Mỹ Tâm và dàn sao hội ngộ tại The Jolly Day mừng cột mốc 20 năm của Jollibee Việt Nam

Để đánh dấu cột mốc 20 năm đầy tự hào, vào ngày 22/11/2025 tới đây, Jollibee Việt Nam sẽ tổ chức lễ hội âm nhạc The Jolly Day tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ với sự xuất hiện của các nghệ sĩ được yêu thích như: Mỹ Tâm, RHYDER, Hoàng Dũng, Xuân Nghi, DJ Mie, Mỹ Mỹ và đội hình Tân Binh Thăng Cấp. Lễ hội âm nhạc này được Jollibee Việt Nam đầu tư chỉn chu theo chuẩn quốc tế, nhằm mang đến niềm vui và không gian âm nhạc đồng điệu với mọi thế hệ.

20 năm lan tỏa niềm vui, nhận tin yêu của triệu khách hàng

Chính thức gia nhập thị trường Việt từ năm 2005 với cửa hàng đầu tiên tại TP.HCM, Jollibee Việt Nam đã trải qua hành trình hai thập kỷ không ngừng phát triển, đến nay thương hiệu đã gặt hái được những thành quả nhất định trong ngành thức ăn nhanh.

Theo đánh giá của Vietnam Report vào tháng 09/2025, Jollibee Việt Nam đứng đầu bảng xếp hạng Top 5 Công ty Dịch vụ ăn uống uy tín (Nhóm ngành chuỗi nhà hàng, dịch vụ đồ ăn, nhượng quyền). Thương hiệu cũng 3 năm liền nằm trong bảng xếp hạng này (từ năm 2023 đến nay).

Đại diện Jollibee Việt Nam trong lễ công bố Top 5 Công ty Dịch vụ ăn uống uy tín năm 2025

Một trong những chiến lược cốt lõi giúp Jollibee đến gần hơn với người tiêu dùng Việt và khẳng định vị thế trong ngành dịch vụ thức ăn nhanh đến từ sự thấu hiểu về khẩu vị của khách hàng. Tại thị trường Việt Nam, thương hiệu đã chủ động "Việt hóa" các món ăn để phù hợp với sở thích địa phương. Các món Gà Giòn Vui Vẻ được điều chỉnh đậm đà, kèm xốt chua ngọt; Mỳ Ý Jolly giảm độ ngọt; riêng Gà Sốt Cay được phát triển theo sở thích chuộng xốt cay của người Việt.

Cách tiếp cận này cho thấy sự đầu tư nghiêm túc vào nghiên cứu thị trường và khả năng thích nghi linh hoạt, tạo ra lợi thế cạnh tranh đáng kể. Nhờ vậy, Jollibee không chỉ làm hài lòng khách hàng ở các thành phố lớn mà còn mở rộng đến nhiều tỉnh thành, biến các sản phẩm từ "lạ" thành lựa chọn quen thuộc, qua đó đảm bảo tăng trưởng ổn định và củng cố thị phần. Đáng chú ý, theo báo cáo mới nhất từ Euromonitor International, thị trường thức ăn nhanh Việt Nam trong năm 2024 đạt doanh thu ấn tượng 22,4 nghìn tỷ đồng (khoảng hơn 953 triệu USD), tăng 7% so với năm trước. Trong đó Jollibee Việt Nam - thương hiệu đến từ Philippines tiếp tục dẫn đầu với 22% thị phần (tăng từ 21,8% năm 2023).

Gà Giòn Vui Vẻ, Mỳ Ý Jolly một trong những món ngon được người tiêu dùng yêu thích

Tầm nhìn phát triển dài hạn và tham vọng của Jollibee còn được thể hiện qua bước đi chiến lược: đầu tư và đưa vào vận hành nhà máy chế biến tại Long An, để đảm bảo chất lượng sản phẩm đồng nhất và an toàn vệ sinh thực phẩm trên toàn hệ thống (hơn 230 cửa hàng). Nhà máy này giúp Jollibee chủ động kiểm soát quy trình từ nguyên liệu đến thành phẩm, tối ưu chi phí và đảm bảo nguồn cung ổn định cho sự mở rộng.

Một trong những yếu tố giúp Jollibee giữ được sức hút giữa thị trường F&B cạnh tranh khốc liệt là nhờ chú trọng vào trải nghiệm khách hàng thông qua thiết kế không gian. Mỗi cửa hàng được thiết kế trẻ trung, hiện đại, khuyến khích những phút giây sum họp, trò chuyện giữa gia đình và bạn bè.

Không gian cửa hàng Jollibee Việt Nam mang phong cách hiện đại, thiết kế trẻ trung

Tính đến tháng 11/2025, Jollibee Việt Nam đã mở rộng hơn 230 cửa hàng từ Nam ra Bắc, nhờ đó, các gia đình có điểm hẹn gắn kết đúng như sứ mệnh mang đến niềm vui qua ẩm thực của Jollibee. Bên cạnh đó, các chiến dịch truyền thông, quảng cáo sáng tạo, mang tinh thần vui vẻ cũng nhận được sự yêu thích, quan tâm và thảo luận của tệp khách hàng thuộc thế hệ Gen Z, Gen Alpha hay các gia đình trẻ.

Các chiến dịch truyền thông sáng tạo, tích cực đã giúp Jollibee Việt Nam được khách hàng trẻ yêu thích

20 năm có mặt trên dải đất hình chữ S, Jollibee Việt Nam không chỉ vun đắp những khoảnh khắc gắn kết bên bàn ăn của hàng triệu gia đình, mà còn khẳng định tầm nhìn dài hạn và chiến lược phát triển bền vững tại thị trường Việt Nam. Thời gian tới, Jollibee Việt Nam hướng tới mục tiêu chinh phục cột mốc 250 cửa hàng khắp cả nước trong năm 2025, đồng thời tiến gần hơn với hành trình trở thành chuỗi nhà hàng phục vụ nhanh được yêu thích tại Việt Nam.