Mỹ nhân Việt đóng liên tiếp 3 phim giờ vàng top 1 rating cả nước, mặt đẹp diễn hay flex cả đời cũng được

Trong dàn mỹ nhân thế hệ 9X của phim truyền hình Việt, Quỳnh Kool là trường hợp đặc biệt hiếm hoi: Đẹp, diễn xuất trưởng thành dần qua từng năm và đặc biệt là liên tục góp mặt trong 3 bộ phim giờ vàng đạt top 1 rating theo số liệu từ các đơn vị đo lường uy tín.

Giữa bối cảnh phim Việt ngày càng cạnh tranh, việc một diễn viên trẻ giữ được phong độ rating bền vững là điều không hề dễ dàng, và Quỳnh Kool đang làm được điều đó một cách thuyết phục.

Quỳnh Kool tên thật Nguyễn Thị Quỳnh, sinh năm 1995 tại Thái Bình. Xuất thân từ những vai diễn nhỏ, viral từ các sitcom và webdrama, cô từng bị gắn mác “diễn viên đẹp nhưng non”. Nhưng khác với nhiều gương mặt cùng xuất phát điểm, Quỳnh Kool không đi theo lối mòn mà lựa chọn đường dài: Tham gia đều đặn vào các dự án chính thống của VFC, chấp nhận thử thách với cả vai hiền lẫn vai khó, va chạm dần với những khung hình nặng tâm lý.

Sự nỗ lực đó không chỉ mang đến cho cô một chỗ đứng vững tại “địa hạt giờ vàng”, mà còn mở ra loạt thành tích rating cực kỳ ấn tượng điều mà không phải diễn viên trẻ nào cũng có được.

Quỳnh Kool trong Đừng Làm Mẹ Cáu

Bộ phim đầu tiên được nhắc tới đó chính là Đừng Làm Mẹ Cáu, bộ phim đạt Top 1 rating toàn quốc theo thống kê của Kantar Media.

Bộ phim phát sóng 2022–2023 đánh dấu bước ngoặt lớn của Quỳnh Kool khi cô vào vai Hạnh cô gái trẻ trở thành mẹ đơn thân bất đắc dĩ và phải xoay xở với muôn vàn áp lực cuộc sống.

Theo dữ liệu thống kê, Đừng Làm Mẹ Cáu đã có tuần dẫn đầu chương trình xem nhiều nhất cả nước. Đồng thời, loạt bài phân tích của truyền thông thời điểm đó cũng ghi nhận phim luôn nằm trong nhóm có tỷ suất người xem cao nhất.

Thời điểm này, Quỳnh Kool nhận được nhiều lời khen ngợi về diễn xuất. Gương mặt trẻ trung, ánh mắt dễ tổn thương nhưng cũng đầy nội lực giúp cô thể hiện được sự giằng xé nội tâm của một cô gái phải lớn lên quá nhanh. Vai diễn tạo ra bước thăng hạng ngoạn mục, đưa cô ra khỏi khuôn mẫu “ngọc nữ nhạt nhoà” để trở thành một trong những gương mặt được mong chờ nhất của giờ vàng.

Quỳnh Kool trưởng thành hơn trong Chúng Ta của 8 Năm Sau

Bộ phim thứ 2 là Chúng Ta Của 8 Năm Sau cũng ghi nhận có thời điểm rating sốc 4,2%. Cuối năm 2023, Chúng Ta Của 8 Năm Sau trở thành hiện tượng khi vượt mặt Đánh Cắp Số Phận để dẫn đầu bảng xếp hạng rating cả nước trong tuần cuối năm.

Trong phim, Quỳnh Kool vào vai Nguyệt một giáo viên trẻ có tính cách mềm mỏng nhưng nhiều tổn thương ẩn sau vẻ ngoài trầm lặng. Dù phim gây nhiều tranh cãi, riêng Quỳnh Kool vẫn được đánh giá cao nhờ diễn xuất tinh tế, tiết chế, đặc biệt trong các phân đoạn cảm xúc dồn nén.

Bộ phim hiện tại có sự góp mặt của Quỳnh Kool là Gió Ngang Khoảng Trời Xanh cũng ghi nhận thành tích khủng. Theo số liệu từ VTV Ratings, bộ phim đạt 6,50% rating, thu hút hơn 6,2 triệu khán giả trong 7 ngày, trung bình có 4,6 triệu người xem/phút và dẫn đầu bảng xếp hạng phim Việt trên VTV tuần 20–26/10/2025.

Trong vai Hoàng Lam, Quỳnh Kool thể hiện hình ảnh người phụ nữ trưởng thành đi qua tổn thương, đối diện hôn nhân chênh vênh và những lựa chọn nghiệt ngã. Đây cũng là vai diễn chứng minh sự chín muồi của cô, nặng tâm lý, nhiều phân cảnh đối đầu cảm xúc và đòi hỏi độ sâu trong ánh mắt.

Nhờ Gió Ngang Khoảng Trời Xanh, Quỳnh Kool chính thức trở thành một trong những gương mặt ổn định rating nhất của truyền hình Việt giai đoạn 2023–2025.

Nếu diễn xuất là nền tảng, thì nhan sắc chính là lợi thế giúp Quỳnh Kool trở thành “mỹ nhân giờ vàng” đúng nghĩa. Gương mặt sáng, hợp đa dạng tạo hình từ nữ sinh, giáo viên đến phụ nữ trưởng thành khiến cô luôn nổi bật trong khung hình.

Song song đó, khả năng chọn kịch bản của Quỳnh Kool cũng được đánh giá rất cao. Ba phim giờ vàng cô tham gia trong ba giai đoạn khác nhau đều có kịch bản dễ tạo hiệu ứng, nhân vật nhiều không gian thể hiện, giúp sự nghiệp của cô đi đúng hướng.

Chỉ trong vài năm, cô trở thành mỹ nhân hiếm hoi có 3 phim giờ vàng liên tiếp dẫn đầu rating, một thành tích vừa đẹp vừa bền vững.

Vừa có nhan sắc, vừa có diễn xuất, lại thêm sự ổn định trong kịch bản, Quỳnh Kool đang cho thấy một hành trình mà nhiều diễn viên trẻ mong muốn: lặng lẽ nhưng mạnh mẽ, không cần flex cũng tự tỏa sáng.