Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Mỹ tạm dừng đàm phán thuế quan với Thái Lan

17-11-2025 - 11:22 AM | Tài chính quốc tế

Mỹ đã yêu cầu Thái Lan tạm dừng các cuộc đàm phán liên quan đến khuôn khổ Hiệp định Thuế đối ứng giữa hai nước.

Mỹ đình chỉ đàm phán thương mại với Thái Lan

Mỹ đình chỉ đàm phán thương mại với Thái Lan

Đây là thông tin được người phát ngôn Bộ Ngoại giao Thái Lan Nikorndej Balankura đưa ra sau khi nước này nhận được thông báo từ Phó Đại diện Thương mại Mỹ tại Thái Lan. Theo ông Nikorndej, phía Mỹ nêu rõ các cuộc trao đổi sẽ chỉ được nối lại sau khi Thái Lan cam kết tuân thủ Tuyên bố chung đã ký với Campuchia. Hai bên cần đàm phán và hoàn tất các chi tiết của thỏa thuận trước khi ký kết để có hiệu lực.

Bức thư được gửi đi sau khi Mỹ và Thái Lan đã công bố một khuôn khổ thương mại song phương hồi tháng trước. Theo đó, Mỹ sẽ duy trì mức thuế 19% đối với các sản phẩm của Thái Lan đồng thời xác định các sản phẩm có thể được điều chỉnh hoặc cắt giảm thuế về 0%.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Thái Lan đã bày tỏ thất vọng trước lập trường của Washington và nhấn mạnh các vấn đề an ninh và an toàn, đặc biệt là vấn đề song phương giữa Thái Lan và Campuchia, cần được tách bạch khỏi các vấn đề thương mại, vốn mang lại lợi ích cho cả Thái Lan và Mỹ.

Các hãng xe Nhật Bản lỗ gần 10 tỷ USD vì thuế quan Mỹ

Theo Kiên Dương

VTV

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Nền kinh tế Nhật Bản lần đầu tiên suy giảm sau 6 quý: Chuyện gì đang xảy ra?

Nền kinh tế Nhật Bản lần đầu tiên suy giảm sau 6 quý: Chuyện gì đang xảy ra? Nổi bật

'Ác mộng' của nền kinh tế 20 nghìn tỷ USD: Xây nhà máy đất hiếm chỉ trong 500 ngày khi không có mỏ nào đang hoạt động, tham vọng tách rời Trung Quốc bị 'dội gáo nước lạnh'

'Ác mộng' của nền kinh tế 20 nghìn tỷ USD: Xây nhà máy đất hiếm chỉ trong 500 ngày khi không có mỏ nào đang hoạt động, tham vọng tách rời Trung Quốc bị 'dội gáo nước lạnh' Nổi bật

Phát minh từ "Hiệp sĩ Anh" làm rung chuyển cùng lúc 3 lĩnh vực toàn cầu

Phát minh từ "Hiệp sĩ Anh" làm rung chuyển cùng lúc 3 lĩnh vực toàn cầu

11:10 , 17/11/2025
Nga phát triển thành công thuốc điều trị ung thư Pembroria như thế nào?

Nga phát triển thành công thuốc điều trị ung thư Pembroria như thế nào?

11:00 , 17/11/2025
Các quốc gia được xếp hạng đứng đầu về sức mạnh quân sự năm 2025

Các quốc gia được xếp hạng đứng đầu về sức mạnh quân sự năm 2025

10:45 , 17/11/2025
Cựu trụ trì Thiếu Lâm Tự Trung Quốc bị bắt vì tội tham ô

Cựu trụ trì Thiếu Lâm Tự Trung Quốc bị bắt vì tội tham ô

10:27 , 17/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên