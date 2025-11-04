Bão Kalmaegi sầm sập đổ bộ, nhiều khu dân cư chìm trong biển nước, ô tô trôi lênh đênh trên đường phố

Theo cơ quan khí tượng Philippines, Bão Kalmaegi (Tên địa phương là Tino) là cơn bão nhiệt đới thứ 20 trong năm, với sức gió duy trì tối đa 150 km/h, giật lên tới 205 km/h, gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho nhà cửa, cơ sở hạ tầng và hệ thống điện.

Không chỉ mang theo gió dữ, bão Tino còn trút mưa lớn khiến nhiều khu vực bị ngập sâu, giao thông tê liệt, người dân phải sơ tán đến nơi an toàn.

Clip: Philippine Weather System

Ngay sau khi bão tan, người dân Cebu đã nhanh chóng thu dọn đống đổ nát, dọn rác, cành cây gãy và sửa chữa những căn nhà bị tốc mái

Nhiều ngôi nhà xây bằng vật liệu nhẹ bị phá hủy hoàn toàn dưới sức gió dữ dội của bão

Các bức ảnh ghi cho thấy khung cảnh hoang tàn sau bão: nhà dân sập mái, đường phố ngổn ngang gạch vụn, cây cối đổ la liệt, người dân phải tự tay thu dọn để sớm ổn định cuộc sống

Khu dân cư thành phố Cebu đã chìm trong biển nước do mưa xối xả không ngừng suốt nhiều giờ

Nhiều ngôi nhà đã bị ngập sâu, trong khi một số xe cộ bị nhấn chìm hoặc cuốn trôi bởi dòng nước lũ dữ dội

Người dân địa phương đã khẩn thiết kêu gọi lực lượng cứu hộ đến hỗ trợ ngay lập tức vì tình hình ngập lụt ngày càng nghiêm trọng và mực nước vẫn tiếp tục dâng cao

Hình ảnh tàn phá sau cơn bão

Cơ quan chức năng địa phương cho biết công tác khôi phục điện và thông tin liên lạc đang được khẩn trương triển khai, đồng thời cảnh báo người dân cảnh giác với nguy cơ lũ quét và sạt lở ở những khu vực đồi núi

Hiện vẫn chưa có thống kê chính thức về thiệt hại người và tài sản, song giới chức lo ngại con số này sẽ tăng lên khi lực lượng cứu hộ tiếp cận được các vùng bị cô lập

Ảnh: Philippine Weather System, CDN Digital