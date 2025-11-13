Các hãng xe Nhật Bản lỗ gần 10 tỷ USD vì thuế quan Mỹ

Các nhà sản xuất ô tô lớn của Nhật Bản đang đối mặt với khó khăn do tác động của thuế quan Mỹ, khi kết quả nửa đầu năm tài chính 2025 cho thấy lợi nhuận giảm sút và áp lực ngày càng gia tăng trên toàn ngành.

Theo tờ Nikkei, bảy nhà sản xuất ô tô lớn nhất của Nhật Bản gồm Toyota, Honda, Nissan, Mazda, Mitsubishi Motors, Subaru và Suzuki ước tính đã chịu khoản lỗ tổng cộng 1.500 tỷ yen (tương đương 9,7 tỷ USD) trong giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 9/2025, do thuế quan của Mỹ bắt đầu có hiệu lực từ tháng 4/2025.

Tác động của các mức thuế này rất nghiêm trọng. Nissan, Mazda và Mitsubishi Motors đều báo cáo lỗ ròng trong giai đoạn này, trong khi Toyota - nhà sản xuất ô tô lớn nhất thế giới - ghi nhận lợi nhuận hoạt động giảm 18,6% dù doanh thu tăng. Đây là lần đầu tiên Toyota báo cáo thua lỗ tại thị trường Bắc Mỹ kể từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008.

Lợi nhuận ròng của Honda giảm 37% so với cùng kỳ năm trước, trong khi lợi nhuận ròng của Subaru giảm tới 45%, cho thấy tác động sâu rộng của thuế quan đối với lợi nhuận toàn ngành. Nhiều công ty đã chọn không tăng giá bán tại Mỹ để bảo vệ thị phần - một động thái giúp duy trì doanh số bán xe trong ngắn hạn, nhưng lại làm giảm lợi nhuận khi chi phí sản xuất và logistics gia tăng.

Giám đốc Tài chính của Toyota, ông Kenta Kon, gần đây thừa nhận rằng dù Mỹ đã giảm thuế đối với xe hơi Nhật Bản xuống còn 15% nhưng tình hình vẫn rất khó khăn.

Các nhà phân tích cảnh báo rằng các hãng xe Nhật Bản đang phải gánh chịu gánh nặng kép - vừa trả thuế quan cao hơn, vừa phải thúc đẩy đầu tư vào Mỹ theo các cam kết thương mại song phương. Họ cho rằng những nghĩa vụ này có thể làm cạn kiệt nguồn lực dành cho nghiên cứu và phát triển trong nước, đồng thời làm suy giảm năng lực cạnh tranh toàn ngành.