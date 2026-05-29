Cựu nhân viên CIA bị cáo buộc trộm hơn 300 thỏi vàng

Cựu nhân viên CIA David Rush, người từng có quyền tiếp cận thông tin ở cấp tuyệt mật, bị cáo buộc trộm hàng trăm thỏi vàng trị giá hơn 40 triệu USD và cất giữ tại nhà riêng ở bang Virginia, Mỹ.

Theo hồ sơ tòa án, ông Rush bị bắt và truy tố tuần trước với cáo buộc trộm cắp tài sản công. Đầu tháng này, nhà chức trách đã thu giữ hơn 300 thỏi vàng tại nhà riêng của ông. Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) cho biết lực lượng chức năng cũng tịch thu khoảng 2 triệu USD tiền mặt cùng hàng chục đồng hồ xa xỉ.

FBI, phối hợp với Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) và Bộ Tư pháp Mỹ, cáo buộc trong khoảng thời gian từ tháng 11/2025 đến tháng 3/2026, ông Rush đã yêu cầu và được nhận một lượng lớn ngoại tệ cùng số vàng trị giá hàng chục triệu USD với lý do phục vụ chi phí công việc.

Cơ quan điều tra cho rằng ông Rush đã cố ý biển thủ, lấy cắp hoặc chuyển tài sản có giá trị của Mỹ sang mục đích cá nhân. Tuy nhiên, hiện chưa rõ ông định sử dụng số tiền và vàng này vào việc gì. Một phần tài sản cũng được phát hiện trong khu vực lưu trữ gần văn phòng của ông.

Ông Rush hiện bị tạm giam trong khi chờ phiên điều trần tại tòa án liên bang ở Alexandria, bang Virginia. Luật sư của ông chưa đưa ra bình luận.

Hiện chưa rõ ông Rush từng giữ vai trò cụ thể nào tại CIA hoặc rời cơ quan này vào thời điểm nào. Hồ sơ tòa án mô tả ông là cựu nhân viên cấp điều hành cao cấp tại một cơ quan của Chính phủ Mỹ.

FBI cũng cho biết ông Rush dường như đã nói dối trong nhiều năm về học vấn và quá trình phục vụ quân đội. Theo cơ quan này, ông từng tuyên bố sai sự thật rằng mình là phi công Hải quân Mỹ và tốt nghiệp Đại học Clemson cùng Viện Bách khoa Rensselaer. Kết quả điều tra cho thấy ông nhập ngũ vào Hải quân Mỹ năm 1997, phục vụ trong lực lượng dự bị từ năm 2004 đến năm 2015 và xuất ngũ danh dự với quân hàm trung úy.