Nụ tầm xuân... Sở hữu nét đẹp dịu dàng đậm chất Á đông cùng nụ cười tươi tắn, 20 năm trước, cô từng gây thương nhớ cho nhiều khán giả. Hiện tại, khi những clip cũ của nữ diễn viên được "đào" lại, vô số khán giả phải trầm trồ trước diện mạo thời trẻ của chị.

Đặc biệt, cư dân mạng còn gọi tên vô số minh tinh châu Á, cho rằng Khánh Huyền sở hữu nét đẹp giống, thậm chí là hơn những minh tinh này. Loạt cái tên nổi bật được nhắc đến nhiều nhất là Ôn Bích Hà, Trần Hảo, Vương Tổ Hiền, Choi Ji Woo, Son Ye Jin, Noriko Sakai,... Có thể nói hiếm thấy một nữ diễn viên Việt Nam nào lại được cho là sở hữu nhan sắc như hội tụ hết tinh túy cả làng giải trí châu Á như thế.

Nghệ sĩ sinh năm 1971 từng trải qua một lần đổ vỡ hôn nhân. Đến thời điểm hiện tại, cô sống tại TP.HCM với người chồng thứ hai.

Trên phim, Khánh Huyền từng hoá thân thành bà mẹ độc hại, áp đặt con cái. Thế nhưng, nữ diễn viên thừa nhận, ngoài đời bản thân là một người mẹ hiện đại. Chị luôn cố gắng làm bạn với con nhiều nhất có thể, không để sự áp đặt của mình làm ảnh hưởng đến suy nghĩ hoặc quyết định của con.

Cả ba người con của chị đều có năng khiếu nghệ thuật, nhưng Khánh Huyền tôn trọng lựa chọn riêng của các con, coi nghệ thuật là một niềm vui chứ không phải con đường sự nghiệp bắt buộc. Con trai lớn Trần Minh Quân hoạt động trong lĩnh vực marketing và chỉ chơi nhạc như nghề tay trái, trong khi hai cô con gái cũng có những định hướng riêng.

Điều đặc biệt trong cách Khánh Huyền và chồng cũ đồng hành cùng con là: không ai tranh phần đúng, sai, cũng không ai tỏ ra hơn thua. Cả hai giữ đúng vai trò làm cha mẹ dù không còn là vợ chồng, vẫn đặt lợi ích của con lên hàng đầu.

Nữ diễn viên Khánh Huyền từng chia sẻ, con trai chị là người hiểu chuyện, được cha nuôi dạy rất chu đáo: "Tôi và chồng cũ mỗi người đều đã có cuộc sống riêng. Cái quan trọng nhất mà chúng tôi đã làm được đó là dù thế nào thì vẫn tôn trọng nhau, vì chúng tôi là bố, là mẹ của hai đứa nhỏ. Anh ấy nuôi cậu con trai lớn, vẫn thường xuyên dẫn cháu vào Sài Gòn thăm mẹ và thăm em. Tôi trân trọng điều đó, bởi dù tôi xa con trai nhưng cháu đã lớn và hiểu chuyện. Thêm vào đó, bố cháu cũng là một người đàn ông rất đàng hoàng".

Không ồn ào khoe khoang, cũng không áp đặt con, Khánh Huyền chọn cách làm mẹ nhẹ nhàng, đầy tin tưởng. Chị không xuất hiện quá nhiều cùng con trước truyền thông, nhưng lại âm thầm đồng hành cùng sự trưởng thành của con bằng thái độ tôn trọng, bằng việc không dùng đổ vỡ để làm tổn thương con trẻ.