Mỹ triệt phá mạng botnet lây nhiễm hơn 3 triệu thiết bị toàn cầu

Bộ Tư pháp Mỹ cho biết đã phối hợp với Đức và Canada triển khai chiến dịch nhằm triệt phá hạ tầng của 4 mạng botnet lớn, lây nhiễm hơn 3 triệu thiết bị trên toàn cầu, trong đó có hàng trăm nghìn thiết bị tại Mỹ.

Các mạng độc hại này gồm Aisuru, KimWolf, JackSkid và Mossad, được sử dụng để thực hiện các cuộc tấn công từ chối dịch vụ phân tán (DDoS - hình thức tấn công khiến hệ thống bị quá tải do lượng truy cập giả mạo lớn). Theo Bộ Tư pháp Mỹ, một số mục tiêu bị nhắm tới bao gồm cả các trang web thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ.

Phần lớn thiết bị bị nhiễm là các thiết bị Internet vạn vật (IoT - các thiết bị kết nối internet như camera, đầu ghi hình hoặc bộ định tuyến Wi-Fi). Các đối tượng vận hành botnet đã thực hiện hàng trăm nghìn cuộc tấn công nhằm vào máy tính và máy chủ trên toàn thế giới, trong đó có cả các địa chỉ IP thuộc mạng lưới thông tin của Bộ Quốc phòng Mỹ. Trong một số trường hợp, các nạn nhân còn bị yêu cầu trả tiền.

Chiến dịch được tiến hành đồng thời tại Mỹ, Đức và Canada, nhằm vào các cá nhân đứng sau các mạng botnet này. Theo giới chức Mỹ, đây là một phần trong nỗ lực tăng cường bảo vệ các hệ thống quan trọng trước các mối đe dọa an ninh mạng ngày càng gia tăng.

Chiến dịch có sự tham gia hỗ trợ của gần 20 công ty công nghệ lớn như Amazon Web Services, Google, PayPal và Nokia, cùng với nhóm PowerOff thuộc Cơ quan Cảnh sát châu Âu (Europol), đơn vị đã triển khai các hoạt động chống tội phạm mạng liên quan đến tấn công DDoS từ năm 2017.