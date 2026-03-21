Phát hiện một cửa hàng vàng từ chối mua lại 114 chỉ vàng trị giá hơn 2 tỷ đồng: Công an Hà Nội vào cuộc điều tra

21-03-2026 - 22:51 PM | Kinh tế số

Công an Hà Nội vừa có thông báo mới.

Phát hiện một cửa hàng vàng từ chối mua lại 114 chỉ vàng trị giá hơn 2 tỷ đồng: Công an vào cuộc điều tra - Ảnh 1.

Thiếu tá Nguyễn Văn Quang tuyên truyền thủ đoạn lừa đảo cho nữ sinh

Phát hiện một cửa hàng vàng từ chối mua lại 114 chỉ vàng trị giá hơn 2 tỷ đồng: Công an vào cuộc điều tra - Ảnh 2.

Số vàng có giá trị lớn được Công an phường Yên Hòa kịp thời ngăn chặn không để các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt

Tối ngày 11/3/2026, trong quá trình tuần tra tại khu vực phố Trung Kính, Thiếu tá Nguyễn Văn Quang, Cảnh sát khu vực Công an phường Yên Hòa nhận được tin báo từ một chủ cửa hàng vàng trên phố về việc có một nữ sinh đến bán vàng với nhiều biểu hiện bất thường.

Ngay lập tức, đồng chí Quang đã có mặt tại hiện trường xác định sự việc. Qua trao đổi, xác định nữ sinh đang bị các đối tượng xấu thao túng tâm lý, đồng chí Quang đã yêu cầu dừng giao dịch tại cửa hàng và đã đưa nữ sinh về trụ sở để ổn định tâm lý.

Nữ sinh cho biết bị các đối tượng trên mạng dụ dỗ bằng chiêu trò “hỗ trợ làm thủ tục đi du học”, sau đó yêu cầu em mang vàng của gia đình đi bán để chuyển tiền. Số tài sản nữ sinh mang đi bán lên tới 114 chỉ vàng, trị giá hơn 2 tỷ đồng.

Đây là lần thứ 3 Thiếu tá Nguyễn Văn Quang trực tiếp phát hiện, ngăn chặn các vụ việc tương tự. Trước đó, ngày 28/10/2025 và 13/01/2026, đồng chí đã “giải cứu” 02 trường hợp học sinh, sinh viên bị giả danh cơ quan Công an, yêu cầu bán vàng, chuyển tiền.

Qua đây, Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, đồng thời chủ động tuyên truyền cho người thân, bạn bè về phương thức, thủ đoạn của loại tội phạm này. Nhà trường cũng cần thường xuyên đẩy mạnh, tuyên truyền cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo cho học sinh, sinh viên để nâng cao nhận thức phòng chống lừa đảo.

Đặc biệt là các học sinh, sinh viên, người trẻ cần tự trang bị cho mình kỹ năng nhận diện chiêu trò lừa đảo. Khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo như trên, người dân cần báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất.

PV

