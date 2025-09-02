Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Mỹ Tâm trẻ đẹp vô cùng trong tà áo dài trắng, visual tuổi 44 không có gì phải chê

02-09-2025 - 14:52 PM | Sống

"Họa mi tóc nâu" khiến công chúng xuýt xoa với visual sáng bừng khi hát mừng Đại lễ.

Trong buổi Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 2/9, hàng triệu trái tim Việt Nam như hòa chung một nhịp khi cùng cất cao câu hát thiêng liêng "Nước non Việt Nam ta vững bền…". Giữa không khí trang nghiêm và xúc động ấy, khoảnh khắc Mỹ Tâm cất giọng đầy nội lực và truyền cảm cũng trở thành một trong những điểm nhấn khó quên.

Mỹ Tâm trẻ đẹp vô cùng trong tà áo dài trắng, visual tuổi 44 không có gì phải chê- Ảnh 1.
Mỹ Tâm trẻ đẹp vô cùng trong tà áo dài trắng, visual tuổi 44 không có gì phải chê- Ảnh 2.

Visual bừng sáng của Mỹ Tâm khi trình diễn tại Quảng trường Ba Đình.

Không chỉ chinh phục khán giả bằng giọng ca giàu cảm xúc, "họa mi tóc nâu" còn khiến người hâm mộ xuýt xoa bởi visual ở tuổi 44 rạng rỡ, trẻ trung và tràn đầy sức sống. Diện tà áo dài trắng truyền thống với thiết kế cổ cao, tay dài, phom dáng ôm trọn đường cong cơ thể một cách tinh tế, Mỹ Tâm toát lên vẻ trang nhã nhưng vẫn giữ được sự kín đáo, thanh lịch. Gam trắng tinh khôi không chỉ tạo nên hình ảnh trong sáng, thuần khiết mà còn tôn vinh trọn vẻ đẹp Việt, giúp hình ảnh nữ ca sĩ thêm phần nổi bật giữa không gian rợp sắc cờ đỏ sao vàng.

Mỹ Tâm trẻ đẹp vô cùng trong tà áo dài trắng, visual tuổi 44 không có gì phải chê- Ảnh 3.
Mỹ Tâm trẻ đẹp vô cùng trong tà áo dài trắng, visual tuổi 44 không có gì phải chê- Ảnh 4.

Mỹ Tâm chỉn chu, nổi bật giữa dàn nghệ sĩ tham gia diễu hành tại Đại lễ 2/9.

Đồng điệu với tà áo dài, Mỹ Tâm lựa chọn phong cách trang điểm nhẹ nhàng nhưng tinh tế: lớp nền mỏng mịn, má hồng cam đào tươi tắn, eyeliner mảnh kết hợp cùng hàng mi cong tự nhiên, cùng màu son hồng đỏ rực rỡ.

Mỹ Tâm trẻ đẹp vô cùng trong tà áo dài trắng, visual tuổi 44 không có gì phải chê- Ảnh 5.

Mái tóc được búi thấp gọn gàng, rẽ ngôi giữa càng tôn vẻ duyên dáng của Mỹ Tâm. Tất cả hòa quyện tạo nên một hình ảnh giản dị mà thanh tao, để Mỹ Tâm trở thành hình tượng đẹp của "người phụ nữ Việt Nam" - dịu dàng, nền nã nhưng vẫn đầy thần thái và khí chất.

Mỹ Tâm trẻ đẹp vô cùng trong tà áo dài trắng, visual tuổi 44 không có gì phải chê- Ảnh 6.
Mỹ Tâm trẻ đẹp vô cùng trong tà áo dài trắng, visual tuổi 44 không có gì phải chê- Ảnh 7.

Diện mạo dịu dàng, cuốn hút của "họa mi tóc nâu" ngay cả qua ống kính cam thường.

Mỹ Tâm trẻ đẹp vô cùng trong tà áo dài trắng, visual tuổi 44 không có gì phải chê- Ảnh 8.

Visual rạng rỡ của Mỹ Tâm nhận về "cơn mưa lời khen" từ netizen.

Trước đó vào chiều 31/8, tại sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, nữ ca sĩ đã tham gia buổi tổng duyệt cho chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Khoảnh khắc cô tại buổi tập luyện nhanh chóng lan tỏa trên mạng xã hội, nhận về nhiều lời khen từ khán giả.

Mỹ Tâm trẻ đẹp vô cùng trong tà áo dài trắng, visual tuổi 44 không có gì phải chê- Ảnh 9.
Mỹ Tâm trẻ đẹp vô cùng trong tà áo dài trắng, visual tuổi 44 không có gì phải chê- Ảnh 10.

Mỹ Tâm ghi điểm với outfit trẻ trung, năng động.

Mỹ Tâm xuất hiện với outfit trẻ trung, năng động. Nữ ca sĩ chọn áo phông đỏ in ngôi sao vàng nổi bật thể hiện tinh thần tự hào dân tộc. Cô phối cùng quần jeans ống rộng thoải mái, phù hợp cho những hoạt động ngoài trời. 

Có thể nói, ở tuổi 44, nữ ca sĩ vẫn giữ được sắc vóc cân đối, nhan sắc trẻ trung vượt thời gian. Làn da mịn màng, nụ cười rạng rỡ cùng thần thái tự tin khiến Mỹ Tâm luôn toát lên sức hút đặc biệt. 

Mỹ Tâm trẻ đẹp vô cùng trong tà áo dài trắng, visual tuổi 44 không có gì phải chê- Ảnh 11.
Mỹ Tâm trẻ đẹp vô cùng trong tà áo dài trắng, visual tuổi 44 không có gì phải chê- Ảnh 12.
Mỹ Tâm trẻ đẹp vô cùng trong tà áo dài trắng, visual tuổi 44 không có gì phải chê- Ảnh 13.
Mỹ Tâm trẻ đẹp vô cùng trong tà áo dài trắng, visual tuổi 44 không có gì phải chê- Ảnh 14.
Mỹ Tâm trẻ đẹp vô cùng trong tà áo dài trắng, visual tuổi 44 không có gì phải chê- Ảnh 15.
Mỹ Tâm trẻ đẹp vô cùng trong tà áo dài trắng, visual tuổi 44 không có gì phải chê- Ảnh 16.

Nữ ca sĩ vẫn giữ được sắc vóc cân đối, nhan sắc trẻ trung vượt thời gian ở tuổi U50. 

Theo Linh An

Phụ nữ số

