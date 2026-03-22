Phát hiện hơn 400 người giao dịch tổng cộng 3 tỷ đồng cho người đàn ông SN 1985, Công an phát cảnh báo ‘nóng’

Vào ngày 21/1, Công an tỉnh Tây Ninh đã khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối tượng Phạm Thái Bình

Từ sự việc 400 người trên cả nước bị lừa đảo 3 tỷ đồng, Công an tỉnh Tây Ninh ngày 20/3 đã phát cảnh báo về việc người dân cần cẩn trọng khi mua hàng hóa trên các nền tảng mạng xã hội.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đã khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối tượng Phạm Thái Bình (sinh năm 1985, ngụ tại ấp Mỹ Quới, xã Mỹ Đức Tây, tỉnh Đồng Tháp; tạm trú ở một nhà trọ thuộc xã Bình Lợi, TP. Hồ Chí Minh) để điều tra làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Từ đầu 2025, do không có việc làm ổn định và cần tiền tiêu xài, Bình nảy sinh ý định dùng mạng xã hội đăng bán hàng rồi chiếm đoạt tiền đặt cọc của người mua. Đối tượng đã tải video, hình ảnh liên quan đến xe máy, cuốc, ghe, phà… từ nhiều nguồn khác nhau; mua sim rác tạo nhiều tài khoản ngân hàng không chính chủ và lập 3 tài khoản mạng xã hội “Trần Đạt”, “Phụ Tùng Xe”, “Ngạn Tổ” rồi đăng thông tin bán lên các hội, nhóm.

Khi có người hỏi mua, Bình gửi video, hình ảnh hàng hóa, vị trí nơi đặt hàng để tạo lòng tin và yêu cầu người mua chuyển tiền đặt cọc hoặc toàn bộ giá trị hàng theo thỏa thuận.

Sau khi nhận được tiền, đối tượng tiếp tục đóng vai người giao hàng và yêu cầu người mua chuyển tiếp số tiền còn lại để được miễn phí vận chuyển. Khi người mua không có ý định chuyển tiền, Bình chặn liên lạc, hủy kết bạn trên mạng xã hội và chiếm đoạt tiền.

Đơn cử, ngày 19/11/2025, Bình đã sử dụng tài khoản Facebook "Trần Đạt” đăng bài bán rơ móc xe cuốc trên “nhóm mua bán móc kéo xe cuốc”. Đến ngày 21/11/2025, anh K.T.H (cư trú tại xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh) do đang cần mua thớt kéo xe cuốc nên đã tin tưởng mua hàng và chuyển tiền đặt cọc với số tiền 25 triệu đồng. Sau khi nhận được tiền, Bình chặn liên lạc và chiếm đoạt số tiền trên.

Công an tỉnh Tây Ninh thông tin, với thủ đoạn này, từ đầu năm 2025 đến nay, Bình đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hơn 400 bị hại trên cả nước với tổng số tiền hơn 3 tỷ đồng.

Qua vụ việc trên, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Tây Ninh khuyến cáo người dân khi tham gia mạng xã hội cần nâng cao cảnh giác.

Cụ thể, người dân cần thận trọng khi thực hiện giao dịch mua bán trên mạng xã hội hoặc qua các hình thức trực tuyến với những tài khoản không rõ thông tin và giá rẻ hơn so với thị trường.

Đồng thời, người dân tuyệt đối không chuyển khoản hoặc đặt cọc trước khi chưa xác minh rõ thông tin người bán hàng, độ uy tín của người bán và chất lượng sản phẩm; không truy cập vào đường dẫn lạ.

Người mua hàng tuyệt đối không chia sẻ số tài khoản ngân hàng, mã OTP, mật khẩu hoặc bất kỳ thông tin cá nhân nào. Trong trường hợp phát hiện nghi vấn lừa đảo, người dân hãy ngừng giao dịch ngay và báo cho cơ quan Công an gần nhất để được hỗ trợ kịp thời.