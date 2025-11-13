Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Các hãng xe Nhật Bản lỗ gần 10 tỷ USD vì thuế quan Mỹ

13-11-2025 - 22:00 PM | Tài chính quốc tế

Các hãng ô tô Nhật Bản lỗ gần 10 tỷ USD nửa đầu 2025 do thuế quan Mỹ, tác động mạnh đến lợi nhuận và ngành xe toàn cầu.

Các hãng xe Nhật Bản lỗ gần 10 tỷ USD vì thuế quan Mỹ- Ảnh 1.

Các nhà sản xuất ô tô lớn của Nhật Bản đang đối mặt với khó khăn do tác động của thuế quan Mỹ, khi kết quả nửa đầu năm tài chính 2025 cho thấy lợi nhuận giảm sút và áp lực ngày càng gia tăng trên toàn ngành.

Theo tờ Nikkei, bảy nhà sản xuất ô tô lớn nhất của Nhật Bản gồm Toyota, Honda, Nissan, Mazda, Mitsubishi Motors, Subaru và Suzuki ước tính đã chịu khoản lỗ tổng cộng 1.500 tỷ yen (tương đương 9,7 tỷ USD) trong giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 9/2025, do thuế quan của Mỹ bắt đầu có hiệu lực từ tháng 4/2025.

Tác động của các mức thuế này rất nghiêm trọng. Nissan, Mazda và Mitsubishi Motors đều báo cáo lỗ ròng trong giai đoạn này, trong khi Toyota - nhà sản xuất ô tô lớn nhất thế giới - ghi nhận lợi nhuận hoạt động giảm 18,6% dù doanh thu tăng. Đây là lần đầu tiên Toyota báo cáo thua lỗ tại thị trường Bắc Mỹ kể từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008.

Lợi nhuận ròng của Honda giảm 37% so với cùng kỳ năm trước, trong khi lợi nhuận ròng của Subaru giảm tới 45%, cho thấy tác động sâu rộng của thuế quan đối với lợi nhuận toàn ngành. Nhiều công ty đã chọn không tăng giá bán tại Mỹ để bảo vệ thị phần - một động thái giúp duy trì doanh số bán xe trong ngắn hạn, nhưng lại làm giảm lợi nhuận khi chi phí sản xuất và logistics gia tăng.

Giám đốc Tài chính của Toyota, ông Kenta Kon, gần đây thừa nhận rằng dù Mỹ đã giảm thuế đối với xe hơi Nhật Bản xuống còn 15% nhưng tình hình vẫn rất khó khăn.

Các nhà phân tích cảnh báo rằng các hãng xe Nhật Bản đang phải gánh chịu gánh nặng kép - vừa trả thuế quan cao hơn, vừa phải thúc đẩy đầu tư vào Mỹ theo các cam kết thương mại song phương. Họ cho rằng những nghĩa vụ này có thể làm cạn kiệt nguồn lực dành cho nghiên cứu và phát triển trong nước, đồng thời làm suy giảm năng lực cạnh tranh toàn ngành.

Theo Vân Anh

VTV

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Đồng yên Nhật chạm mức thấp kỷ lục so với euro khi Thủ tướng ủng hộ chính sách tăng lãi suất thận trọng

Đồng yên Nhật chạm mức thấp kỷ lục so với euro khi Thủ tướng ủng hộ chính sách tăng lãi suất thận trọng Nổi bật

Thất nghiệp, giới trẻ Trung Quốc rải CV săn việc tại nơi không ngờ tới, vừa có thêm thu nhập, vừa mở rộng quan hệ

Thất nghiệp, giới trẻ Trung Quốc rải CV săn việc tại nơi không ngờ tới, vừa có thêm thu nhập, vừa mở rộng quan hệ Nổi bật

Hàn Quốc ghi nhận số lượng kỷ lục người 30 tuổi thất nghiệp

Hàn Quốc ghi nhận số lượng kỷ lục người 30 tuổi thất nghiệp

21:30 , 13/11/2025
Tàu sân bay duy nhất tại Đông Nam Á 'lột xác' sau quá trình nâng cấp lớn

Tàu sân bay duy nhất tại Đông Nam Á 'lột xác' sau quá trình nâng cấp lớn

20:55 , 13/11/2025
Quan hệ Trung - Nhật 'dậy sóng' sau câu nói của nữ Thủ tướng Takaichi

Quan hệ Trung - Nhật 'dậy sóng' sau câu nói của nữ Thủ tướng Takaichi

20:20 , 13/11/2025
Chùa cổ 1500 tuổi ở Trung Quốc bốc cháy dữ dội

Chùa cổ 1500 tuổi ở Trung Quốc bốc cháy dữ dội

19:46 , 13/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên