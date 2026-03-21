300.000 doanh nghiệp vừa và nhỏ sẽ được hỗ trợ chuyển đổi số

Đề án được xây dựng trên cơ sở cụ thể hóa các chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia và phát triển kinh tế tư nhân; đồng thời triển khai các nhiệm vụ, giải pháp đã được xác định tại các Nghị quyết của Bộ Chính trị, Quốc hội và Chính phủ.

Đề án xác định chuyển đổi số doanh nghiệp nhỏ và vừa là nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, trong đó doanh nghiệp giữ vai trò trung tâm, là chủ thể trực tiếp triển khai, còn Nhà nước đóng vai trò kiến tạo, dẫn dắt và điều phối nguồn lực.

Đề án đặt mục tiêu đến năm 2030, phấn đấu có nhất 500.000 doanh nghiệp nhỏ và vừa được hỗ trợ thông qua các hoạt động của Đề án, trong đó, ít nhất 300.000 doanh nghiệp nhỏ và vừa được hỗ trợ ứng dụng sản phẩm, giải pháp công nghệ số, nền tảng số, trí tuệ nhân tạo.

Bên cạnh đó, hình thành nhóm 200 doanh nghiệp nhỏ và vừa tiêu biểu về chuyển đổi số trong các ngành, lĩnh vực quan trọng như khoa học - công nghệ, công nghiệp chế biến, chế tạo, nông nghiệp, y tế, thương mại, logistics, tài chính, giáo dục và du lịch.

Đồng thời, phát triển mạng lưới tư vấn viên chuyển đổi số với ít nhất 500 tổ chức, cá nhân tham gia, đáp ứng tiêu chí về năng lực chuyên môn, kinh nghiệm thực tiễn để đồng hành cùng doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Bên cạnh việc hoàn thiện thể chế, chính sách, đề án sẽ thực hiện phát triển hạ tầng, gồm hạ tầng số, hạ tầng dùng chung hỗ trợ đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, đồng thời giúp các doanh nghiệp mở rộng khả năng tiếp cận hạ tầng nghiên cứu, phát triển công nghệ, phòng thí nghiệm trọng điểm, trung tâm nghiên cứu và phát triển công nghệ, trung tâm đổi mới sáng tạo của Nhà nước.

Đề án cũng được thiết kế một chuỗi hỗ trợ có tính liên thông, bắt đầu từ việc giúp doanh nghiệp đánh giá mức độ sẵn sàng và xây dựng lộ trình chuyển đổi số phù hợp theo ngành, lĩnh vực, qua đó làm cơ sở để kết nối với mạng lưới tư vấn chuyên nghiệp và tiếp cận các giải pháp công nghệ số, nền tảng số, trí tuệ nhân tạo đã được lựa chọn, công bố.

Trên cơ sở đó, Nhà nước đồng thời thúc đẩy phát triển nguồn cung giải pháp thông qua hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng, đổi mới mô hình kinh doanh, quy trình sản xuất và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Toàn bộ quá trình, các doanh nghiệp được được hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực, tư vấn pháp lý, thúc đẩy văn hóa chuyển đổi số và huy động đa dạng nguồn lực tài chính, bảo đảm doanh nghiệp có thể chuyển đổi số một cách thực chất, bền vững và có khả năng nhân rộng.

Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, việc ban hành Đề án góp phần hoàn thiện khung chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trong bối cảnh chuyển đổi số; tạo điều kiện để doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, thích ứng với biến động thị trường và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu.