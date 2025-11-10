Mỹ - Trung tạm dừng thu phí cảng theo thỏa thuận

Vào ngày 10/11, Bộ Giao thông vận tải Trung Quốc thông báo tạm dừng thu phí cảng áp dụng đối với tàu do Mỹ vận hành hoặc đóng tại Mỹ khi ghé thăm cảng biển Trung Quốc. Lệnh tạm dừng bắt đầu có hiệu lực từ 13h01 ngày 10/11 (giờ địa phương).

Cùng thời điểm, quyết định tạm dừng áp phí cảng trong vòng 1 năm đối với những tàu có liên quan tới Trung Quốc của chính quyền Tổng thống Donald Trump chính thức có hiệu lực. Cùng với đó, Mỹ tạm dừng mức thuế 100% đối với cần cẩu bốc dỡ container tại cảng và khung gầm container dành cho xe tải.

Tàu container đang di chuyển về bến tại cảng container ở Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, miền đông Trung Quốc. (Ảnh: Getty)

Trong động thái khác liên quan đến thuế quan, Trung Quốc cũng tuyên bố gia hạn thời gian tạm dừng áp thuế bổ sung 24% đối với hàng hóa của Mỹ trong một năm, giữ nguyên mức thuế chung 10%. Tuyên bố được Trung Quốc công bố trên trang web của Bộ Tài chính vào ngày 5/11.

Trích dẫn lời của Quốc vụ viện, tuyên bố có đoạn: "Trong một năm, mức thuế 24% đối với hàng hóa của Mỹ sẽ bị đình chỉ và mức thuế 10% đối với hàng hóa của Mỹ tiếp tục được duy trì".

Tuyên bố cho biết thêm việc tạm dừng áp thuế bổ sung diễn ra sau khi đạt được sự đồng thuận trong cuộc tham vấn kinh tế và thương mại Trung Quốc - Mỹ. Tuyên bố chính thức có hiệu lực từ ngày 10/11.

Tương tự, Mỹ thông báo giảm một nửa mức thuế 20% áp đặt lên hàng hóa Trung Quốc liên quan đến fentanyl xuống còn 10%. Tổng thống Trump nói rằng ông tin tưởng Bắc Kinh “đang hành động mạnh mẽ” để ngăn chặn dòng chảy hóa chất tiền chất sang Mỹ, đồng thời cho biết Chủ tịch Tập Cận Bình “sẽ nỗ lực rất lớn để chấm dứt vấn nạn này”.

Mỹ và Trung Quốc tham gia vào cuộc chiến thương mại và thuế quan đầy biến động trong nhiều tháng qua, nhưng đã đồng ý rút lại một số biện pháp trừng phạt sau khi Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Donald Trump gặp nhau vào tháng trước tại Hàn Quốc.

Có thời điểm, mức thuế quan hai bên đạt ba chữ số, cản trở hoạt động thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới và làm gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu.