OpenAI lên kế hoạch ra mắt “siêu ứng dụng” trên máy tính

OpenAI đang lên kế hoạch hợp nhất các sản phẩm của mình, bao gồm ChatGPT, nền tảng lập trình Codex và trình duyệt, thành một “siêu ứng dụng” trên máy tính. Động thái này nhằm đơn giản hóa trải nghiệm người dùng, đồng thời tập trung nguồn lực để cạnh tranh với các đối thủ trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo.

Theo xác nhận từ OpenAI, việc tái cấu trúc sản phẩm sẽ do Chủ tịch Greg Brockman tạm thời giám sát, trong khi bà Fidji Simo - Giám đốc phụ trách ứng dụng - sẽ phụ trách hoạt động kinh doanh và tiếp thị sản phẩm mới. Công ty cho biết mục tiêu là giảm sự phân tán khi trước đó nhiều ứng dụng được phát triển riêng lẻ nhưng chưa tạo được hiệu quả như kỳ vọng.

Trong thông báo nội bộ, bà Fidji Simo cho biết việc phát triển nhiều sản phẩm riêng biệt đã khiến OpenAI bị phân tán nguồn lực, làm chậm tiến độ và ảnh hưởng đến chất lượng. Vì vậy, công ty quyết định tập trung vào một nền tảng duy nhất để tối ưu hóa hoạt động.

OpenAI kỳ vọng “siêu ứng dụng” này sẽ tích hợp các khả năng AI có thể hoạt động tự động, còn gọi là AI tác nhân - tức các hệ thống có thể thực hiện nhiều nhiệm vụ trên máy tính như viết phần mềm hoặc phân tích dữ liệu. Đây được xem là hướng phát triển quan trọng trong cuộc cạnh tranh với đối thủ Anthropic, công ty đang đạt được nhiều thành công trong việc cung cấp công cụ AI cho doanh nghiệp.

Trước đó, OpenAI đã phát hành phiên bản độc lập của công cụ lập trình Codex nhằm mở rộng hiện diện trong lĩnh vực tạo mã bằng AI. Tuy nhiên, việc tồn tại nhiều sản phẩm riêng rẽ khiến cấu trúc tổ chức trở nên phức tạp, buộc công ty phải điều chỉnh chiến lược.

Theo kế hoạch, trong thời gian tới OpenAI sẽ tiếp tục bổ sung các tính năng mới cho Codex, mở rộng sang các tác vụ liên quan đến năng suất, trước khi tích hợp toàn bộ vào một nền tảng chung. Ứng dụng ChatGPT trên thiết bị di động dự kiến không bị ảnh hưởng bởi thay đổi này.

OpenAI cho biết việc hợp nhất các sản phẩm sẽ giúp các bộ phận trong công ty phối hợp chặt chẽ hơn, đồng thời tập trung phát triển một sản phẩm cốt lõi, thay vì phân tán nguồn lực như trước đây.