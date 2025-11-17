Mỹ tạm dừng đàm phán thuế quan với Thái Lan
Mỹ đã yêu cầu Thái Lan tạm dừng các cuộc đàm phán liên quan đến khuôn khổ Hiệp định Thuế đối ứng giữa hai nước.
Mỹ đình chỉ đàm phán thương mại với Thái Lan
Đây là thông tin được người phát ngôn Bộ Ngoại giao Thái Lan Nikorndej Balankura đưa ra sau khi nước này nhận được thông báo từ Phó Đại diện Thương mại Mỹ tại Thái Lan. Theo ông Nikorndej, phía Mỹ nêu rõ các cuộc trao đổi sẽ chỉ được nối lại sau khi Thái Lan cam kết tuân thủ Tuyên bố chung đã ký với Campuchia. Hai bên cần đàm phán và hoàn tất các chi tiết của thỏa thuận trước khi ký kết để có hiệu lực.
Bức thư được gửi đi sau khi Mỹ và Thái Lan đã công bố một khuôn khổ thương mại song phương hồi tháng trước. Theo đó, Mỹ sẽ duy trì mức thuế 19% đối với các sản phẩm của Thái Lan đồng thời xác định các sản phẩm có thể được điều chỉnh hoặc cắt giảm thuế về 0%.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Thái Lan đã bày tỏ thất vọng trước lập trường của Washington và nhấn mạnh các vấn đề an ninh và an toàn, đặc biệt là vấn đề song phương giữa Thái Lan và Campuchia, cần được tách bạch khỏi các vấn đề thương mại, vốn mang lại lợi ích cho cả Thái Lan và Mỹ.
VTV