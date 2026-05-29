Mỹ và Iran nhất trí gia hạn thoả thuận ngừng bắn 60 ngày

Các nguồn tin của Mỹ cho biết việc gia hạn lệnh ngừng bắn thêm 60 ngày vẫn cần sự chấp thuận cuối cùng của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Nếu được hoàn tất, thỏa thuận này sẽ là bước đột phá lớn sau nhiều tuần ngoại giao bế tắc giữa Mỹ và Iran.

Trang Axios đưa tin thêm trong thời gian ngừng bắn, hai bên sẽ tiếp tục đàm phán về chương trình hạt nhân của Iran. Thỏa thuận cũng dự kiến quy định hoạt động vận chuyển hàng hóa qua eo biển Hormuz sẽ không bị cản trở, áp phí hay quấy rối cũng như Iran phải tháo gỡ toàn bộ thủy lôi trong vòng 30 ngày.

Trong khi đó, Washington sẽ dỡ bỏ lệnh phong tỏa hải quân đối với cảng của Tehran sau khi hoạt động vận tải thương mại được khôi phục.

Cùng với đó, thỏa thuận bao gồm cam kết của Tehran về việc không theo đuổi vũ khí hạt nhân. Một trong những vấn đề then chốt cần giải quyết là phương án xử lý lượng uranium làm giàu mà Iran đang dự trữ.

Tuy nhiên, các chi tiết của thỏa thuận vẫn còn mơ hồ và chưa rõ liệu việc gia hạn lệnh ngừng bắn có phải là thời hạn chót cho cuộc đàm phán hay không. Thỏa thuận ngừng bắn hiện tại vốn dĩ không có thời hạn cụ thể.

Tehran nhiều lần tuyên bố chủ quyền đối với eo biển Hormuz - tuyến đường thủy chiến lược của thế giới , cho rằng eo biển phải được Iran và Oman cùng quản lý, vì nó đi qua vùng lãnh hải của hai nước. Tuy nhiên, Mỹ bác bỏ mọi hình thức kiểm soát của Iran, bao gồm cả hệ thống thu phí tại eo biển Hormuz.

Hôm 28/5, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent đe dọa Oman - đồng minh thân cận của Washington bằng biện pháp trừng phạt nếu nước này tạo điều kiện cho việc áp phí đối với hoạt động tàu đi qua eo biển Hormuz.

Sau đó, ông Bessent từ chối xác nhận chi tiết về thỏa thuận được báo cáo và ông cho rằng không thể có thỏa thuận nào không đáp ứng được giới hạn đỏ của ông Trump.

“Việc đi trước quyết định của Tổng thống luôn là sai lầm, vì vậy mọi việc sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào Tổng thống", ông Bessent nói.